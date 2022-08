LG lança exclusiva tecnologia Craft Ice™ na nova geladeira Side by Side

Novo refrigerador produz gelos em esferas que derretem lentamente, conservando a refrescância e o sabor de suas bebidas favoritas.

SÃO PAULO, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A LG Electronics, líder mundial em eletrônicos de consumo, reforça seu portfólio de linha branca com as novas geladeiras Side by Side UVnano™. A grande novidade fica por conta da exclusiva tecnologia Craft Ice™, que produz gelos em esferas que derretem lentamente, conservando a refrescância e o sabor das suas bebidas favoritas.

Gelo esférico produzido na geladeira Smart Side by Side InstaView™ Craft Ice™ UVnano™. Crédito: Daniel Valenti/ Divulgação LG

Presente no modelo top de linha, ela tem capacidade para produzir três ou seis pedras de gelo redondo a cada 24 horas, que podem ser armazenadas na gaveta acoplada à máquina para serem utilizadas a qualquer momento do dia. De refrigerantes a destilados, o Craft Ice™ garante uma melhor experiência para o usuário no dia a dia, tanto na refrescância quanto no visual.

"Um dos maiores diferenciais deste modelo é o Craft Ice™, um elemento gourmet que agora pode ser feito em casa para elevar o patamar das reuniões caseiras com os amigos e desfrutar das principais características que o gelo redondo oferece. Por conta da tecnologia empregada, o gelo produzido tem menos oxigênio no interior, é mais denso e demora mais para derreter, evitando que as bebidas fiquem aguadas e proporcionando uma experiência de bar no conforto da sua casa", comemora Rodrygo Silveira, gerente de produto de Linha Branca da LG do Brasil.

Os gelos produzidos pelo Craft Ice™ Maker têm cinco centímetros de diâmetro, um tamanho ideal para a maioria dos copos e taças. Seu formato e tamanho permitem que as pedras derretam mais lentamente, resultando em bebidas com sabor mais rico ao diminuir a diluição trazida pelos tradicionais gelos em cubos.

A ferramenta conta também com um sistema 100% automático, dispensando a necessidade de formas que ocupam espaço no freezer. O sistema reduz a quantidade de ar presente nas esferas e traz como resultado um gelo com alta transparência, capaz de valorizar até mesmo a estética da sua bebida de escolha, tudo feito em casa.

A nova linha de geladeiras Side by Side UVnano™ oferece uma série de evoluções, como é o caso da tecnologia UVnano™ no bocal de saída de água. Por meio de luz ultravioleta, é possível garantir a eliminação de até 99,99% das bactérias no bocal e, assim, garantir água pura para toda a família. Já o filtro Hygiene Fresh+™ conta com tecnologia capaz de eliminar 99,999% das bactérias que circulam no interior da geladeira. Aliado às gavetas com controle de umidade, o filtro mantém os alimentos mais frescos por mais tempo e o interior livre de mau odor.

Os novos modelos trazem ainda o InstaView™, um elegante painel de vidro que se ilumina com duas batidas e possibilita a visualização do conteúdo da geladeira sem a necessidade de abrir a porta. Essa tecnologia evita a perda de ar frio circulante e resulta na economia de energia. Todas essas ferramentas se juntam à conectividade trazida pelo aplicativo LG ThinQ™, que permite controlar o produto remotamente. A linha oferece 10 anos de garantia no compressor Linear Inverter.

Para mais informações sobre a nova linha de geladeiras Side by Side, acesse https://www.lg.com/br/geladeiras-side-by-side.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

