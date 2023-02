LG promove experiências e sorrisos para todos na CES 2023

Evento contou com milhares de visitantes ansiosos para conhecer as últimas inovações em eletrônicos de consumo

SÃO PAULO, 3 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ --

A LG está constantemente se desafiando a ir além para tornar realidade sua visão de uma vida melhor para todos. Sob o tema 'Life's Good', a marca apresentou suas mais novas tecnologias e produtos focados na experiência do cliente em seu estande na CES 2023, para que todos os visitantes experimentassem e desfrutassem das inovações, independentemente das capacidades hereditárias.

LG CLOi GuideBot, que é programado para fornecer serviço de linguagem de sinais humano-digital. Divulgação: LG Electronics Edward Tory Jarmailo, intérprete de linguagem de sinais. Divulgação: LG Electronics (PRNewsfoto/LG Electronics do Brasil)

Mantendo-se fiel ao compromisso e à visão da empresa de promover acessibilidade para todos, a LG começou ativamente a adotar medidas já no primeiro grande evento deste ano. Esse compromisso foi plenamente praticado durante a coletiva de imprensa da LG, que foi transmitida ao vivo em 4 de janeiro, com a presença de um intérprete de linguagem de sinais no canto inferior direito da tela, para permitir que seus espectadores com deficiência auditiva acompanhassem em casa ou onde quer que estivessem.

Além disso, as ações de acessibilidade da LG também se destacaram no próprio estande, com o trabalho de Edward Tory Jarmailo, um intérprete de linguagem de sinais, para atender os visitantes com problemas auditivos pessoalmente.

Na área "Vida Melhor para Todos", foram disponibilizados materiais informativos em braile para pessoas com deficiência visual e colocados a uma altura que facilitou a leitura para pessoas em cadeira de rodas.

Os visitantes com deficiências visuais e auditivas não hesitaram em expressar seu reconhecimento pelos vários recursos de acessibilidade que a LG ofereceu em seu amplo stand. "Foi incrível ver tantas reações positivas durante meu tempo trabalhando no estande da LG na CES. Lembro-me de um visitante que veio pela segunda vez ao nosso estande, mas desta vez com um amigo", disse Jarmailo. "Sempre fico feliz em fazer minha parte para promover um novo nível de acessibilidade com a LG, uma marca que dá igual importância à experiência de cada indivíduo em grandes feiras como a CES, e podemos ver essas ações refletidas em seus produtos e serviços também".

A empresa demonstrou com sucesso como carinho e positividade podem se espalhar por meio do poder da tecnologia, ao colocar um sorriso no rosto de clientes com diferentes capacidades físicas. E há muito mais por vir, então fique atento à página da LG na CES (https://www.lg.com/br/ces) para acompanhar a jornada da LG para criar uma vida melhor para todos.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

