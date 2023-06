LG lança a mais avançada série de TVs OLED do mercado e apresenta as novas linhas QNED e UHD na CASACOR 2023

Entre os destaques estão a nova LG OLED evo G3 com 70% mais brilho e a LG QNED85 MiniLED que reúne as tecnologias Quantum Dot e NanoCell

SÃO PAULO, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresenta os lançamentos na linha de TVs 2023 na edição de 36 anos da CASACOR São Paulo. Como pioneira e líder global em tecnologia OLED há dez anos, não é surpresa que a mais nova linha de Smart TV LG OLED veio com muito mais tecnologia e inovação. As principais novidades são as séries C3 e G3, uma plataforma webOS atualizada, um novo painel OLED evo com Brightness Booster, que traz muito mais brilho e a LG QNED 85 MiniLED, que reúne as tecnologias Quantum Dot e NanoCell, para produzir cores ricas, precisas e extremamente realistas, que ajudam a criar experiências imersivas, representando a melhor LG TV LCD já feita.

TV LG OLED evo G3. Crédito: Divulgação LG

Neste ano, a marca comemora uma década de excelência e inovação na tecnologia OLED, sendo a TV OLED mais vendida no mundo por 10 anos consecutivos. A linha continua sendo a melhor escolha no mercado de TV premium por meio de seu contraste incomparável, que garante preto puro e cores realistas, além de sua espessura surpreendente. Com uma variedade de tamanhos de tela que vão de 42 a 83 polegadas, que atende a todos os consumidores.

Para quem preza por um design diferenciado e exclusivo, a LG lançou este ano a linha lifestyle para TVs OLED. O primeiro modelo a chegar no mercado brasileiro foi a LG OLED Objet Collection, Posé, que foi desenvolvida para impressionar de qualquer ângulo por possuir um design 360°. Outro modelo da linha lifestyle que está presente nesta edição da CASACOR é a LG OLED Objet Collection, Easel, uma TV lançada no Salão de Design de Milão 2023, que possui design elegante e simples que pode aprimorar a decoração.

Para os amantes de jogos, a LG OLED Flex promete levar a imersão gamer para outro nível, com uma experiência personalizável surpreendente de tela e a excelente qualidade de imagem OLED. A TV pode ser ajustada conforme a necessidades do usuário e conta com três módulos de curvatura padrão: 100% plana, 50% curva ou 100% curva. Além disso, ofecere 20 níveis diferentes de curvatura manual.

Além disso, a LG apresenta a primeira TV OLED 8K a desembarcar no Brasil - o modelo OLED Z3 também está presente na CASACOR e em breve será lançada no mercado nacional.

"Por 10 anos, a LG tem sido a marca de TVs OLED mais vendida no mundo. Isso ocorre porque possuímos a melhor tecnologia do mercado, que em 2023 evoluiu ainda mais, trazendo melhor qualidade de imagem e brilho, e um design ainda mais inovador. Tudo isso consolida a marca como referência no segmento de TVs OLED" comentou Igor Krauniski, Gerente Sênior de Produtos de TV da LG do Brasil. "Temos trabalhado incansavelmente na última década para oferecer ao mercado todo potencial da tecnologia OLED em sua linha de televisores. Vamos continuar inovando na próxima década, explorando ainda mais as possibilidades quase ilimitadas apresentadas por essa tecnologia para oferecer cada vez mais valor ao cliente", completou o executivo.

Inovações impressionantes em OLED

Anualmente, a LG tem adicionado atualizações para essa linha, amplamente reconhecida pelos especialistas por oferecer uma experiência superior em relação às demais tecnologias de televisores disponíveis no mercado nacional, com painéis de LED, LCD ou Mini LEDs. Isso porque as Smart TVs LG OLED apresentam pixels que se autoiluminam e, por não precisarem de uma iluminação traseira, garantem mais brilho e nitidez, oferecendo uma experiência incomparável¹.

Neste ano, a marca celebra 10 anos da tecnologia OLED, na qual, a LG é pioneira e líder global de vendas². Para marcar a data, a LG voltou sua atenção para a experiência do consumidor e o design refinado, exclusivo da linha OLED – trazendo mais personalização aos modelos, que podem ser programados de acordo com as preferências e gostos individuais de cada consumidor – e inovou de diferentes formas no segmento OLED em 2023, para aprimorar a linha e levar as TVs a outro nível.

A maior evolução está na OLED G3, que chega com a tecnologia Brightness Booster Max, uma evolução do painel OLED, que faz com que o modelo alcance 70% mais de brilho em comparação a outras OLEDs. Além de três séries: B3, C3 e G3 – com destaque para a tecnologia OLED evo, presente nas séries G3 e C3, que oferece maior brilho para imagens altamente realistas com clareza e detalhes incríveis, o recurso WOW Orchestra, disponível nas linhas C3 e G3, com foco na sincronia entre a TV e a Sound Bar³. Além disso, as TVs OLED evo de 2023 são de fácil locomoção, considerando o material de fibra composta, que reduz o peso total da TV.

LG OLED evo G3: Painel surpreendente com 70% mais brilho!

O grande destaque da LG OLED evo G3 fica para a tecnologia Brightness Booster Max da LG, que permite que as Smart TVs da série G3 ofereçam incríveis 70%4 mais brilho, através de uma nova arquitetura de controle de luz e algoritmos de aumento de luz. A tecnologia LG OLED evo, geralmente já mais brilhante e nítida do que os displays OLED convencionais, está equipada com o novo processador inteligente α9 (Alpha9) Gen 6 da LG, que proporciona um brilho e uma precisão de cor melhorados, juntamente com uma clareza e detalhes surpreendentes. Além de potencializar o AI Sound Pro, resultando em um som surround de 9.1.2 canais virtuais, que tornam o som ainda mais envolvente.

Seguindo o conceito de cinema em casa, a linha LG OLED evo 2023 possui recursos dedicados para os apaixonados por filmes e séries. Dentre estas tecnologias, estão o conjunto da Dolby, que inclui o Dolby Vision IQ, que ajusta de modo inteligente a calibração da imagem quadro a quadro com base no gênero do conteúdo e na luminosidade do ambiente e o Dolby Atmos proporciona som surround multidimensional. Exclusivo das TVs LG, o Filmmaker Mode é outro recurso dedicado para cinema que quando ativo, o filme é exibido automaticamente na proporção de aspecto original, na taxa de quadros correta e o mais importante, com renderização de cores precisas, exatamente igual ao que o cineasta produziu.

Além disso, o modelo representa o design mais refinado de toda a linha e conta com um elegante One Wall Design, ou seja, a TV possui uma montagem nivelada na parede, para um visual polido e minimalista, que garante estilo e elegância para qualquer ambiente. Em relação à conectividade, a linha G dispensa o uso de controle remoto para receber comandos de voz: Basta dizer "Hi, LG", que a TV ativará para controlar até eletrodomésticos.

Tamanho disponível: 55'' e 65'' polegadas

Preço sugerido: R$10.499,00 (55'') e R$20.999,00 (65'')

LG OLED evo C3: A combinação perfeita com os Sound Bars LG

A série LG OLED evo C3 apresenta a altíssima performance da linha C, unida ao novo Processador AI α9 (Alpha9) Gen 6, um design redefinido com extremidades ainda mais estreitas que tornam a instalação na parede mais integrada, além de agora também contar com o recurso WOW Orchestra, que revoluciona a experiência sonora das TVs LG OLEDs, funciona em sincronia com os Sound Bars³, proporcionando um som ainda mais envolvente, seja para filmes e séries, seja para músicas. Outra novidade deste modelo, é o suporte giratório que acompanha a TV, para que os usuários combinem o ângulo da tela para a melhor posição de visualização.

Além disso, a linha C possui uma experiência imersiva em todos os tamanhos, já que a TV dispõe de muitas opções de polegadas, partindo da menor TV OLED do mundo, em 42" até a gigante LG OLED evo C3 de 83 polegadas. Em 2023, a linha OLED C chega com o painel evo, antes presente somente na linha G, a nova tela LG OLED evo proporciona um aprimoramento no brilho e nitidez, graças ao Brightness Booster4, que possibilita até 30% mais brilho. Dessa forma, a LG OLED evo C3 TV apresenta maior brilho, com imagens altamente realistas, com clareza e detalhes incríveis, devido ao aumento de eficiência de iluminação, ressaltando a confiabilidade na tecnologia OLED.

Seguindo o conceito de "Casa inteligente", conecte todos os aparelhos smart da sua casa com ThinQ AI ou produtos com certificado OCF e matter. O consumidor pode usar seu controle remoto ou celular pelo aplicativo LG ThinQ, ampliando a gama de aparelhos compatíveis com simplicidade e segurança.

Tamanhos disponíveis: 42'' a 83'' polegadas

Preço sugerido: A partir de R$7.999,00

Sustentabilidade

A LG preza pela sustentabilidade. Por isso, os painéis da linha de TVs OLED evo C3 e G3 são produzidos pensando em todo o ciclo de vida ambiental, desde a fabricação, embalagem, uso e descarte. Toda a linha é feita de materiais compósitos mais leves do que antes. Além disso, a TV é embalada apenas com o suficiente para chegar até você com segurança — uma caixa de papelão reciclável e uma bolsa de base biológica para o controle remoto.

Vale destacar, que as TVs LG OLED evo de 2023 receberam reconhecimento pelo seu design sustentável, as certificações Reducing CO2 e Measured CO2 do Carbon Trust e os selos ambientais da Société Générale de Surveillance SA (SGS).

Confira mais informações sobre sustentabilidade na linha OLED em: https://www.lg.com/br/why-lgoled/sustainability .

LG QNED 85 MiniLED: A melhor TV de LED TV já feita!

O modelo reúne as tecnologias Quantum Dot e NanoCell, para produzir cores ricas, precisas e extremamente realistas6, que ajudam a criar experiências imersivas. Já os minis LEDs são uma tecnologia de retroiluminação menor e mais sofisticada em comparação às TVs convencionais. Cada LED tem tamanho inferior a 300 μm, o que equivale a 1/40 do tamanho dos LEDs convencionais, permitindo que mais luzes caibam na tela. Graças a essa característica, a LG QNED pode exibir brilho com pico mais elevado, pretos mais profundos e níveis maiores de precisão e detalhe do que uma TV LCD tradicional.

Equipadas com a nova tecnologia QNED Million Grayscale que amplia as escalas de cinza, a QNED 85 MiniLED é capaz de oferecer níveis de contraste e preto surpreendentes, que se aproximam dos níveis de uma TV LG OLED. O novo processador da LG QNED 85 TV, o a9 Gen6 AI é o responsável por fazer da linha OLED evo atingir altíssima performance e criar uma combinação perfeita de beleza, inteligência e qualidade de imagem e som.

Outro grande destaque do modelo, fica para os recursos dedicados para filmes e séries, que resultam em uma experiência de cinema em casa. Dentre essas tecnologias, além da qualidade de imagem MiniLED, as TVs contam com Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos e HDR10 Pro para surprender os amantes de filmes e séries.

Tamanhos disponíveis: 55'' e 65'' polegadas

LG UHD: A UHD inteligente!

A LG UHD chega com destaques em inteligência artificial, sendo a única TV UHD do mercado com 3 assistentes pessoais simultâneos: LG ThinQ AI, Google Assistente e Amazon Alexa. Além disso, a linha UHD chama a atenção pela variedade de tamanhos, com tamanhos de 43'' até 86'', as TVs proporcionam uma experiência imersiva em telas maiores.

O controle que acompanha o modelo é o inovador Smart Magic7, que revoluciona a experiência de navegação no aparelho, para tornar ela muito mais rápida e intuitiva pois funciona como um cursor. A linha 2023 possui botões direcionais para os serviços de streaming: Netflix, Globoplay, Disney+ e Prime Video, o que permite o acesso rápido aos conteúdos preferidos.

A nova plataforma webOS 23

O webOS 2023 chega com um novo painel com recursos inteligentes e personalizados, para você aproveitar ao máximo a TV LG. Com um design clean e moderno, o novo sistema traz diversas novidades. Como os quick cards, que organizam seus conteúdos e aplicativos por cards personalizáveis de acordo com seu momento. Por exemplo, a TV pode elencar apps como Twitch e GeForce Now em um card de Jogos, ou streamings como Prime Video, Apple TV e HBO Max, em um card de entretenimento.

Além disso, o sistema possui configurações rápidas, já que a nova aba lateral está ainda mais personalizável, agora é possível colocar até 12 itens ao alcance de 1 clique. O webOS 23 possui também a opção de descoberta de música, que serve para facilitar as pesquisas de músicas durante filmes e séries.

É possível também criar até 10 perfis individuais de acordo com o gosto pessoal de cada um e personalizar o avatar e outras configurações. Com o Meu Perfil, a TV sabe quais são os conteúdos favoritos de cada usuário, e oferece notificações e recomendações personalizadas. Já pelo ROOM to ROOM Share é possível mudar o conteúdo de uma TV para outra da mesma casa, até mesmo através de comando de voz, via controle Smart Magic.

LG ThinQ AI

Para completar, a marca também aposta no aplicativo de conectividade LG ThinQ, uma tecnologia exclusiva desenvolvida para que os consumidores possam acessar e controlar os eletroeletrônicos à distância e até por comando de voz.

Através do LG ThinQ, as Smart TVs LG ganham mais uma opção de conectividade, tornando-as especiais quando o assunto é inteligência artificial. Além disso, através do menu Home Hub, é possível controlar todos os aparelhos smart da sua casa compatíveis com ThinQ AI ou produtos com certificado OCF. Tudo isso usando seu controle remoto ou celular pelo aplicativo LG ThinQ. Em 2023.

TV possui Apple Home Kit, para a integração perfeita com o ecossistema Apple. Enquanto o Apple Air Play possibilita fazer streaming, controlar e compartilhar conteúdo de um iPhone, iPad ou Mac com sua TV.

¹O painel OLED é certificado pela Intertek como 100% de Fidelidade de Cor aferido com CIE DE2000 com 125 padrões de cores. Fidelidade de Cor aferido com CIE DE2000 com 125 padrões de cores.

²A LG OLED TV é a marca OLED mais vendida no mundo desde 2013. Referência: Com base em dados de embarques de painel de 2013 a 2022. Fonte Omdia (www.omdia.com). Tal informação não constitui uma recomendação ou endosso pela LG Electronics. Para mais informações sobre o produto e suas funções acesse www.LG.com/br.

³Disponível na linha OLED e QNED 80, QNED 85, Sound Bars LG selecionadas. Confira a linha em: https://www.lg.com/br/sound-bar

4A OLED G3 55/65" são até 70% mais brilhantes do que os OLED convencionais

5As TVs OLED C3 de 55" e maiores são 20% mais brilhantes do que os OLEDs convencionais

6Todos os modelos a partir da série QNED85 são certificados para 100% de consistência de cores.

7 Os controles Smart Magic estão disponíveis a partir de 55'' na linha UHD.

