Libérez votre maquillage en suivant la toute récente campagne mondiale Set Your Makeup Free™ avec Real Techniques®

Le mouvement #RTtoolup vise à suggérer et non à imposer ce que le mot beauté peut signifier pour chaque personne en encourageant une exploration créatrice des outils, tendances et techniques de maquillage. La marque[1] d'outils de maquillage numéro 1 sur YouTube et ses co-créatrices Sam et Nic Chapman de Pixiwoo se sont en particulier donné pour mission d'aider les consommateurs à comprendre comment le choix et l'utilisation d'outils de maquillage appropriés constituent l'élément intégral révélant le pouvoir véritable du maquillage pour le libérer.

Le lancement de la campagne #RTtoolup de Real Techniques® a vu Sam et Nic Chapman unir leurs forces et celles du Future Laboratory, conseil en prospective stratégique de premier rang mondial, et de Kathy Phillips, experte en esthétique internationale et ancienne directrice de l'esthétique internationale chez Conde Nast Asia Pacific et British Vogue afin d'interpréter comment les macro-tendances émergentes ont un impact sur la beauté dans notre monde sans cesse en évolution et l'innovation qui s'y développe au niveau macro.

Sam et Nic Chapman ont fait appel aux macro-tendances pour qu'elles leur servent de 'muses' à partir desquelles elles ont créé des expressions de beauté inspirées par ces macro-tendances. Chaque tendance présente un look double de beauté - un style à l'impact fort pour l'imaginaire 'derrière la vitrine' et une allure tout aussi intrigante destinée à la réalité 'devant la vitrine'. Ces tendances aident à inspirer, à influencer et à éduquer les utilisateurs de maquillage sur la façon d'utiliser leurs outils pour transformer et redonner de l'énergie à leurs styles de beauté en empruntant des voies nouvelles, exaltantes.

Les styles essentiels ont été dévoilés à Londres lors d'un événement exclusif de lancement devant la presse mondiale à Soho. La révélation d'un style hautement énergétique 'derrière la vitrine' a vu les mannequins monter sur le podium d'une façon nouvelle, dynamique, où leur allure personnelle s'expose dans une structure faisant tout apparaître comme flou, tout sauf leur visage : c'est en fin de compte l'expertise d'un maquillage précis qui souffle la vedette. Ces styles sont disponibles par l'intermédiaire d'un Lookbook 'Set Your Makeup Free™' (Libérez votre maquillage) lequel rassemble les prévisions de tendances et montrent comment elles peuvent être accentuées ou atténuées avec l'assistance des outils de Real Techniques®, indépendamment des couleurs et des textures de cosmétiques vers lesquelles vous portent vos choix.

Les tendances dévoilées sont :

Gender Blur : avec le flou des genres, les caractéristiques définies s'unissent pour former un look spectaculaire, sculptural célébrant la force, l'esprit et l'authenticité.

avec le flou des genres, les caractéristiques définies s'unissent pour former un look spectaculaire, sculptural célébrant la force, l'esprit et l'authenticité. Neo-Creative Expression : l'expression néo-créative fait appel à des échantillons super pigmentés de couleurs pour transformer des zones du visage en une affirmation de confiance et de puissance personnelle.

: l'expression néo-créative fait appel à des échantillons super pigmentés de couleurs pour transformer des zones du visage en une affirmation de confiance et de puissance personnelle. Hyper-Real : l'hyperréalisme, c'est là où se rencontrent le virtuel et le réel, une rencontre en ligne et hors ligne. Une allure de beauté futuriste dotée d'une luminosité sans limites.

l'hyperréalisme, c'est là où se rencontrent le virtuel et le réel, une rencontre en ligne et hors ligne. Une allure de beauté futuriste dotée d'une luminosité sans limites. People and Power : des couleurs vibrantes opposées à des formes abstraites prennent position sur une toile mate et allument la conversation entre peuple et pouvoir.

: des couleurs vibrantes opposées à des formes abstraites prennent position sur une toile mate et allument la conversation entre peuple et pouvoir. Pursuing Purity : en poursuivant la pureté, des matériaux délicats dans une formation multidimensionnelle célèbrent les merveilles de la beauté naturelle.

: en poursuivant la pureté, des matériaux délicats dans une formation multidimensionnelle célèbrent les merveilles de la beauté naturelle. Retro-Gradient : le penchant pour le passé s'accompagne d'interprétations et de techniques modernes transportant les tendances d'un maquillage nostalgique dans le présent - et au-delà.

le penchant pour le passé s'accompagne d'interprétations et de techniques modernes transportant les tendances d'un maquillage nostalgique dans le présent - et au-delà. Sensory Augmentation : l'intensification des sens suggère un contraste théâtral entre texture et pigments provoquant une surcharge sensorielle.

Avec la qualité couronnée de récompenses de ses pinceaux, éponges et autres, Real Techniques® est toujours allée d'outil à outil à l'encontre des marques prestigieuses. Indissociable de la passion, du talent artistique et de l'expertise des sœurs Chapman qui sont sur le devant de la scène depuis sa création, la marque se consacre assidûment à donner aux amoureux du maquillage des outils experts de haute qualité, indispensables pour parvenir aux looks qu'ils désirent.

Tiffany Kurtz-Sewall, directrice du marketing mondial chez Paris Presents Incorporated, fait observer : « Des outils de haute qualité, façonnés sur mesure libèrent le maquillage, et avec l'inspiration et aussi la formation juste, ces outils ont le pouvoir de vous aider à parfaire des looks que l'on qualifiera d'impeccables à incroyables. La beauté n'est pas improvisée, elle est inspirée, et c'est là notre mission pour la marque : fournir le savoir-faire associé à des produits novateurs pour aider les gens à désentraver leur maquillage ! »

Real Techniques® continuera cette année et bien au-delà à soutenir la campagne Set Your Makeup Free™. Real Techniques a plus de deux millions d'abonnés sur Instagram et ils pourront y assister à la première de ces styles.

