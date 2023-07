Libérer la puissance de l'ESG Numérique : Transformer le développement durable à l'ère de l'IA

Le groupe de réflexion mondial DQ Institute lance les normes d'évaluation et de reporting en matière d'ESG Numérique, afin d'aborder les risques liés au numérique tout en favorisant une approche de « technologie centrée sur l'humain » à l'ère de l'IA

SINGAPOUR, 24 juillet 2023 /PRNewswire/ -- L'Institut DQ, une organisation mondiale de renom qui se consacre à l'établissement de normes mondiales en matière d'intelligence numérique, est fier d'annoncer le lancement des normes d'évaluation et de rapport sur l'ESG Numérique en collaboration avec le Taejae Future Consensus Institute, un groupe de réflexion de premier plan en Corée. Le forum « L'ère numérique, une voie vers la durabilité » s'est tenu à la Fondation Coréenne des Études Avancées le 13 juillet, avec la participation de Ban Ki-moon, le 8e secrétaire général des Nations unies, Irina Bokova, l'ancienne directrice générale de l'UNESCO, Kim Yong-Hak, l'ancien président de l'université Yonsei, et Dr. Yuhyun Park, la fondatrice de l'Institut DQ.

En réponse aux préoccupations croissantes suscitées par les menaces existentielles posées par l'IA, l'Institut DQ vise à garantir l'atténuation des risques liés à l'IA ainsi que d'autres risques liés au numérique, notamment les problèmes de sécurité en ligne des enfants, les « fake news », les cyber-attaques, les manipulations et les atteintes à la vie privée, tout en abordant également les questions environnementales, sociales et de gouvernance. L'introduction des normes d'évaluation et de reporting de l'ESG Numérique marque donc un tournant décisif dans la mise en place d'un nouvel ordre du jour au niveau mondial. Les lignes directrices fournissent une liste de contrôle complète et un cadre permettant aux entreprises ou aux communautés d'investissement de faire face aux risques liés au numérique tout en favorisant une « technologie centrée sur l'humain » à l'ère de l'IA.

Les progrès rapides et la mise en œuvre généralisée de l'IA, du big data, de l'analytique et d'autres technologies émergentes ont déclenché au sein des entreprises de tous les secteurs une transformation numérique de grande ampleur. Cependant, cette transformation a également donné lieu à divers risques liés au numérique. Alors que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et les cadres ESG existants se concentrent principalement sur les questions liées au climat, les préoccupations liées au numérique n'ont pas été suffisamment prises en compte. Cette faille a permis aux entreprises ayant des impacts négatifs potentiels ou existants sur l'environnement numérique d'échapper à leurs responsabilités en matière d'ESG, sans encourir de risques significatifs pour leur portefeuille d'investissement ou leur réputation. L'intégration de l'ESG Numérique dans les stratégies de développement durable permet de trouver un équilibre entre l'exploitation du potentiel de la technologie et la protection des citoyens, des écosystèmes numériques et physiques, et de la société dans son ensemble.

Ban Ki-moon, le 8e secrétaire général des Nations unies, a commenté l'événement : « Le secteur privé joue un rôle crucial dans la réalisation du développement durable et doit être tenu responsable d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG). Les composantes numériques doivent être intégrées dans l'ESG au moment où nous essayons d'actualiser nos objectifs de durabilité, alors que la course mondiale à la domination de l'IA fait rage. Nous devons élargir le cadre traditionnel de l'ESG pour englober divers aspects des activités numériques des entreprises, tels que l'inclusion numérique, les compétences numériques, la sûreté et la sécurité numériques, les droits numériques, etc. »

Conscient de ces défis, l'Institut DQ souligne l'urgence d'aborder des questions cruciales telles que les initiatives technologiques centrées sur l'humain, l'amélioration des questions environnementales par le biais de l'économie transversale, le développement du capital humain numérique, l'inclusion numérique, la sécurité et le bien-être numériques des parties prenantes, la sécurité des données et la fiabilité des systèmes, les droits et l'éthique numériques, ainsi que la communication numérique et l'engagement des parties prenantes.

La Dr. Yuhyun Park, fondatrice de l'Institut DQ, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes très fiers de présenter nos nouvelles normes d'évaluation et de reporting en matière d'ESG Numérique dans le cadre d'un événement de grande valeur auquel participent d'éminents invités. Notre objectif est de fournir aux leaders de l'industrie un outil pratique et des conseils qui aideront toutes les entreprises qui s'efforcent d'adopter l'IA et la technologie numérique. L'ESG Numérique donne aux entreprises les moyens de conduire leurs avancées technologiques dans le respect de la transparence, de la responsabilité et des normes éthiques. Avec l'ESG Numérique, les entreprises peuvent maximiser leur autonomie et leurs ressources tout en limitant les dommages et le contrôle ».

L'Institut DQ a également développé le TDFD (Taskforce on Digital-related Financial Disclosure), une initiative composée d'organisations et de membres individuels de tous les secteurs, d'universités, d'institutions financières, d'entreprises et d'agences publiques, afin de soutenir les organisations dans l'adoption, l'intégration et l'établissement de rapports sur les objectifs de l'ESG Numérique, qui vont au-delà des stratégies de gestion des risques et jettent les bases d'un modèle d'entreprise, d'un fonctionnement et d'une gestion axés sur les objectifs, permettant aux entreprises d'apporter des contributions positives à la société tout en maximisant leurs profits grâce à leurs activités numériques.

Pour en savoir plus sur la TDFD (Taskforce on Digital-related Financial Disclosure) et sur les normes d'évaluation et de déclaration de l'ESG Numérique, veuillez consulter le site https://tdfd-global.org/

