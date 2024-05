Liaocheng High-tech Zone: Zahájení spolupráce se zahraničními investory na podpoře rozšíření a doplnění průmyslového řetězce high-end zařízení

LIOA-ČCHENG, Čína, 16. května 2024 /PRNewswire/ – Dne 6. května vyrazil Eddie, zástupce generálního ředitele společnosti Taixing Industry (Thailand) Co., Ltd., spolu se svým týmem na návštěvu Liaocheng High-tech Zone. Podrobně probírali výzkum, vývoj i výrobu nových zemědělských inteligentních zařízení a domluvili se na předběžném záměru spolupráce. Očekává se, že roční hodnota produkce projektu dosáhne 300 milionů jüanů. To odráží pozoruhodné úspěchy Liaocheng High-tech na poli optimalizace podnikatelského prostředí a přilákání zahraničních investičních projektů v posledních letech.

Liaocheng High-tech Zone se snaží zavádět a realizovat projekty zaměřením se na dvě hlavní výhodná odvětví – zelený chemický průmysl a výrobu high-end zařízení – a podporou nových kvalitních výrobních sil. Zóna zahrnuje nově vybudovaný a zrekonstruovaný park o rozloze téměř jednoho milionu metrů čtverečních pro nízkonákladové investice související s průmyslovým řetězcem, což dále usnadňuje vytváření sítí na obou stranách výrobního řetězce a mění průmyslový park v průmyslový řetězec.

V odvětví nových chemických materiálů jsou prioritou Liaocheng High-tech Zone nové chemické materiály, jako jsou polykarbonáty a čisté chemikálie. Cílem zóny je rozšířit obě strany průmyslových řetězců a vytvořit chemický průmyslový park v hodnotě 100 miliard.

V oblasti výroby high-end zařízení chce Liaocheng High-tech Zone vybudovat průmyslový park inteligentních zařízení o rozloze více než 1000 mu zaměřený na textilní stroje, automobilové díly a inteligentní zařízení. Společnost Shandong Boyuan Precision Machinery Co., Ltd., kótovaná na burze, se specializuje na základní komponenty pro vozidla poháněná novými energiemi, přičemž její stator a rotor zaujímají 85% podíl na čínském trhu high-end elektrických vozidel. Sídlí zde také mistři ve výrobě a podniky té nejvyšší kvality, jako je RIFA, největší výzkumná a výrobní základna pro bezšňůrové tkalcovské stavy v oblasti na sever od řeky Jang-c'-ťiang.

Pokud jde o rozvíjející se průmyslová odvětví a výstavbu zón, vzniklo v Liaocheng High-tech Zone několik charakteristických zón, například Zhongkun Future City o rozloze více než 2500 mu. Plánuje se tu také 3000 hektarů pozemků pro průmyslové, výzkumné a komerční účely, na kterých se budou realizovat různé typy projektů.

Kromě toho se v Liaocheng High-tech Zone nachází největší park s motivem růží v severní Číně, kulturní turistická čtvrť „Rose Street" s investicí 350 milionů jüanů a 1100 bytových jednotek pro talenty, přičemž podíl zeleně v zastavěné oblasti dosahuje 54 %.