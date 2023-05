Liaocheng High-tech Zone fördert die Entwicklung der High-End-Industrie in Richtung Intelligenz und Greenness

LIAOCHENG, China, 27. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 20. Mai wurde auf dem Gelände des Projekts mit einer jährlichen Produktionskapazität von 5 Millionen hochfesten Stahl-Autorädern, das mit einer Gesamtinvestition von 1,125 Milliarden Yuan von der Shandong Zhenyuan Auto Wheel Co., Ltd. (nachstehend „das Unternehmen" genannt) in der Liaocheng High-Tech-Zone in Shandong, China, errichtet wurde, wurde die erste Charge von Schlüsselausrüstungen aus den USA und Deutschland offiziell in Betrieb genommen. Während Arbeiter die Pakete öffneten, die Ausrüstung installierten und debuggten, begann der Countdown vor der Inbetriebnahme des Projekts, das voraussichtlich Ende Juni dieses Jahres offiziell in Betrieb genommen wird.

The lightweight auto wheel workshop at the Liaocheng High-tech Zone The lightweight auto wheel produced by Shandong Zhenyuan Auto Wheel Co., Ltd.

Das Unternehmen ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das sich auf Design, Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Leichtbau-Autorädern in der Liaocheng High-tech Zone spezialisiert hat. Es hält 40 % des Marktanteils bei Leichtbau-Autorädern und belegt den ersten Platz in der heimischen Industrie.

In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen auf die Entwicklungstendenzen der Branche konzentriert und seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen kontinuierlich verstärkt. Im Jahr 2021 gelang es ihm, das mit 28 kg weltweit leichteste Cyclone 3.0-Leichtbaurad zu entwickeln, wobei das Gewicht eines einzelnen Rades um 18 kg reduziert wurde. Im Jahr 2023 gelang es ihm, ein integriertes leichtes, hochgelagertes und innenradloses Rad zu entwickeln. Ein einzelnes Rad dieser Art kann ein Gewicht von 10 Tonnen tragen, womit die Probleme der heute auf dem Markt befindlichen Räder in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Tragfähigkeit und Austauschhäufigkeit gelöst sind. Von Januar bis April 2023 verdoppelte sich der Auftragseingang des Unternehmens mit einem Umsatz von über 150 Millionen Yuan, was einer Steigerung von 200 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Entwicklungsweg des Unternehmens kann als Beispiel für die Bemühungen der Liaocheng High-tech Zone um die Umsetzung neuer Entwicklungskonzepte, die Förderung der charakteristischen Industrie für High-End-Geräte und die Förderung einer grünen, kohlenstoffarmen und qualitativ hochwertigen Entwicklung angesehen werden. Laut dem Verwaltungsausschuss der Liaocheng High-tech-Zone hat sich die Liaocheng High-Tech-Zone in den letzten Jahren auf ihre funktionale Positionierung konzentriert, um den Aufbau einer starken Fertigungszone zu beschleunigen und die Entwicklungsvorteile und Merkmale der Fertigungsindustrie der High-tech Zone hervorzuheben. Es hat sich auf segmentierte Industrieketten wie Textilmaschinen-, Automobil- und Basisteile- und -komponentenindustrie konzentriert, um die Qualität und das Niveau der Entwicklung zu verbessern, die Entwicklung der High-End-Ausrüstungsindustrie in Richtung Intelligenz und Umweltfreundlichkeit zu fördern und einen Industriecluster für die Herstellung von Spezialausrüstung zu unterstützen, mit dem Ziel, bis 2025 einen Geschäftsumsatz von 7 Milliarden Yuan Umsatz zu erreichen.

