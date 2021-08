Liberté de mouvement : Yadea électrifie les voyages d'été grâce à la série G5 de scooters électriques, élégants et fonctionnels

Une enquête de l'OMT a révélé que plus de la moitié (54 %) des Européens interrogés ont l'intention de réserver un voyage une fois vaccinés contre la Covid-19. Cependant, l'inégalité des taux de vaccination et le nouveau variant Delta ont rendu les voyageurs plus prudents lorsqu'ils s'aventurent dans des escapades dans leur pays. En conséquence, les gens privilégient la distanciation physique et adoptent des moyens de transport alternatifs pour leurs pauses.

« Les scooters électriques sont le moyen de transport idéal pour permettre aux touristes de profiter d'une expérience de conduite raffinée et sûre. Pour les étudiants et les jeunes professionnels qui souhaitent retrouver leur indépendance, la série G5 de Yadea est la solution de mobilité électrique parfaite pour leurs projets de voyage d'été », a déclaré Aska Zeng, directrice générale de Yadea.

Élégante et fonctionnelle, la série G5 de Yadea est disponible en quatre teintes attrayantes qui permettent aux jeunes conducteurs de choisir une couleur adaptée à leur personnalité. Le revêtement de peinture suédois Becker de haute qualité utilise un procédé de cuisson PU800, neuf processus de peinture et de ponçage et a subi des tests d'optimisation rigoureux pour garantir la préservation de son apparence dans le temps. En 2019, le produit a remporté le prix International Design Excellence Award (IDEA) pour son design.

Idéale pour les déplacements sur de courtes distances, la série G5 de Yadea a été conçue grâce à une technologie de pointe pour motos, ce qui lui confère une vitesse maximale de 60 km/h et lui permet de parcourir jusqu'à 130 km sur une seule charge. Bien conçu pour être étanche et anticorrosif avec une suspension aux normes de la moto, le scooter électrique peut faire face à diverses conditions de conduite et de terrains avec une durée de vie prolongée. Parallèlement, le caisson de selle très large de 26 litres offre une plus grande capacité de rangement avec suffisamment d'espace pour les casques et autres effets personnels.

La série G5 de Yadea, qui accorde la plus haute importance à la sécurité des conducteurs, est équipée du système de performance de sécurité ultime. La batterie portable au lithium-ion Panasonic 18650 offre une protection contre les courts-circuits, les surintensités, les surcharges et les décharges excessives. La fourche arrière en aluminium pur et le cadre en acier laminé à froid ont passé avec succès un test de vibration d'un million de cycles pour garantir la stabilité de la conduite.

Offrant à la fois flexibilité et sécurité, la série G5 de Yadea est dotée d'un moteur à large bande GTR 3.0 d'une puissance maximale de 3000 W et d'un couple maximal de 120 Nm pour une performance pratique. Équipée d'un compteur de vitesse LCD de 7 pouces avec réglage automatique de la lumière et d'ampoules LED autour de la carrosserie du véhicule, la série G5 garantit la sécurité des conducteurs par temps nuageux et la nuit. De plus, le véhicule a passé avec succès les certifications EN 15194, CE et EU E-MARK et a obtenu la certification CCC.

La série G5 de Yadea est le compagnon idéal pour ceux qui recherchent la qualité et le style, grâce à l'attachement constant de Yadea à l'amélioration de la qualité et à l'innovation et à son engagement durable à offrir aux utilisateurs une expérience de conduite raffinée. Parce qu'elle accorde aux voyageurs l'indépendance et la liberté de voyager sans aucune émission, Yadea aide vraiment plus de gens à « Électrifier votre vie » cet été.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. La mission de Yadea est d'utiliser sa position de leader sur le marché pour inspirer un mouvement vers des solutions de voyage plus écologiques. Sa vision est de créer des solutions de véhicules électriques de premier plan au niveau mondial en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales de sécurité et de qualité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site officiel et les réseaux sociaux:

Site Web officiel: https://www.yadea.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram: https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter: https://twitter.com/YadeaGlobal

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1586025/Yadea_G5.jpg

SOURCE YADEA