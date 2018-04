Set Your Makeup Free™ con la última campaña de belleza mundial de Real Techniques®

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/683154/Real_Techniques.jpg )



El movimiento #RTtoolup pretende inspirar, no prescribir, lo que significa la definición de belleza para cada persona, animando la exploración creativa de las herramientas, tendencias y técnicas de maquillaje. En particular, la marca de herramientas de maquillaje número uno de YouTube[1] y sus cocreadoras, Sam y Nic Chapman de Pixiwoo, han hecho de su misión ayudar a los consumidores a entender que elegir y utilizar las herramientas de maquillaje adecuadas es esencial para desbloquear el verdadero poder del maquillaje y liberarlo.

Para lanzar la campaña #RTtoolup Real Techniques®, Sam y Nic Chapman, The Future Laboratory; una consultora estratégica líder en el mundo, y la experta en belleza internacional y exdirectora de belleza internacional para Conde Nast Asia Pacific y British Vogue, Kathy Phillips; unieron fuerzas para interpretar cómo las macrotendencias emergentes en nuestro mundo en evolución afectan a la belleza, y la innovación que se desarrolla dentro de ella en un macronivel.

Sam y Nic Chapman han utilizado estas macrotendencias en su 'musa', y a partir de esto, han creado looks de belleza inspirados por las macrotendencias. Cada tendencias tiene un look de belleza doble -un alto estilo de impacto para la pasarela y un look igualmente intrigante para la vida real- para ayudar a inspirar, influir y educar a los usuarios del maquillaje sobre cómo usar sus herramientas para transformar y dar energía a sus looks de belleza de maneras nuevas y emocionantes.

Los principales looks se presentaron en un exclusivo evento de lanzamiento con prensa global en Soho, Londres. La pasarela de alta energía vio a las modelos desfilar de una manera nueva y dinámica, con sus looks individuales expuestos en una estructura que difuminaba todo, menos sus caras, asegurando que el maquillaje de precisión de experto robaba la atención del evento. Estos looks también están disponibles en el 'Set Your Makeup Free™' Lookbook que muestra las prediciones de tendencias y demuestra cómo pueden conectarse o desconectarse con apoyo de las herramientas Real Techniques®, independientemente de los colores y texturas de los cosméticos.

Las tendencias presentadas fueron:

Gender Blur: Las características definidas se unen para formar un look dramático y esculpido que celebra la fuerza, espíritu y autenticidad

Real Techniques® siempre ha pasado de herramienta a herramienta frente a marcas de prestigio con sus premiadas brochas, esponjas, etc. Equipada con la pasión, arte y experiencia de las hermanas Chapman, que han estado al frente de la marca desde su creación, la marca se dedica a seguir dando a las amantes del maquillaje las herramientas de alta calidad necesarias para lograr los looks que buscan.

Tiffany Kurtz-Sewall, directora de marketing global en Paris Presents Incorporated, dijo: "Las herramientas personalizadas y de alta calidad liberan el maquillaje y con la adecuada formación e inspiración tienen el poder de ayudar a perfeccionar cada look, desde el más impecable al más apabullante. La belleza no debería estar preparada sino ser inspiración, y esa es la misión de nuestra marca: ofrecer el saber-hacer equipado con productos innovadores para ayudar a que el maquillaje fluya".

Real Techniques® seguirá respaldando la campaña Set Your Makeup Free™ durante este año y más adelante. Los looks se lanzarán a través del Instagram de Real Techniques a sus más de dos millones de seguidores.

Notas a los redactores:

A cerca de Real Techniques®

Muestra la experta que llevas dentro con las brochas de alta tecnología y tutoriales online. Creadas con artistas del maquillaje profesional y los gurús de la belleza de Youtube Sam y Nic Chapman, las brochas de Real Techniques incluyen un sistema de color que se corresponde con los pasos clave de la aplicación de maquillaje, de manera que puedas crear una base perfecta, ojos mejorados y el perfecto acabado de un profesional. Cada brocha está cortada a mano con cerdas sintéticas UltraPlush® que ayudan a crear resultados impecables de alta definición. Real Techniques es una marca de Paris Presents Incorporated, una compañía que está especializada en crear y distribuir productos de belleza y accesorios de cuidado personal para elevar la experiencia de belleza para todos los usuarios.

Para más información, visite http://www.realtechniques.com

