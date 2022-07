联合国记者协会（UNCA）2022年度联合国及其相关机构最佳报道奖

获奖者将于2022年(日期待定)在美国纽约接受联合国秘书长阁下颁奖

美国纽约2022年7月13日 /美通社/ -- 联合国记者协会(UNCA)邀请世界各地的媒体提交关于联合国、联合国机构和实地行动的第26届联合国记者协会年度最佳印刷媒体、广播电视媒体及网络媒体报道的参赛作品。

参赛作品提交截止日期为2022年9月30日。

各奖项向全球所有新闻记者开放。奖项包括:

1. 伊丽莎白·诺伊弗纪念奖(Elizabeth Neuffer Memorial Prize)。该奖项由亚历山大·博迪尼基金会(Alexander Bodini Foundation) 赞助,为报道联合国及其机构的文字媒体(包括网络媒体)所设,用于纪念2003年在巴格达殉职的《波士顿环球报》联合国分社社长 伊丽莎白·诺伊弗 。

2. 里卡多·奥特加纪念奖(Ricardo Ortega Memorial Prize)广播电视媒体报道奖。该奖项由联合国文明联盟赞助,是为纪念2004年在海地殉职的西班牙Antena 3 TV驻纽约电视记者里卡多·奥特加而设立的联合国及其机构广播电视媒体报道奖。

3. 摩纳哥王储阿尔贝二世基金/联合国记者协会气候变化全球大奖(The Prince Albert II of Monaco and UNCA Global Prize for Climate Change)。该奖项是为印刷媒体(包括网络媒体)和广播电视媒体设立的与气候变化、生物多样性和水资源相关的报道奖项。

报名须知:

任何在2021年9月至2022年9月期间通过印刷媒体、广播电视媒体(电视或广播)和网络媒体发表的报道作品均可报名参赛。

评委会将评出最具有影响力、洞察力和创造力的作品,记者的勇气、勤勉以及为调查报道付出的努力亦将考虑在内。联合国内发生的日常及突发新闻会被特别考虑。尤其欢迎发展中国家的媒体报名参赛。

报名参赛作品可以任何一种联合国官方语言(英语、法语、阿拉伯语、汉语、西班牙语、俄语)提交。同时请提交英语或法语书面脚本便于评审工作。

每位参赛者至多可以申请两类奖项,每项提交不超过两篇作品。接受集体作品报名参赛。

需在线提交电子文档和网络链接。

报名及作品提交方法:

报名和作品提交流程在网上进行,请登录UNCA网站并填写UNCA Awards Entry Form。

首页,请填写作者个人信息,并上传个人照片,然后以电子方式提交个人作品,需附网页链接和/或直接在报名表格上上传所有文件。

**必须在线提交电子版作品**

请注意:作品接收的截止时间为2022年9月30日。

如有疑问,请致电联合国记者协会办公室,联系电话:+1 212-963-7137,或发送邮件至[email protected]

点击下面的参赛表格开始:

ENTRY FORM

http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/

联合国记协评委会成员 :Valeria Robecco (联合国记协主席); Giampaolo Pioli (报道奖主席); Tuyet Nguyen (报道奖协调员); Sherwin Bryce-Pease (联合国记协执行理事兼典礼主持人); Edith Lederer (联合国记协执行理事); Betul Yuruk(联合国记协执行理事)。

