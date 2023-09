LG lança campanha 'Life's Good' espalhando uma mensagem de otimismo aos consumidores em todo o mundo

Empresa 'domina marcos famosos para lançar a campanha Life's Good com uma identidade visual mais dinâmica e jovem

SÃO PAULO, 11 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics lançou sua nova campanha global Life's Good, realizando diversas atividades de reinvenção da marca para apresentar sua identidade de forma mais dinâmica e jovem.

A empresa lançou a campanha global Life's Good com a divulgação de anúncios digitais externos em alguns dos marcos mais emblemáticos do mundo, incluindo locais em Dubai, Londres, Nova Iorque, Vietname e Seul. Cada imagem vibrante e vídeo cativante foram meticulosamente criados para mostrar os temas visuais atualizados da LG.

Nova identidade visual da LG com a campanha Life's Good. Foto: Divulgação LG.

Com a sua campanha global, a empresa pretende transmitir a mensagem Life's Good – A Vida é Boa – aos clientes, inspirando e encorajando-os a encarar a vida com uma atitude otimista. À luz da crescente incerteza e instabilidade em todo o mundo, devido às mudanças pós-pandemia, o objetivo final da campanha é animar os clientes e espalhar uma influência positiva, promovendo o apoio mútuo.

Além de apresentar a marca e a identidade visual atualizadas, a nova campanha visa compartilhar a filosofia e os valores da empresa. A empresa tem se empenhado incessantemente em incorporar o verdadeiro significado de Life's Good. Para transmitir esta mensagem de forma dinâmica e jovem, a LG lançou em abril a sua nova marca e identidade visual, no âmbito do lema de reinvenção da marca LG.

Os anúncios mais recentes da LG podem ser vistos no Burj Khalifa de Dubai, o edifício mais alto do mundo, no arranha-céu Landmark 81 no Vietnã, nos outdoors digitais da empresa na Times Square de Nova York e no Piccadilly Circus de Londres, na tela LED externa da LG em Óvalo Gutiérrez no Peru, na KP Tower na Índia, bem como em espaços selecionados na Coreia do Sul, chamando a atenção do público mundial. A campanha também se estende aos adorados ônibus vermelhos de dois andares de Londres, que atualmente apresentam o slogan Life's Good da LG – visualmente reformulado como parte de uma estratégia inovadora de reinvenção da marca.

Os vídeos publicitários mostram "A Cara do Futuro". O rosto sorridente formado pelas letras "L" e "G" é envolvente e divertido, balançando a cabeça, e exibindo uma série de emoções diferentes. O vídeo também está imbuído da exuberância jovem da cor LG Active Red, a mais recente adição à paleta de cores básicas da empresa.

Além disso, a LG está ampliando o seu engajamento digital com clientes jovens e globais, promovendo o reconhecimento da marca através dos seus canais oficiais de redes sociais. A empresa apresentou recursos exclusivos, incluindo o "LG Finger Heart Filter" e o "Life's Good Sticker Package", adaptados para as principais plataformas de mídia social, como Instagram e TikTok. Estes elementos criativos, disponíveis gratuitamente para todos os usuários, fazem parte do plano mais amplo da empresa para lançar uma campanha de participação global, conectando os clientes à sua marca de formas novas e instigantes.

A empresa também planeja lançar conteúdos de colaboração com vários influenciadores nas redes sociais da marca para transmitir o significado de Life's Good e seus principais valores de forma mais autêntica.

Globalmente, a LG fez parceria com um conjunto de influenciadores globais que incorporam o espírito de "bravos otimistas" e trilham com confiança seus próprios caminhos, incluindo a cantora e atriz americana Willow Smith; o nadador, cantor e compositor australiano Cody Simpson; e a modelo nigeriana-coreana Jenny Park. Através destas parcerias significativas, a LG pretende amplificar a mensagem Life's Good, promovendo inspiração e esperança entre clientes em todo o mundo.

Em julho, a LG apresentou a sua visão de se transformar numa "empresa de soluções para uma vida inteligente" que possa conectar e expandir as diversas experiências dos clientes. Para isso, tem realizado continuamente as suas atividades de reinvenção da marca em vários pontos de contato com os clientes como uma das suas principais estratégias.

"A LG está empenhada em comunicar-se de forma ativa e fornecer experiências inovadoras aos clientes que evoluem com o tempo, reconhecendo as suas novas necessidades", disse Lee Jeong-seok, chefe do Centro de Marketing Global da LG Electronics. "Nosso objetivo é melhorar nossa comunicação com os clientes, compartilhando com honestidade nosso valor fundamental e a mensagem Life's Good - A Vida é Boa. Com muito otimismo, esta mensagem será apresentada aos clientes em todo o mundo em vários pontos de contato com o cliente."

Para ler mais sobre a campanha Life's Good da LG, visite www.lg.com/lifesgood/.

