LG lança novos modelos de ar-condicionado com inteligência artificial

SÃO PAULO, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O Brasil vivencia em 2023 um dos invernos mais quentes dos últimos 60 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As temperaturas acimas da média fazem com que a população invista em produtos que tragam conforto térmico, por isso a LG, marca líder em vendas de ar-condicionado no Brasil, acaba de lançar o LG Dual Inverter Voice e LG Dual Inverter Compact, ambos com inteligência artificial, para garantir o bem-estar dos consumidores.

Ar-condicionado LG Dual Inverter Voice com inteligência artificial. Divulgação: LG

A novidade complementa o portfólio da marca e apresenta funções essenciais, como ajustes de clima ideal para ambientes em um clique, identificação de padrões do uso do produto e análise das condições dos ambientes. Além disso, as novidades possuem funções para preparar a climatização perfeita à distância e adequar seus produtos às necessidades dos consumidores que buscam por tecnologia, economia de energia e um excelente custo-benefício.

"Estamos felizes em incluir excelentes produtos ao nosso portfólio de ar-condicionado residencial com inteligência artificial. A nova linha oferece economia de energia, contém o gás refrigerante R-32 – que é menos agressivo ao meio ambiente –, e apresenta conectividade e controle de voz por meio do aplicativo LG ThinQ. Com esse lançamento buscamos consolidar nossa liderança no mercado, já que respondemos por 39,6% do segmento inverter, segundo dados do GfK de dezembro de 2022", explica Rodrigo Fiani, vice-presidente de Vendas IT, B2B e ar-condicionado da LG do Brasil.

LG Dual Inverter Voice com inteligência artificial

O LG Dual Inverter Voice com inteligência artificial apresenta a tecnologia capaz de escanear a situação climática do ambiente, identificar os padrões de utilização do usuário e configurar automaticamente os principais detalhes para uma climatização confortável, como: a temperatura, a direção e a velocidade do vento, de forma totalmente personalizada.

O modelo também possui controle de energia 4 em 1, função exclusiva da LG que permite reduzir o consumo de energia do ar-condicionado imediatamente, a partir do momento em que a função Energy Control é ativada tanto pelo controle remoto como pelo aplicativo LG ThinQ, possibilitando controlar o consumo de energia à distância.

O Compressor Dual Inverter com 10 anos de garantia possui rotor duplo que trabalha com controle de diversas velocidades, sem a necessidade de ficar ligando e desligando, garantindo o baixo consumo de energia, sendo 70% mais econômico do que os modelos de ar-condicionado convencionais.

Além disso, possui conectividade Wi-Fi integrado, tecnologia capaz de conectar o ar-condicionado LG à internet, permitindo acesso aos comandos de voz com Google Assistente e Amazon Alexa. O produto está disponível nas capacidades de 9.000 BTU e 12.000 BTU no site da marca, com preços sugeridos a partir de R$ 2.799,00.

LG Dual Inverter Compact com inteligência artificial

A função de Energy Control também está presente no LG Dual Inverter Compact com inteligência artificial a fim de oferecer maior conforto e comodidade ao usar o produto. Para acionar a função de inteligência artificial basta usar o aparelho por pelo menos 48h e apertar o botão Smart Care pelo controle remoto ou diretamente no produto.

O modelo também traz as funções de baixo nível de ruído, com limite de até 22 decibéis nas capacidades mais baixas, e o Fluído Refrigerante R-32, um gás ecológico presente no ar-condicionado responsável por refrigerar o ambiente com menos danos ao meio ambiente e à camada de ozônio. Disponível nas versões 9.000 BTU, 12.000 BTU e 18.000 BTU.

O Compressor LG Dual Inverter tem 10 anos de garantia e os produtos estão disponíveis no site da marca com preços sugeridos a partir de R$ 3.799,00.

Especificações técnicas:

LG DUAL Inverter Voice com inteligência artificial CONJUNTO Modelo: S3-W12JA31A Código de barras 8806084119766 Ciclo Quente/Frio Capacidade de refrigeração (Mín/Nominal/Máx) [BTU/]: 3.000/12.000/13.200 Capacidade de aquecimento (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]: 3.000/12.000/13.800 Desumidificação [l/h]: 0,8 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 1.130 Potência (aquecimento) [W]: 1.030 Consumo Anual* [kWh/Ano]: 484,6 CCE [W/W]: 3,11 Nova classificação energética INMETRO e Procel 2023 A Gás Refrigerante: R-32 Conexões Ø: 1/4" - 3/8" Comprimento / desnivel max. [m]: 7,5/7 Controle remoto sem fio: Sim Wi-Fi integrado pronto para uso: Sim Comando de voz com Google Assistente e Alexa: Sim Modo SLEEP (até 7 horas): Sim TIMER: Sim Função ENERGY SAVING: Sim

LG DUAL Inverter Compact com inteligência artificial CONJUNTO Modelo: S3-Q12JAQAL Código de barras 8806084233417 Ciclo Frio Capacidade de refrigeração (Mín/Nominal/Máx) [BTU/]: 1.900/11.000/12.000 Capacidade de aquecimento (Mín/Nominal/Máx) [BTU/h]: N/A Desumidificação [l/h]: 0,8 Alimentação elétrica [V/Hz/ph]: 220/60/1 Potência (refrigeração) [W]: 1.063 Potência (aquecimento) [W]: N/A Consumo Anual* [kWh/Ano]: 484,4 CCE [W/W]: 3,03 Nova classificação energética INMETRO e Procel 2023 A Gás Refrigerante: R-32 Conexões Ø: 1/4" - 3/8" Comprimento / desnivel max. [m]: 7,5/7 Controle remoto sem fio: Sim Wi-Fi integrado pronto para uso: Não Comando de voz com Google Assistente e Alexa: Não Modo SLEEP (até 7 horas): Sim TIMER: Sim Função ENERGY SAVING: Sim

*A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, através de Assistências Técnicas Autorizadas.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

