LG oferece 'Vida Sustentável, Alegria para Todos' com as mais recentes soluções tecnológicas na IFA 2023

Empresa apresenta um estilo de vida eco-consciente com seus eletrodomésticos com eficiência energética na 'Vila Sustentável LG'

SÃO PAULO, 4 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) lança na IFA 2023 a sua visão para um estilo de vida ecologicamente consciente, com a Vila Sustentável LG. O stand da empresa apresenta uma variedade de eletrodomésticos e soluções LG premium e altamente eficientes, reunidos sob o tema inspirador 'Vida Sustentável, Alegria para Todos.

Foto: Divulgação LG.

Inspirada pelas florestas, a Vila Sustentável LG tem elementos essenciais da estratégia ESG da empresa incorporados ao seu design e construção, com materiais eco-responsáveis, incluindo tecidos reciclados e redes de malha, utilizados para minimizar o impacto da estrutura.

Na feira, os visitantes verão as soluções inteligentes da LG que levam a sustentabilidade para o dia a dia, como o Smart Cottage, com eletrodomésticos de última geração com eficiência energética, eletrodomésticos personalizados e serviços inovadores voltados para o mercado premium europeu.

Localizado logo na entrada do stand, o Smart Cottage é uma casa compacta e pré-fabricada que integra perfeitamente painéis solares de 4 quilowatts (kW) montados no telhado com a bomba de calor de fonte de ar Monobloc Therma V™ R290 com eficiência energética da empresa e um conjunto abrangente de eletrodomésticos. Entre estes estão a lavadora e secadora WashTower Compact, um forno embutido, a máquina de lavar louça QuadWash™, um fogão elétrico de indução e um purificador de água.

Ao lado do Smart Cottage, os visitantes irão descobrir a Net-Zero Vision House, que apresenta soluções de gestão de energia próprias da LG, bem como uma variedade de eletrodomésticos altamente eficientes concebidos para o mercado europeu, incluindo máquina de lavar, secadora, geladeira e máquina de lavar louça.

O Sistema de Armazenamento de Energia (ESS, na sigla em inglês) da LG pode adaptar-se a vários cenários e condições de utilização de energia. Os visitantes podem aprender sobre os processos que o ESS utiliza para armazenar e consumir o excedente de energia coletado dos painéis solares da casa e como podem controlar convenientemente os eletrodomésticos da LG e monitorar o armazenamento e consumo de energia através do aplicativo ThinQ™.

Na área ThinQ Home, os participantes da IFA poderão ver a personalização sob medida e a capacidade de atualização do LG ThinQ UP 2.0, juntamente com a acessibilidade aprimorada oferecida pelos novos acessórios e complementos para eletrodomésticos no inovador Universal UP Kit. O UP Universal Kit, que aumenta a usabilidade, apresenta diversas soluções projetadas para serem facilmente conectadas a diferentes eletrodomésticos LG, incluindo geladeiras, lavadoras, secadoras, aspiradores sem fio CordZero™ e purificadores de água, para garantir uma melhor experiência de usuário para todos – independentemente de sexo, idade ou deficiência.

A área Upcycling Workshop destaca alguns dos eletrodomésticos da empresa feitos com plásticos reciclados, como o purificador de ar LG PuriCare™ AeroFurniture e as soluções Styler™ ShoeCase e ShoeCare. Além disso, os visitantes poderão participar de workshops onde aprenderão sobre as iniciativas de reciclagem da LG e terão a oportunidade de participar do "desafio dos nós de plástico", que gira em torno da utilização de paletes de resina coletadas de resíduos plásticos no Centro de Reciclagem de Chilseo.

Além disso, a LG também apresenta na IFA os produtos mais recentes da linha LG SIGNATURE de segunda geração. Isso inclui a lavadora e secadora com bomba de calor, que economiza energia,e a geladeira Dual InstaView™, que possui uma janela InstaView em ambas as portas; permitindo que os usuários vejam tudo em seu interior sem precisar abrir a geladeira.

Os visitantes também podem conhecer a nova geladeira bottom freezer MoodUP™ e a geladeira bottom freezer InstaView com MoodUP, que possuem painéis na porta com cor variável que podem ser controladas através do aplicativo LG ThinQ. Ambas as geladeiras proporcionam uma experiência de usuário diferenciada, enquanto os seus painéis LED reduzem o consumo de recursos e o desperdício, eliminando a necessidade de fabricar painéis substituíveis e com cores diferentes. E mais, os painéis LED da geladeira bottom freezer MoodUP são feitos com materiais reciclados ecologicamente corretos, e a nova geladeira bottom freezer InstaView com MoodUP oferece configurações de temperatura personalizadas que aumentam o frescor e ajudam a evitar o desperdício de alimentos.

Por fim, sob o tema "Melhor Vida Gastronômica para Todos", a área com o Estúdio de Gastronomia mostra o novo pacote de cozinha embutida da empresa em duas exibições de cozinha com "conceito aberto". O pacote, concebido para o mercado europeu de eletrodomésticos embutidos, impressiona com aparelhos premium e energeticamente eficientes, incluindo o forno InstaView, a máquina de lavar louça QuadWash e o fogão de indução Downdraft.

"Estamos entusiasmados em apresentar nossas soluções domésticas avançadas e com eficiência energética na Vila Sustentável LG na IFA 2023", disse Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "A LG continuará a fornecer eletrodomésticos inovadores que não só trazem conveniência e alegria aos seus clientes, mas também os apoiam ativamente nos seus esforços diários para ter uma vida mais sustentável."

Os visitantes da Vila Sustentável LG (Corredor 18, Messe Berlin) na IFA 2023, de 1 a 5 de setembro, podem conhecer um estilo de vida conveniente e sustentável possibilitado pela diversificada linha de soluções inovadoras para casa inteligente da empresa.

