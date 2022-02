WASHINGTON, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Liberty Strategic Capital, une société de capital-investissement fondée et dirigée par l'ancien secrétaire au Trésor Steven T. Mnuchin, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif avec BlueVoyant, LLC, une plateforme de cyberdéfense leader de l'industrie, pour investir un total de 125 millions de dollars dans la société et diriger le cycle de financement de série D de BlueVoyant de 250 millions de dollars. Il s'agit du quatrième investissement de Liberty Strategic Capital depuis sa création et de son troisième investissement dans le secteur de la cybersécurité, l'un des principaux domaines d'intérêt de Liberty.

BlueVoyant est une entreprise de défense de la cybersécurité qui opère dans quatre secteurs d'activité : les services de sécurité en gestion, qui fournissent une détection et une réponse aux cyber-menaces 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les réseaux des clients ; la défense contre les cyber-risques des tiers, qui fournit une illumination de la chaîne d'approvisionnement et du réseau des fournisseurs ; la protection contre les risques numériques, qui fournit une protection de la marque, des renseignements sur les menaces et une réponse aux incidents ; et les services professionnels, qui fournissent des services de cybersécurité essentiels à la mission. La plateforme et le service de BlueVoyant offrent un haut degré d'automatisation et de personnalisation, soutenu par des analystes en cybersécurité ayant une expérience substantielle dans les principales organisations gouvernementales de cyberdéfense mondiale, notamment la National Security Agency, le Federal Bureau of Investigation, l'unité 8200 des Forces de défense israéliennes et le GCHQ du Royaume-Uni, ainsi que des experts en cybersécurité du secteur privé.

L'émergence rapide et l'augmentation de la gravité et de la fréquence des cyber-menaces, associées à une pénurie prolongée de talents en cybersécurité, ont créé un écart important dans la capacité à fournir une défense adéquate des infrastructures essentielles. Liberty pense que BlueVoyant est bien placée pour combler cette lacune en fournissant une plateforme permettant de fusionner les meilleures technologies de défense en matière de cybersécurité dans une plateforme de services en gestion pour les clients. De plus, comme de nouvelles menaces de cybersécurité émergent et que les technologies de défense s'adaptent, BlueVoyant est positionnée pour rester en alerte face à un paysage de menaces en constante évolution.

Le secrétaire Mnuchin, fondateur et associé directeur de Liberty Strategic Capital, a déclaré : « À mesure que les cyber-menaces augmentent, BlueVoyant s'est positionnée comme un leader différencié dans la détection et la réponse en gestion, la gestion des cyber-risques par des tiers, la protection des risques numériques et les services professionnels de cybersécurité. Nous sommes ravis de nous associer à BlueVoyant et à son équipe de direction de premier plan alors qu'ils continuent à stimuler la croissance sur ce marché essentiel et en pleine expansion. »

Jim Rosenthal, cofondateur et PDG de BlueVoyant, a déclaré : « Lorsque nous avons lancé BlueVoyant, nous savions que la cybersécurité devenait rapidement l'une des menaces les plus importantes auxquelles les entreprises et les agences gouvernementales sont confrontées, et que notre équipe était particulièrement bien préparée pour y faire face. En un peu plus de quatre ans, nous sommes passés à plus de 560 employés et avons gagné la confiance de plus de 700 clients. La demande du marché que nous observons est énorme et nous voyons cette tendance s'accélérer à mesure que les professionnels de la sécurité se tournent vers nos solutions de cybersécurité basées sur les résultats. »

Tom Glocer, président exécutif et cofondateur de BlueVoyant, a déclaré : « En tant que directeur principal de deux entreprises du Fortune 100, je constate la demande croissante de solutions de cybersécurité avancées. Cette demande ne fera que croître dans les années à venir, et BlueVoyant est particulièrement bien équipée pour répondre aux besoins internes et externes des organisations, grandes et petites. »

Dans le cadre de l'investissement de Liberty dans BlueVoyant, le secrétaire Mnuchin rejoindra le conseil d'administration de BlueVoyant.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP est le conseiller juridique de Liberty Strategic Capital.

À propos de BlueVoyant

Chez BlueVoyant, nous sommes conscients qu'une cybersécurité efficace nécessite une prévention et une défense actives au sein de votre organisation et de votre chaîne d'approvisionnement. Nos données, analyses et technologies exclusives, associées à une expertise approfondie, constituent un multiplicateur de force pour sécuriser l'ensemble de votre écosystème.

Précision. Capacité d'action. Rapidité d'exécution. Évolutivité.

Fondée en 2017 par d'anciens responsables cybernétiques de Fortune 500 et du gouvernement, BlueVoyant possède son siège social à New York et dispose de personnel à Washington, dans le Maryland, à San Francisco, en Israël, aux Philippines, au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne, en Australie, en Hongrie, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Danemark, au Salvador, en Colombie, au Mexique et au Panama.

À propos de Liberty Strategic Capital

Liberty Strategic Capital est une société de capital-investissement basée à Washington, D.C., qui se concentre sur les investissements stratégiques dans la technologie, les services financiers et les technologies financières, ainsi que les nouvelles formes de contenu. La société a été fondée en 2021 et est dirigée par l'ancien secrétaire au Trésor Steven T. Mnuchin. Le portefeuille de Liberty comprend des investissements importants dans les entreprises technologiques de cybersécurité Cybereason et Contrast Security, ainsi qu'un investissement dans l'entreprise de technologie satellitaire Satellogic.

L'investissement dans BlueVoyant sera le quatrième investissement de Liberty Strategic Capital depuis sa création au début de l'année dernière. En tant que secrétaire au Trésor et membre du Conseil de sécurité nationale, le secrétaire Mnuchin a contribué à façonner l'approche du gouvernement américain face aux cyber-menaces, notamment en supervisant la conception de nouvelles sanctions économiques visant les cyber-attaquants iraniens, russes et nord-coréens et les cybercriminels transnationaux, et en utilisant les pouvoirs de sanctions pour lutter contre les attaques par ransomware. Le secrétaire Mnuchin était également le principal responsable du gouvernement américain en matière de cybersécurité dans le secteur des services financiers. À ce titre, il a travaillé directement avec les principaux régulateurs américains et les dirigeants des plus grandes institutions financières américaines sur la préparation à la cybersécurité, la coordination réglementaire et la réponse aux incidents. De plus, le secrétaire Mnuchin a dirigé la modernisation de la technologie et de la sécurité des données au sein de l'Internal Revenue Service afin de mieux protéger la plus grande collection de données financières personnelles sensibles du pays.

Le directeur général de Liberty, Michael D'Ambrosio, ancien directeur adjoint des services secrets des États-Unis ayant une grande expérience des questions de sécurité nationale, a joué un rôle clé dans cet investissement. M. D'Ambrosio jouera un rôle de premier plan dans les efforts de Liberty pour fournir une assistance stratégique à BlueVoyant en rejoignant son conseil consultatif stratégique.

