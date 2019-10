LH3350-120 da Zoomlion bate recorde mundial como maior grua articulada de elevação interna

CHANGDE, China, 24 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., (01157.HK), fabricante chinesa líder em equipamentos agrícolas e de engenharia, estabeleceu um novo recorde mundial ao fabricar a maior grua do mundo, a LH3350-120, que saiu da linha de montagem em 16 de outubro. A LH3350-120 é uma grua articulada de elevação interna de trabalho superpesado com capacidade de elevação máxima de 120 toneladas, o que equivale a 17 elefantes adultos.