LG recebe vários prêmios por design inovador de produtos na IDEA 2023

Empresa recebe um total de 13 prêmios por soluções inovadoras de estilo de vida, incluindo LG PuriCare AeroFurniture e LG OLED Flex

SÃO PAULO, 14 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics foi mais uma vez reconhecida pelo seu excelente design de produto, ganhando 13 prêmios no International Design Excellence Awards (IDEA) 2023, anunciados na International Design Conference em Nova York (EUA).

Divulgação LG.

O LG PuriCare AeroFurniture, um purificador de ar que também pode ser usado como mesa de canto e luminária ambiente, recebeu o Prêmio Bronze. Oferecendo opções personalizadas de desempenho e design, bem como um formato compacto, o purificador de ar da LG pode ser adaptado para combinar com qualquer decoração e é ideal para espaços menores. Com essa sua mais recente vitória, o LG PuriCare AeroFurniture recebeu o reconhecimento dos três principais programas de prêmios de design industrial do mundo: IDEA, Red Dot Award e iF Design Award.

A LG OLED Flex (modelo LX3), outro produto premiado no IDEA 2023, é uma TV inovadora com a primeira tela OLED dobrável de 42 polegadas do mundo. A LX3, que fez a sua estreia internacional na IFA no ano passado, oferece um novo nível de personalização de tela sua tela OLED com seus pixels que se auto iluminam pode passar do formato completamente plano ao espetacularmente curvo com o toque de um botão.

"A conquista do IDEA deste ano é o resultado da sinergia entre a tecnologia e a estética centradas na experiência do cliente", disse Hwang Sung-gyul, chefe do Centro de Gestão de Design da LG Electronics. "Continuaremos a melhorar o nível de perfeição, refletindo experiências inovadoras de cliente para além da estrutura existente no design de produtos, comunicando-nos constantemente e tendo empatia com os clientes."

O IDEA, organizado anualmente pela Industrial Designers Society of America (IDSA), é um dos principais programas de premiação de design do mundo, reconhecendo conquistas excepcionais na área de design industrial, levando em consideração vários fatores relacionados à estratégia de design, interação digital, meio ambiente, e impacto social, na seleção dos premiados.

