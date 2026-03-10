L'IAB Tech Lab annonce un cadre CoMP pour s'assurer que les LLM ont conclu des accords commerciaux avec les éditeurs avant l'exploration du contenu

Content Monetization Protocol (CoMP) établit une approche normalisée pour les systèmes d'IA et les propriétaires de contenu afin de permettre des accords commerciaux, de réduire les risques et de soutenir une chaîne d'approvisionnement mondiale durable de l'information ; disponible pour consultation publique jusqu'au 9 avril 2026

NEW YORK, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- IAB Tech Lab, l'organisme mondial de normalisation technique de la publicité numérique, a annoncé aujourd'hui la publication de la spécification CoMP (Content Monetization Protocol) v1.0 pour commentaires publics, établissant un cadre normalisé qui permet aux propriétaires de contenu et aux places de marché de communiquer avec les systèmes d'IA sur leurs offres de contenu et de s'assurer que des conditions commerciales sont en place avant toute exploration ou utilisation de contenu. La spécification sera soumise aux commentaires du public jusqu'au 9 avril 2026, afin de recueillir les réactions de l'industrie et de favoriser son adoption à grande échelle.

« Les systèmes d'IA nécessitent des puces, de l'énergie et des informations. L'information est le seul élément de cette équation qui n'est pas encore entouré d'une infrastructure commerciale cohérente », a déclaré Anthony Katsur, président-directeur général de l'IAB Tech Lab. « Si nous voulons que le contenu de haute qualité continue à alimenter les produits pilotés par l'IA, nous avons besoin de conditions d'engagement claires et d'un mécanisme qui soutient la compensation, la responsabilité et la durabilité à long terme. Le CoMP est conçu pour aider l'industrie à progresser dans cette direction. »

Les éditeurs ont connu des baisses de trafic importantes ces dernières années, y compris des réductions du trafic de référencement dépassant 50 % dans certains cas. Le cadre CoMP vise à jeter les bases d'un marché mondial de l'information qui offre de nouvelles possibilités de revenus liés à l'utilisation de l'IA, tout en soutenant une rémunération équitable pour un contenu de qualité et opportun. Dans le même temps, le cadre est conçu pour atténuer les risques pour les systèmes d'intelligence artificielle qui dépendent d'un accès permanent à des informations fiables et bien structurées.

Le cadre CoMP est conçu pour fonctionner dans le cadre d'accords de licence directs et de places de marché tierces, ce qui permet aux propriétaires de contenu et aux systèmes d'intelligence artificielle de mettre en œuvre un protocole normalisé unique plutôt que de créer des intégrations propriétaires pour chaque plateforme. En établissant une méthode cohérente pour signaler les autorisations et les conditions commerciales avant l'accès au contenu, le CoMP réduit le travail technique sur mesure, diminue les frais généraux et favorise une adoption évolutive dans l'ensemble de l'écosystème.

Le CoMP ne remplace pas des contrôles d'accès rigoureux. Ce cadre part du principe que les propriétaires de contenu ont mis en place des stratégies de blocage robustes au niveau du point de diffusion, comme leur Edge Compute ou leur réseau de diffusion de contenu (CDN). Sur cette base, le protocole crée une voie normalisée entre les restrictions et un marché commercial structuré et mutuellement bénéfique.

Les acteurs du secteur sont déjà favorables à une approche normalisée de la monétisation du contenu dans les environnements d'IA :

« Chez The Weather Company, nous pensons que l'avenir du secteur dépend de l'innovation centrée sur l'humain et pilotée par l'IA, qui donne la priorité à l'utilisateur final », a déclaré Julianne Jennings, directrice principale du contenu et des produits chez The Weather Company. « Notre collaboration avec l'IAB Tech Lab sur le cadre CoMP est une étape cruciale dans l'établissement d'une base pour une collaboration sécurisée en matière de données qui profite à l'ensemble de l'écosystème. En créant une voie normalisée pour les accords commerciaux, nous nous assurons que nos données météorologiques de haute fidélité restent accessibles sans effort à travers les canaux d'activation – en responsabilisant les acheteurs et en stimulant les résultats de performance tout en maintenant la confiance et la précision sur lesquelles nos utilisateurs s'appuient chaque jour. »

