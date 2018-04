L'huile d'olive BERTOLLI® opère un relancement à l'échelle mondiale

« Nous voulons faire en sorte de retrouver cette cohérence qui sous-tend un positionnement mondial aligné, via une innovation commerciale qui gagnera en dynamisme et en pertinence dans notre groupe de clients ciblés », a déclaré Miguel De Jaime Guijarro, directeur commercial de la société mère Deoleo.

Bertolli se distingue nettement comme la marque d'huile d'olive numéro 1 à travers le monde, avec une part de part de marché de 4,5 %1 (contre 2,7 % pour son plus proche concurrent). Bertolli est également leader du marché dans plus de 10 des 50 pays au sein desquels elle est vendue, et aucune autre marque ne peut en dire autant.

Le relancement de Bertolli a débuté au mois de décembre dernier en Italie, où la marque a été fondée en 1865 à Lucques, en Toscane, via des investissements destinés à développer le nouveau positionnement et l'identité visuelle de la marque.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la première marque mondiale d'huile d'olive avait ressenti le besoin de changer de look, le directeur commercial De Jaime a déclaré qu'il était important pour une marque leader d'innover en permanence. À travers le nouveau design de la bouteille, nous avons souhaité faire valoir davantage les accomplissements passés de la marque, et communiquer clairement autour des éléments qui font partie intégrante de l'histoire et de l'héritage de la marque.

« Premièrement, nous rendons hommage à nos origines, la ville de Lucques. La forme ovale de la bouteille représente la place publique ovale de la ville – la Piazza dell'Anfiteatro. Deuxièmement, pour célébrer notre place dans le passé et le présent, nous souhaitions un look authentique, à la fois rétro et moderne. »

Les clients ciblés sont ceux que l'on appelle les gourmets avisés, ceux qui adorent cuisiner, essayer de nouvelles recettes, explorer de nouvelles cuisines et de nouveaux ingrédients. Mais ces clients sont également ceux qui regardent les émissions de télévision où sont préparées des assiettes complexes, comme MasterChef, dans lesquels les « gens normaux » ont la possibilité de cuisiner de superbes assiettes. Ils visionnent également les photographies publiées sur les médias sociaux, qui font apparaître des plats étoilés au guide Michelin, souligne De Jaime, afin de ressentir « la pression de la perfection ». Ils sont amateurs de cuisine, mais trouvent le défi impressionnant.

Au cœur de l'ADN de Bertolli se trouve la simplicité, qui souligne que vous n'avez pas besoin d'élaborer une cuisine complexe pour apprécier un bon moment autour d'un plat simple, en compagnie de ceux que vous aimez.

« Le relancement de Bertolli se fonde sur la notion selon laquelle la meilleure cuisine est une cuisine simple », a déclaré De Jaime.

