LiberNovo Omni remporte l'iF DESIGN AWARD 2026 pour son design ergonomique révolutionnaire

HONG KONG, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo est fier d'annoncer que le produit phare de LiberNovo, le LiberNovo Omni, a remporté le prestigieux iF DESIGN AWARD 2026 dans la catégorie Product Design - Beauty/Wellness. L'iF DESIGN AWARD, l'un des prix internationaux les plus prestigieux en matière de design, récompense les conceptions innovantes qui font preuve d'une qualité, d'une fonctionnalité et d'une expérience utilisateur supérieures.

Redéfinir notre façon de nous asseoir

Image

Avec l'introduction du LiberNovo Omni, LiberNovo définit une nouvelle catégorie de sièges : la chaise ergonomique dynamique. Alors que tous les sièges de bureau traditionnels enferment les utilisateurs dans des positions rigides et statiques, le LiberNovo Omni est conçu pour s'adapter aux mouvements du corps que nous effectuons naturellement au cours d'une journée de travail typique. En passant de la position assise à la position en mouvement, le LiberNovo Omni s'attaque aux problèmes de santé chroniques causés par les lieux de travail sédentaires.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de ce modèle primé :

Soutien dynamique : Cette technologie permet au fauteuil de s'adapter en permanence et en temps réel aux changements de posture de l'utilisateur.

Cadre ergonomique réglable : Un cadre structurel conçu pour maintenir la position optimale de la colonne vertébrale pendant des périodes d'utilisation prolongées.

Ingénierie centrée sur l'homme : Une approche holistique de la conception qui donne la priorité au bien-être physique à long terme, tout en favorisant la productivité professionnelle.

Une collaboration d'excellence en matière de design

Le développement du LiberNovo Omni est le fruit d'un partenariat entre l'équipe de conception de LiberNovo à Shenzhen, en Chine, et Kairos Innovation. Ensemble, ces deux équipes se sont affranchies des limites du support statique et ont mis au point une chaise qui interagit dynamiquement avec le corps humain.

À propos de LiberNovo

LiberNovo est une marque axée sur le design qui s'efforce d'améliorer la façon dont les gens interagissent avec leur environnement de travail. Grâce à la combinaison d'une ingénierie de pointe et d'une conception centrée sur l'homme, LiberNovo fabrique des produits intelligents pour l'espace de travail créatif moderne. Le LiberNovo Omni reste le premier produit de LiberNovo et continue d'être le leader de l'industrie en matière d'ergonomie dynamique, révolutionnant l'espace de bureau traditionnel.

À propos de l'iF DESIGN AWARD

Depuis 1954, l'iF DESIGN AWARD récompense l'excellence internationale en matière de design. Toutes les candidatures sont évaluées de manière indépendante et examinées par un jury sur la base de leur originalité et de leur impact. Les lauréats sont ensuite présentés sur le site officiel de l'iF DESIGN AWARD, ifdesign.com.