« Nous savons que les meilleurs produits d'IA nécessitent les meilleurs intrants et que l'économie de l'IA aura besoin de plus de contenu de qualité à l'avenir, pas moins », a déclaré Jon Roberts, directeur de l'innovation, People Inc. « Une économie mondiale de l'information a besoin de normes mondiales et nous soutenons l'initiative CoMP de l'IAB depuis le début. Nous soutenons des normes mondiales qui permettent à tous les créateurs d'être rémunérés équitablement. »

« La première version de l'API CoMP marque une étape importante dans l'établissement de normes interopérables et transparentes pour l'échange de valeur équitable dans l'écosystème de l'IA, en reconnaissant que les systèmes d'IA dépendent d'un contenu de haute qualité et fiable. En tant que contributeur de la première heure, nous pensons que des cadres de compensation évolutifs et solides – ainsi que la visibilité et l'attribution de l'utilisation du contenu – sont essentiels pour soutenir le journalisme de haute qualité et le contenu premium à l'ère de l'IA », a déclaré Achim Schlosser, vice-président des normes de données mondiales, Bertelsmann.

« Les éditeurs devraient être rémunérés pour l'utilisation de leur propriété intellectuelle - et pour l'investissement réel nécessaire à la production d'un contenu de qualité », a déclaré Rob Beeler, de Beeler.Tech, une communauté d'opérations publicitaires axée sur les éditeurs. « Bien qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur la manière dont les masters en droit travailleront avec les éditeurs, le CoMP fournit un cadre nécessaire à ces discussions, nous aidant à passer plus rapidement de la théorie à la pratique et à mieux protéger l'avenir de l'édition. »

« Au fur et à mesure que les systèmes et agents d'IA deviennent la porte d'entrée de l'information, ils héritent de l'autorité, de la crédibilité et de la confiance des éditeurs et des marques dont ils apprennent le contenu et le font remonter à la surface. Le CoMP crée un mécanisme pour que cette qualité et cette confiance soient valorisées dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA », a ajouté Jennifer Bas, chef de cabinet chez Mobian.

La spécification CoMP est le fruit d'une collaboration importante au sein du groupe de travail CoMP et devrait évoluer en fonction des réactions de l'industrie au cours de la période de consultation publique. Les commentaires des éditeurs, des places de marché, des fournisseurs de technologie et des développeurs d'IA serviront à mettre à jour le cadre avant sa finalisation.

Pour en savoir plus ou pour participer à la procédure de consultation publique, qui restera ouverte jusqu'au 9 avril 2026, veuillez consulter le site https://iabtechlab.com/comp/.

Créé en 2014, l'IAB Technology Laboratory (Tech Lab) est un consortium à but non lucratif qui engage une communauté de membres à l'échelle mondiale pour développer une technologie et des normes fondamentales qui permettent la croissance et la confiance dans l'écosystème des médias numériques. Composé d'éditeurs numériques, d'entreprises de technologie publicitaire, d'agences, de marques et d'autres sociétés membres, l'IAB Tech Lab se concentre sur les solutions pour la sécurité des marques et la fraude publicitaire ; l'identité, les données et la confidentialité des consommateurs ; l'efficacité programmatique cross-canal et la mesure des publicités ; et l'impact des LLM et des agents d'IA sur la publicité. Ses travaux portent notamment sur le protocole d'enchères en temps réel OpenRTB, la spécification anti-fraude ads.txt, le SDK Open Measurement pour la visualisation et la vérification, la spécification vidéo VAST, le serveur de confiance et l'initiative Agentic Roadmap pour la publicité agentique. La liste des membres du conseil d'administration et des entreprises est disponible à l'adresse suivante : https://iabtechlab.com/about-the-iab-tech-lab/tech-lab-leadership/. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://iabtechlab.com.

