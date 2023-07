Liberando o poder do Digital-ESG: transformando a sustentabilidade na era da IA

O think tank global DQ Institute lança os Padrões de Avaliação e Relatório Digital-ESG, que visa abordar os riscos relacionados ao digital, promovendo uma abordagem de "tecnologia centrada no ser humano" na era da IA

SINGAPURA, 23 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O DQ Institute, uma renomada organização global dedicada a estabelecer padrões globais para inteligência digital, tem o orgulho de anunciar o lançamento dos Padrões de Avaliação e Relatório Digital-ESG em colaboração com o Taejae Future Consensus Institute, um think tank líder na Coreia. O fórum "Era Digital, um Caminho para a Sustentabilidade" foi realizado na Korean Foundation of Advanced Studies (KFAS) em 13 de julho, com a participação de Ban Ki-moon, o 8º secretário-geral da ONU, Irina Bokova, a ex-diretora geral da UNESCO, Kim Yong-Hak, o ex-presidente da Universidade de Yonsei e o Dr. Yuhyun Park, fundador do DQ Institute.

Em resposta às crescentes preocupações em torno das ameaças existenciais representadas pela IA, o DQ Institute visa garantir a mitigação dos riscos da IA e outros riscos relacionados ao digital, incluindo questões de segurança on-line infantil, notícias falsas, ataques cibernéticos, manipulação e invasões de privacidade, além de abordar questões ambientais, sociais e de governança. Portanto, a introdução dos Padrões de Avaliação e Relatório Digital-ESG representa um marco significativo na definição de uma nova agenda global. As diretrizes fornecem uma lista de verificação abrangente e uma estrutura para empresas ou comunidades de investimento abordarem os riscos relacionados ao digital enquanto promovem a "tecnologia centrada no ser humano" na era da IA.

O rápido avanço e a ampla implementação de IA, big data, análise e outras tecnologias emergentes desencadearam uma transformação digital sísmica de empresas em todos os setores. No entanto, essa transformação também deu origem a vários riscos relacionados ao digital. Embora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas e as estruturas ESG existentes se concentrem principalmente em questões relacionadas ao clima, as preocupações relacionadas ao digital não foram abordadas adequadamente. A brecha permitiu que empresas com impactos negativos potenciais ou existentes no ambiente digital fugissem de suas responsabilidades ESG, sem enfrentar riscos significativos para seu portfólio de investimentos ou reputação. Ao incorporar o Digital-ESG às estratégias de sustentabilidade, é possível encontrar um equilíbrio entre aproveitar o potencial da tecnologia e proteger os cidadãos, os planetas digitais e físicos e a sociedade global.

O Sr. Ban Ki-moon, 8º secretário-geral da ONU, comentou: "O setor privado desempenha um papel crucial para alcançar a sustentabilidade e precisa ser responsabilizado de uma perspectiva ambiental, social e de governança (ESG). Os componentes digitais precisam ser incorporados ao ESG à medida que tentamos atualizar nossos objetivos de sustentabilidade, com a corrida global pelo domínio da IA em andamento. Precisamos expandir a estrutura ESG tradicional para abranger vários aspectos das atividades digitais das empresas, como inclusão digital, habilidades digitais, segurança e proteção digital, direitos digitais e muito mais".

Reconhecendo esses desafios, o DQ Institute enfatiza a urgência de abordar questões críticas, como iniciativas de tecnologia centradas no ser humano, aprimoramento de questões ambientais por meio da economia cruzada, desenvolvimento de capital humano digital, inclusão digital, segurança digital e bem-estar das partes interessadas, segurança de dados e confiabilidade do sistema, direitos e ética digitais, bem como comunicação digital e engajamento das partes interessadas.

O Dr.Yuhyun Park, fundador do DQ Institute, expressou seu entusiasmo ao afirmar: "Temos muito orgulho em apresentar nossos novos Padrões de Avaliação e Relatório Digital-ESG em um evento valioso com a participação de convidados ilustres. Nosso objetivo é fornecer aos líderes do setor uma ferramenta prática e orientação que ajudará todas as empresas que se esforçam para adotar IA e tecnologia digital. O Digital-ESG capacita as empresas a impulsionar seus avanços tecnológicos com transparência, responsabilidade e padrões éticos. Com o Digital-ESG, as empresas podem maximizar a capacitação e os recursos, minimizando seus danos e controle".

O DQ Institute também desenvolveu o TDFD (Taskforce on Digital-related Financial Disclosure), uma iniciativa que consiste em organizações e membros individuais de todos os setores, acadêmicos, instituições financeiras, empresas e órgãos públicos para apoiar as organizações na adoção, integração e relatórios sobre as metas do Digital-ESG que vão além das estratégias de gerenciamento de riscos e fornecem a base para o modelo de negócios, operação e gerenciamento orientados por propósitos, permitindo que as empresas façam contribuições positivas para a sociedade e maximizem seus lucros por meio de suas atividades digitais.

Para saber mais sobre o TDFD (Taskforce on Digital Financial Disclosure) e os Padrões de Avaliação e Relatório Digital-ESG, visite https://tdfd-global.org/

DQ Institute

O DQ Institute (DQI) é um think tank internacional dedicado a estabelecer padrões globais para inteligência digital e garantir a segurança, o empoderamento e o bem-estar de indivíduos, organizações e nações na era digital. Sua estrutura DQ foi reconhecida como o padrão global para alfabetização digital, habilidades e prontidão (IEEE 3527.1TM). O DQI opera como uma organização 501(c)(3) nos Estados Unidos e como uma organização sem fins lucrativos em Singapura.

Para mais informações, por favor, acesse https://www.dqinstitute.org/.

