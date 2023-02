LG impressiona os visitantes da CES 2023 com a instalação 'OLED Horizon'

Construído com 260 monitores flexíveis de 55 polegadas, a instalação demonstrou a qualidade de imagem incomparável da LG OLED com capacidade de assumir formatos exclusivos

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma tradição célebre da CES voltou este ano – maior e melhor. É que a LG, líder global em tecnologia OLED, apresentou a LG OLED Horizon na mais recente exposição que recebeu visitantes no enorme estande da empresa na CES 2023, feira global de eletroeletrônicos realizada no início do ano.

Construído com 260 monitores flexíveis e open-frame de 55 polegadas, a instalação deslumbrante na CES 2023 demonstrou a qualidade de imagem incomparável da LG OLED e a capacidade de assumir formatos exclusivos. Medindo 6 metros de altura e 25 metros de largura, a exposição cativou dezenas de milhares de visitantes em uma jornada de tirar o fôlego, com curadoria da própria Mãe Natureza.

Uma mistura impressionante de arte e tecnologia e uma homenagem adequada ao legado de inovação de 10 anos da LG OLED, o Horizon criou uma experiência de visualização envolvente com imagens incrivelmente vibrantes em uma tela panorâmica praticamente perfeita.

A LG OLED, considerada a tecnologia de exibição mais evoluída do planeta, oferece imagens impressionantes com preto puro e contraste incrível de qualquer ponto de vista. Os pixels que se autoiluminam podem ser ligados e desligados individualmente, ajudando a tornar as imagens incrivelmente realistas. Sem a necessidade de retroiluminação, as telas OLED autoiluminadas da LG são finas, leves e dobráveis.

A instalação exclusiva e lendária na entrada principal do Central Hall do Centro de Convenções de Las Vegas atraiu os visitantes para conhecer as TVs LG OLED 2023, lideradas por modelos sem fio e transparentes exclusivos apresentados dentro do estande da LG.

A LG SIGNATURE OLED M de 97 polegadas (modelo M3) é a primeira TV do mundo com tecnologia Zero Connect, uma solução sem fio capaz de transmitir vídeo e áudio em tempo real em até 4K 120Hz. A revolucionária nova TV OLED M3 oferece qualidade superior de imagem e som, bem como maior flexibilidade para instalação e conexão, conquistando o cobiçado Prêmio de Inovação CES 2023 em duas categorias.

Desde 2016, as instalações da LG OLED são atrações imperdíveis em grandes eventos internacionais. A primeira instalação OLED memorável da LG na CES, o LG OLED Tunnel de 2016, apresentava uma configuração em forma de cúpula e exibia cenas fascinantes do céu noturno, dando à LG um Prêmio Red Dot por Comunicação Espacial.

No ano seguinte, Senses of the Future, uma obra de arte baseada em luz em grande escala apresentada na Semana de Design de Milão, ganhou o prêmio Milano Design de 2017 para melhor instalação, tornando a LG a primeira empresa coreana a receber este prêmio, e o Red Dot Grand Prix na categoria Comunicação Espacial. O LG OLED Falls 2019 repetiu a honra e ganhou um Red Dot.

A LG OLED Wave em 2020 foi a instalação mais recente que apresentou uma jornada de descoberta de tirar o fôlego, exibindo o esplendor do mundo natural em mais de 200 monitores OLED planos e curvos. Para mais informações, acesso site: https://www.lg.com/br/ces.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

