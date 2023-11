LG Ver Para Crer traz tecnologia e inovação que surpreendem

Descubra como usufruir ao máximo a Inteligência Artificial com os produtos que Só a LG Tem

SÃO PAULO, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Campanha "Ver Para Crer" da LG Electronics é uma iniciativa inteligente que já conquistou muitos fãs, destacando a tecnologia de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) incorporadas em seus produtos. Um dos principais objetivos desta campanha é ressaltar as inovações únicas desenvolvidas pela marca, garantindo que ao experimentarem essas tecnologias, os consumidores se tornem clientes entusiastas. Veja no infográfico as novidades da campanha e apaixone-se pelos produtos que Só a LG Tem.

Foto Reprodução LG Electronics

Segundo Sonah Lee, head de Marketing da LG do Brasil: "Com décadas de liderança em tecnologia e inovação, desenvolvendo produtos com funcionalidades genuinamente únicas, e a campanha 'Ver Para Crer' convida os consumidores a experimentar os produtos da LG e comprovar, por meio do uso, que a marca oferece tecnologia de ponta, inovação e conectividade, juntamente com as características que só a LG pode proporcionar." Saiba mais sobre a campanha no site: www.lg.com/br/ver-para-crer.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

