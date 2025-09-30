ZOOMLION presenta el tractor de ruedas híbrido más potente del mundo, el DX7004

CHANGSHA, China, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) lanzó oficialmente el tractor de ruedas híbrido más potente del mundo, el DX7004, en su Smart Industry City en Changsha. Anunciado por el presidente y consejero delegado, Zhan Chunxin, esta máquina de casi cuatro metros de altura incorpora tecnología de propulsión híbrida de vanguardia y establece un nuevo referente para equipos agrícolas de alta potencia a nivel mundial.

Con una potencia máxima de 1.200 caballos de fuerza, el DX7004 está diseñado específicamente para operaciones agrícolas de alta intensidad y a gran escala. La máquina integra las innovaciones patentadas de Zoomlion, que incluyen un chasis digital, sistemas de control inteligente y componentes centrales de desarrollo propio. Representa un gran avance en la visión de la compañía de impulsar la producción agrícola inteligente y sostenible.

"En los últimos años, Zoomlion ha aprovechado con éxito su experiencia en equipos de construcción para acelerar la transformación del sector agrícola", afirmó Fu Ling, vicepresidente e ingeniero jefe de Zoomlion. "Nos comprometemos a impulsar la modernización de la maquinaria agrícola estableciendo nuevos estándares en rendimiento, eficiencia del sistema de propulsión e inteligencia".

El DX7004 adopta un sistema de propulsión híbrido de doble motor con una potencia nominal de 700 caballos de fuerza y un par máximo de 4.500 Nm. Es capaz de cubrir hasta 7.200 mu (aprox. 480 hectáreas) en 12 horas de funcionamiento continuo. El sistema de accionamiento eléctrico distribuido permite un control continuo de la velocidad del campo, mientras que la potencia hidráulica impulsada por el motor eléctrico garantiza la precisión de los implementos multifuncionales de gran tamaño. El modelo también incorpora el sistema de conducción inteligente EPiot, desarrollado por Zoomlion, y la plataforma de operaciones inteligentes AOS, que en conjunto permiten una conducción autónoma y una precisión centimétrica, incluso a altas velocidades.

"El DX7004 establece nuevos estándares en potencia, eficiencia y control inteligente", destacó Liu Yuxin, director general de la empresa de maquinaria agrícola de Zoomlion. "Con innovaciones como la transmisión eléctrica continuamente variable, la coordinación eléctrica adaptativa y la conducción autónoma a toda velocidad, estas tecnologías impulsan la evolución de la maquinaria agrícola hacia una mayor inteligencia y sostenibilidad".

Zoomlion entró en el sector de la maquinaria agrícola en 2014 y se convirtió en la primera empresa china seleccionada para el programa de adquisiciones a largo plazo de la ONU para maquinaria agrícola en 2021. La empresa ofrece ahora una gama completa de soluciones para el arado, la siembra, la gestión de cultivos, la cosecha y el almacenamiento, abarcando tanto la agricultura de arroz como la de secano.

De cara al futuro, Zoomlion presentará sus innovaciones más destacadas en AGRITECHNICA 2025, la mayor feria de maquinaria agrícola del mundo, que se celebrará del 9 al 15 de noviembre en Hannover, Alemania, donde presentará soluciones de última generación diseñadas para la agricultura a escala global y el desarrollo sostenible.