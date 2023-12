LG WashTower gigante atrai a atenção dos parisienses

A empresa inaugurou a surpreendente estrutura no dia 28 de outubro, no centro de Paris

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Para aumentar a notoriedade da LG WashTower™, que está cada vez mais popular entre os consumidores europeus, a LG Electronics da França decidiu conquistar os corações dos consumidores franceses com uma zona de experiência exclusiva. No dia 28 de outubro, a empresa inaugurou uma estrutura gigante no formato da LG WashTower no Centro Pompidou, em Paris, chamando a atenção de parisienses e turistas. Durante um dia, o público geral foi convidado a descobrir o novo design e as vantagens da solução de lavandaria all-in-one dentro da coluna de 8 metros de altura criada com proporções e design realistas.

Reprodução: Site da LG Electronics

Localizado em Beaubourg, um dos bairros mais antigos e agitados da capital Paris desde os tempos medievais, o Centro Pompidou abriga a maior coleção de arte moderna e contemporânea da Europa e um importante centro cultural para parisienses e para turistas. Com um tráfego diário na área estimado em cerca de 50 mil visitantes por dia, foi o local perfeito para promover a nova LG WashTower.

Na entrada, os visitantes eram recebidos por um quarto instalado com uma LG WashTower real, mostrando aos consumidores como o produto pode se integrar perfeitamente aos espaços domésticos, além de mais informações sobre as conveniências que o produto pode oferecer. E, para entretenimento, a zona de experiência contou com uma área de jogo, oferecendo aos visitantes a oportunidade de ganhar cópias da LG WashTower criadas em parceria com a famosa marca de brinquedos alemã Playmobil.

A LG também promoveu a candidatura de Busan para sediar a World EXPO 2030, colocando banners na área como parte das ações para destacar a bela cidade portuária como a melhor candidata para sediar o evento global.

Introduzida na França em julho do ano passado, a LG WashTower registou um sólido crescimento de vendas de 150% após o lançamento da sua versão compacta em junho deste ano. A nova WashTower Compact é menor que a versão de 2019, com 100 milímetros de largura, 170 milímetros de profundidade e 235 milímetros de altura, exigindo menos espaço de instalação do que um conjunto de lavadora e secadora empilhável ou lado a lado com a mesma capacidade de lavagem. Graças ao seu tamanho compacto, a LG WashTower tem sido altamente elogiada pelos consumidores europeus como uma solução eficiente em termos de espaço que proporciona maior comodidade.

A empresa planeja promover ainda mais a WashTower globalmente, focando em seu design elegante e minimalista, bem como no desempenho e conveniência excepcionais que ela oferece.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

