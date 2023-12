LG entra no DJSI World pelo 12º ano consecutivo

Única empresa sul-coreana da categoria de equipamentos e produtos de lazer e eletrônicos de consumo segue em uma sequência de 12 anos presente na lista

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) conquistou pela 12ª vez consecutiva um lugar no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI World - Dow Jones Sustainability World Index). O DJSI World classifica os melhores dez por cento das 2.500 maiores empresas globais com base nas suas práticas econômicas, ambientais, sociais e de governança de longo prazo. Amplamente reconhecido por investidores, governos e principais públicos de interesse, o DJSI World é extensamente utilizado para comparar os níveis de gestão sustentável das empresas e como referência para investimentos socialmente responsáveis.

Foto reprodução: LG Electronics

A LG alcançou a pontuação geral mais alta na categoria da indústria de Equipamentos e Produtos de Lazer e Eletrônicos de Consumo e se tornou a única empresa sul-coreana neste setor a ser incluída consecutivamente no índice DJSI World por 12 anos.

A empresa recebeu pontuações altas pelas suas iniciativas com foco ambiental, reduzindo ativamente as emissões de gases de efeito estufa, o uso de água e aumentando as taxas de reciclagem. A LG também está fazendo progressos significativos em direção ao seu objetivo de alcançar a neutralidade de carbono até 2030, tendo reduzido as emissões totais de gases com efeito de estufa em 220 mil toneladas em comparação com o ano anterior. Além disso, a empresa aderiu à iniciativa RE100 para fazer a transição de todas as suas unidades de negócios para 100% de energia renovável até 2050.

Em termos de critérios sociais, a LG recebeu avaliações positivas pela sua sólida gestão dos direitos humanos, pelas ações de diversidade no local de trabalho e pela criação de uma cultura inclusiva. A empresa também ganhou reconhecimento pela implementação de práticas de governança transparentes e responsáveis, incluindo a utilização eficaz da sua Board Skills Matrix (Matriz de Competências do Conselho), juntamente com esforços para melhorar a independência, a experiência e a diversidade dentro do Conselho.

Como membro do Pacto Global das Nações Unidas e da Responsible Business Alliance, a LG não só defende os direitos humanos e as normas trabalhistas internacionais, mas também melhora ativamente os seus processos de gestão para cumprir as regulamentações de ESG globais cada vez mais rigorosas, como a Lei de Due Diligence da Cadeia de Fornecimento da UE.

Além do impressionante recorde no DJSI World, a LG foi incluída no Índice DJSI Ásia-Pacífico pela 14ª vez consecutiva e no Índice DJSI Coreia pela 15ª vez consecutiva. Estes índices avaliam os mesmos critérios do DJSI World, mas focam em empresas da região Ásia-Pacífico e da Coreia do Sul, respetivamente.

Além disso, a LG recebeu uma classificação 'A' pelo terceiro ano consecutivo na escala de classificações de ESG fornecida pelo Instituto Coreano de Governança Corporativa e Sustentabilidade. A empresa global de pesquisa de investimentos Morgan Stanley Capital International também tem concedido consistentemente à LG uma nota "A" nos últimos quatro anos.

Demonstrando o seu compromisso em integrar os princípios de ESG em todos os aspectos das suas operações, a LG tem implementado cursos online obrigatórios de orientação sobre ESG para todos os colaboradores desde o ano passado.

Visite o site da LG CES (https://www.lg.com/global/mobility/events/ces2024) e o canal LG Global no YouTube para obter mais informações sobre o que a empresa tem reservado para a CES 2024 e para ficar por dentro das últimas notícias durante o evento (8 a 12 de janeiro).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2302119/1.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil