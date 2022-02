Liberty Strategic Capital leitet Investitionsrunde bei BlueVoyant, einer branchenführenden Plattform für Cyberabwehr

WASHINGTON, 24. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Liberty Strategic Capital, eine vom ehemaligen Finanzminister Steven T. Mnuchin gegründete und geleitete Private-Equity-Firma, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung mit BlueVoyant, LLC, einer branchenführenden Cyberverteidigungsplattform, getroffen hat, um insgesamt 125 Millionen US-Dollar in das Unternehmen zu investieren und BlueVoyants Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen US-Dollar anzuführen. Dies ist die vierte Investition von Liberty Strategic Capital seit seiner Gründung und die dritte in der Cybersicherheitsbranche, einem der Hauptgeschäftsfelder von Liberty.

BlueVoyant ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das in vier Geschäftsbereichen tätig ist: Managed Security Services, die rund um die Uhr Cyberbedrohungen in Kundennetzwerken aufspüren und darauf reagieren; Abwehr von Cyberrisiken durch Dritte, die die Lieferkette und die Netzwerke von Anbietern ausleuchten; Schutz vor digitalen Risiken, der Markenschutz, Bedrohungsanalysen und Reaktion auf Vorfälle bietet; und professionelle Dienstleistungen, die missionskritische Cybersicherheitsdienste anbieten. Die Plattform und der Service von BlueVoyant bieten einen hohen Automatisierungs- und Anpassungsgrad und werden von Cybersicherheitsanalytikern unterstützt, die über umfangreiche Erfahrungen bei großen globalen Cyberverteidigungsorganisationen wie der National Security Agency, dem Federal Bureau of Investigation, der Unit 8200 der Israel Defense Forces und dem britischen GCHQ sowie bei Cybersicherheitsexperten aus der Privatwirtschaft verfügen.

Das rasche Auftreten und die zunehmende Schwere und Häufigkeit von Cyber-Bedrohungen in Verbindung mit einem anhaltenden Mangel an Fachkräften im Bereich der Cybersicherheit haben eine erhebliche Lücke in der Fähigkeit geschaffen, kritische Infrastrukturen angemessen zu schützen. Liberty ist der Ansicht, dass BlueVoyant gut positioniert ist, um diese Lücke zu schließen, indem es eine Plattform bereitstellt, die erstklassige Cybersecurity-Verteidigungstechnologie in einer Managed-Services-Plattform für Kunden zusammenführt. Darüber hinaus ist BlueVoyant in der Lage, angesichts neuer Cybersecurity-Bedrohungen und angepasster Verteidigungstechnologien flexibel auf die sich ständig verändernde Bedrohungslandschaft zu reagieren.

Minister Mnuchin, Gründer und Managing Partner von Liberty Strategic Capital, sagte: „Angesichts der zunehmenden Cyber-Bedrohungen hat sich BlueVoyant als einer der führenden Anbieter von Managed Detection and Response, Cyber-Risikomanagement für Dritte, Schutz vor digitalen Risiken und professionellen Cyber-Sicherheitsdienstleistungen positioniert. Wir freuen uns, mit BlueVoyant und seinem hochkarätigen Managementteam zusammenzuarbeiten, um das Wachstum in diesem wichtigen und schnell wachsenden Markt weiter voranzutreiben."

Jim Rosenthal, Mitbegründer und CEO von BlueVoyant, sagte: „Als wir BlueVoyant gründeten, wussten wir, dass sich die Cybersicherheit schnell zu einer der größten Bedrohungen für Unternehmen und Behörden entwickelt hat und dass unser Team in einzigartiger Weise darauf vorbereitet war. In etwas mehr als vier Jahren sind wir auf mehr als 560 Mitarbeiter angewachsen und haben uns das Vertrauen von mehr als 700 Kunden erworben. Die Nachfrage auf dem Markt ist enorm, und wir sehen, dass sich dieser Trend noch beschleunigt, da Sicherheitsexperten auf unsere ergebnisorientierten Cybersicherheitslösungen umsteigen."

Tom Glocer, Executive Chairman und Mitbegründer von BlueVoyant, sagte: „Als leitender Direktor bei zwei Fortune-100-Unternehmen sehe ich die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen. Diese Nachfrage wird in den kommenden Jahren noch zunehmen, und BlueVoyant ist bestens gerüstet, um sowohl die internen als auch die externen Anforderungen von großen und kleinen Unternehmen zu erfüllen."

Im Zusammenhang mit der Investition von Liberty in BlueVoyant wird Minister Mnuchin dem Board of Directors von BlueVoyant beitreten.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungiert als Rechtsberater von Liberty Strategic Capital.

Informationen zu BlueVoyant

Wir bei BlueVoyant sind uns bewusst, dass eine wirksame Cybersicherheit eine aktive Vorbeugung und Verteidigung in Ihrem Unternehmen und Ihrer Lieferkette erfordert. Unsere firmeneigenen Daten, Analysen und Technologien, gepaart mit fundiertem Fachwissen, wirken als Multiplikator zur Sicherung Ihres gesamten Ökosystems.

Genauigkeit. Handlungsfähigkeit. Pünktlichkeit. Skalierbarkeit.

BlueVoyant wurde 2017 von ehemaligen Fortune-500-Unternehmen und ehemaligen Cyber-Beamten der Regierung gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Mitarbeiter in Washington, D.C., Maryland, San Francisco, Israel, den Philippinen, Kanada, Großbritannien, Spanien, Australien, Ungarn, der Tschechischen Republik, Rumänien, der Slowakei, den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Schweden, Dänemark, El Salvador, Kolumbien, Mexiko und Panama.

Informationen zu Liberty Strategic Capital

Liberty Strategic Capital ist eine in Washington, D.C., ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf strategische Investitionen in den Bereichen Technologie, Finanzdienstleistungen und Fintech sowie neue Formen von Inhalten konzentriert. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und wird vom ehemaligen Finanzminister Steven T. Mnuchin geleitet. Das Portfolio von Liberty umfasst bedeutende Investitionen in die Cybersicherheitsunternehmen Cybereason und Contrast Security sowie eine Investition in das Satellitentechnologieunternehmen Satellogic.

Die Investition in BlueVoyant ist die vierte Investition von Liberty Strategic Capital seit ihrer Gründung Anfang letzten Jahres. Als Finanzminister und Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats hat Minister Mnuchin dazu beigetragen, den Ansatz der US-Regierung im Umgang mit Cyber-Bedrohungen zu gestalten. Dazu gehörte auch die Überwachung der Ausarbeitung neuer Wirtschaftssanktionen gegen iranische, russische und nordkoreanische Cyber-Angreifer und grenzüberschreitende Cyber-Kriminelle sowie der Einsatz von Sanktionsbehörden zur Bekämpfung von Ransomware-Angriffen. Minister Mnuchin war auch der führende Beamte der US-Regierung, der für die Cybersicherheit im Finanzdienstleistungssektor zuständig war. In dieser Funktion arbeitete er direkt mit den obersten US-Regulierungsbehörden und den Geschäftsführern der größten US-Finanzinstitute an der Vorbereitung auf die Cybersicherheit, der Koordinierung der Regulierung und der Reaktion auf Vorfälle. Darüber hinaus leitete Minister Mnuchin die Modernisierung der Technologie und der Datensicherheit innerhalb des Internal Revenue Service, um die größte Sammlung sensibler persönlicher Finanzdaten im Land besser zu schützen.

Liberty Managing Director Michael D'Ambrosio, ein ehemaliger stellvertretender Direktor des US-Geheimdienstes mit umfassender Erfahrung in Fragen der nationalen Sicherheit, spielte eine Schlüsselrolle bei dieser Investition. Herr D'Ambrosio wird eine führende Rolle bei den Bemühungen von Liberty spielen, BlueVoyant strategische Unterstützung zu leisten, indem er in den strategischen Beirat des Unternehmens eintritt.

BlueVoyant Pressekontakt:

Jennifer Schlesinger

T: +1 201.397.4976

E: [email protected]

SOURCE BlueVoyant; Liberty Strategic Capital