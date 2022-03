LG oferece experiência ainda mais imersiva aos gamers com o lançamento da LG UltragearTM Gaming Speaker

A nova caixa de som é a escolha perfeita para quem deseja melhorar seu arsenal de jogo e ter uma experiência ainda mais imersiva ao jogar seus títulos preferidos. A LG UltraGearTM Gaming Speaker conta com a exclusiva tecnologia 3D Gaming Sound da LG que incorpora um algoritmo HRTF (função de transferência) concebido especialmente para adaptar o áudio ao gênero do jogo. Com isso, os gamers jogam ouvindo um áudio surround virtual incrivelmente detalhado e têm uma sensação realista de espaço, posição e direcionalidade – tudo isso, sem precisarem de fones de ouvido.

Usando essa mesma tecnologia inovadora, A LG UltraGearTM Gaming Speaker traz ainda o recurso Game Genre Optimizer com dois modos para o usuário customizar e combinar o áudio ao título que está jogando. O modo FPS permite que os fãs de jogos de tiro em primeira pessoa ouçam o mais sutil dos sons e reajam ainda mais rápido à aproximação furtiva de um inimigo. Já o modo RTS aumenta o realismo com um som verdadeiramente espacial que deixa os jogadores mais imersos do que nunca em sua estratégia em tempo real (RTS) favorita, corridas e outros jogos. E, graças ao suporte para a tecnologia DTS Headphone:X, é possível oferecer som surround virtual 7.1 convincente quando o jogador está usando headsets e fones de ouvido*.

A LG UltraGearTM Gaming Speaker é uma caixa de som ímpar para "bate-papos por voz*", permitindo que os jogadores se comuniquem sem a necessidade de headsets ou microfones à parte. Os microfones integrados usam o exclusivo algoritmo de cancelamento de eco da LG que distingue a voz do jogador dos sons dos jogos e ruídos de fundo. Além disso, essa moderna caixa de som pode fazer as vezes da placa de som discreta que muitos jogadores de PC preferem. Com ela, os usuários podem baixar configurações de equalização calibradas profissionalmente por meio de um aplicativo complementar e compartilhar configurações de som personalizadas para jogos específicos com outros jogadores*.

Com certificação Hi-Res Audio, que significa que os gamers sempre contarão com som de altíssima qualidade ao jogarem seus títulos favoritos, a alta resolução tem taxas de amostragem mais altas, o som original reproduzido por ela durante o jogo fica mais rico e completo. A impressionante performance da LG UltraGearTM sobe de nível graças ao Hi-Fi Quad DAC (ES9038PRO) integrado, tecnologia que só costuma estar disponível em equipamentos de áudio de última geração*. Quando conectada a um PC, a caixa de som oferece todos os benefícios do Hi-Fi Quad DAC, ou seja, áudio de altíssima qualidade que torna cada jogo muito mais real.

Cada aspecto desta nova caixa de som foi projetado tendo em mente as necessidades dos gamers. Seu formato clean e tudo-em-um é agradável, mas não distrai os jogadores enquanto eles tentam subjugar seus adversários. Os botões de controle localizados na parte superior da caixa de som permitem que o microfone, o volume e o som sejam ajustados rapidamente. O dispositivo já vem com iluminação RGB customizável capaz de exibir 16,8 milhões de cores diferentes para criar um ambiente mais imersivo e aprimorar a experiência de jogo.

Sendo versátil e oferecendo diversas opções de conectividade, como cabo óptico e USB-C, podendo ser conectado facilmente a PCs e consoles de jogos*. Os usuários também têm a opção de conectá-la a laptops, tablets ou smartphones via Bluetooth para aproveitar a versatilidade e o desempenho enquanto ouvem música ou veem um vídeo.

Fabricado de forma responsável, a A LG UltraGearTM Gaming Speaker destaca o compromisso contínuo da LG com o meio ambiente e recebeu a certificação Eco-Product da SGS Société Générale de Surveillance SA da Suíça*.

O produto já está à venda no site oficial da LG com o preço sugerido de R$3.999. Para mais informações, acesse o site oficial da LG Electronics: https://www.lg.com/br/audio-e-video/lg-gp9

*Compatível com conectores de áudio padrão de 3,5 mm..

* O recurso Voice Chat só está disponível quando conectado via cabo USB-C.

*Os dados de equalização editados/configurados por meio do aplicativo LG XBOOM só podem ser compartilhados com usuários que usem o mesmo aplicativo.

*Ao compartilhar com o aplicativo por meio de uma placa de som externa, somente os dados de equalização editados/definidos na placa de som externa Sound Blast XG6 poderão ser instalados através do app.

*Se estiver tentando enviar ou receber um arquivo ".json" por meio de um mensageiro, tal recurso não estará disponível em mensageiros que não aceitem o formato '.json."

*O chip ES9038PRO da ESS Technology (SABRE® PRO Flagship HypersStream® II 8-ch Audio DAC de 32 bits) é um Quad DAC de 32 bits com 132 dB DNR. Ele foi projetado para equipamentos de áudio profissionais e se enquadra nos requisitos da indústria para áudio de alta resolução. Graças às várias opções de conectividade do alto-falante, os usuários podem conectá-lo a outros dispositivos Hi-Fi por meio de um cabo AUX (a conectividade via cabo AUX pode variar de acordo com o dispositivo Hi-Fi).

*Dependendo dos terminais de conectividade, é possível que alguns produtos ou modelos não sejam suportados.

*A certificação SGS Eco-Product baseia-se em vários fatores, incluindo o uso de materiais reciclados na embalagem do produto. Enviado em embalagens ecologicamente corretas e acondicionado internamente com material fabricado com polpa moldada reciclada, uma alternativa ambientalmente preferível à espuma de poliestireno e plástico.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG - Home Appliance ﹠ Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions - combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site (Clique Aqui) para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG:

Site: (Clique Aqui)

Twitter: (Clique Aqui)

YouTube: (Clique Aqui)

Facebook: (Clique Aqui)

Para acesso aos links, clicar no 'Clique Aqui'.

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768694/LG_Gaming_Speaker_02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768695/LG_Gaming_Speaker_01.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil