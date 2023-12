LG lança oficialmente a OLED evo Z3, primeira TV OLED 8K do Brasil!

O novo modelo a desembarcar no mercado nacional chega com a resolução de tela mais avançada em TVs

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics acaba de lançar no mercado brasileiro a LG OLED evo Z3, a primeira TV OLED 8K a chegar no Brasil! Como pioneira e líder global em tecnologia OLED há dez anos¹, a marca celebra o momento com a novidade que promete surpreender o segmento de TVs premium no país ao introduzira resolução 8K, a tecnologia de painel mais avançada do momento.

LG OLED Z3. Divulgação: LG Electronics

A linha LG OLED é fortemente reconhecida pelos especialistas por oferecer uma experiência superior em comparação às demais tecnologias de televisores disponíveis no mercado nacional, com painéis de LED, LCD ou Mini LEDs. Isso porque as Smart TVs LG OLED possuem pixels que se autoiluminam e, por não precisarem de uma iluminação traseira, garantem 100% de fidelidade e volume de cor, além de mais brilho e nitidez, proporcionando uma experiência incomparável¹, graças ao pioneirismo da marca no segmento.

Anualmente, a LG tem implementado atualizações para toda a linha de TVs OLED, e após renovar a linha C e G, além de trazer para o mercado brasileiro a série B, a marca surpreende o público mais uma vez neste ano, agora com a linha Z3, reconhecida internacionalmente pela sua excelência quando o assunto é TV 8K.

Revolução no segmento 8K com a tela LG OLED evo!

A nova TV LG chega com em tamanho único de 77 polegadas com especificações refinadas, para quem procura o melhor em tecnologia de tela premium e no segmento 8K. Embora os conteúdos 8K ainda estejam em crescente no Brasil, a LG trabalhou em inovações para revolucionar o mercado nacional, no qual os usuários possam desfrutar desta resolução, mesmo em filmes e séries que não sejam nativos em 8K. Dentre essas tecnologias, estão o processador α9 (Alpha9) 8K Gen 6, desenvolvido especificamente para o painel OLED e para a resolução 8K, capaz de gerenciar 132.8 milhões de subpixels a cada imagem exibida.

Outra tecnologia inovadora feita especialmente para a LG OLED evo Z3, é o AI Super Upscalling – recurso único no qual a Inteligência artificial atua para identificar as características de conteúdo e agir na redução de ruído, na melhoria da resolução da imagem com base na análise da cena e por fim na calibragem fina de nitidez e profundidade ao identificar rostos, planos e textos exibindo uma imagem tão incrivelmente real que dá a sensação de ser 3D.

Dessa forma, a TV revoluciona a experiência de entretenimento em telas grandes e 8K, exibindo o máximo de resolução independente do conteúdo exibido na tela. Outras tecnologias, como SAR, Dolby Vision, Dolby Atmos, som potente de 60W RMS e Filmmaker Mode, além do webOS 23, contribuem para uma experiência ultra premium com a Z3.

Tecnologias diferenciadas para uma experiência superior

Visando proporcionar uma imagem de alto nível para todos no ambiente, a tecnologia Super Anti Reflective (SAR) reduz efetivamente as distrações visuais, como o brilho da luz e os reflexos, para que os usuários possam concentrar toda a sua atenção no que está na tela, mesmo em um espaço muito iluminado.

O modelo também chega com especificações dedicadas para cinema em casa, como Dolby Vision e Dolby Atmos. O conjunto de tecnologia da Dolby transforma a sala em um verdadeiro cinema: enquanto o Dolby Vision IQ ajusta de modo inteligente a calibração da imagem quadro a quadro com base no gênero do conteúdo e na luminosidade do ambiente, o Dolby Atmos proporciona som surround multidimensional surpreendente.

Som aprimorado

Com o processador α9 (Alpha9) 8K Gen 6 da LG, as melhorias não ficam somente na imagem, mas se expandem para o áudio. Com 60W RMS de potência sonora o processador potencializa o AI Sound Pro (modo de som inteligente da marca, voltado para um som surround), resultando em um som surround de 9.1.2 canais virtuais, que tornam o som ainda mais envolvente. Outras inovações estão no DTS: X, padrão de áudio dedicado para cinema, no Dolby Atmos, e no WOW Orchestra, que permite a sincronização sonora perfeita com Sound Bars LG³.

Esta última, é a forma ideal de ampliar o som da Z3, pois utiliza o som da TV e do Sound Bar simultaneamente, para proporcionar uma experiência sonora incomparável, além de tornar mais prático o controle da Sound Bar com a WOW Interface e a conexão em fio com a TV com o WOWCAST. Os modelos de Sound Bar com o recurso que mais se destacam são a LG SC9S e a S95QR, sendo que a S95QR conta com caixas traseiras que proporcionam uma imersão surreal.

TV feita para a casa inteligente

Pensada como a central da casa conectada, a Z3 possui compatibilidades importantes quando o assunto é inteligência artificial. Como Alexa e Matter, para a conexão com uma ampla gama de produtos com selo Matter e controle de voz via dispositivos Amazon Alexa. Por outro lado, o Apple Home Kit e Apple AirPlay 2 também estão presentes, para a integração perfeita com aparelhos com o iOS.

O modelo, assim como os demais produtos inteligentes da marca, possui a tecnologia LG ThinQ AI – Inteligência Artificial desenvolvida pela LG – que possibilita a realização de diferentes comandos e pesquisas por meio do televisor. O LG ThinQ AI está integrado a outros produtos de linha branca da LG, possibilitando o controle e monitoramento de produtos como ar-condicionado e lava e seca, e com o Home Hub, é possível comandar todos eles através de uma única interface na TV ou no app mobile.

Premium LG Delivery

Pensando em oferecer a melhor experiência de compra possível para o consumidor, a LG oferece uma verdadeira entrega premium. Para as compras de produtos selecionados, incluindo a Z3, feitas no site oficial da marca, o produto é entregue em até dois dias e a instalação é gratuita4.

A LG está preparando novidades a serem apresentadas na CES 2024, que vai acontecer de 9 a 12 de janeiro de 2024, em Las Vegas (EUA). Confira no site .

¹ A LG OLED TV é a marca OLED mais vendida no mundo desde 2013. Referência: Com base em dados de embarques de painel de 2013 a 2022. Fonte Omdia (www.omdia.com). Tal informação não constitui uma recomendação ou endosso pela LG Electronics. Para mais informações sobre o produto e suas funções acesse www.LG.com/br.

² A criação de perfis é ilimitada, mas a tela exibirá até 10 perfis no momento da escolha de perfil.

³ Disponível em Sound Bars LG selecionadas. Confira a linha em: https://www.lg.com/br/sound-bar

4 O Premium Delivery LG só é válido para entregas dentro da cidade de São Paulo. A campanha será válida para compras dos produtos participantes no período de 01 de abril até 31 de dezembro de 2023. Para mais informações consulte o regulamento aqui.

