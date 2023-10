L'ICANN fête 25 ans de gouvernance multipartite à l'occasion de l'ICANN78 à Hambourg

HAMBOURG, Germany, le 23 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a donné aujourd'hui le coup d'envoi de sa 78e réunion publique à Hambourg, en Allemagne. À l'occasion de cette réunion d'une semaine qui prendra fin le 26 octobre, l'ICANN fêtera également 25 ans de travail au service d'un Internet unifié et sécurisé.

La cérémonie d'ouverture inclura des interventions de représentants de haut niveau des entités hôtes.

ICANN's 25th Year Anniversary ICANN78

La présidente du Conseil d'administration, Tripti Sinha, a affirmé : « Je suis honorée de prendre part à cette célébration historique. Le 25e anniversaire de l'ICANN est la preuve de notre engagement inébranlable en faveur de la collaboration entre les différentes parties prenantes afin de favoriser des dialogues qui sont essentiels pour promouvoir la croissance de l'Internet mondial et garantir sa stabilité ».

« À l'occasion de cet anniversaire, nous ne nous contenterons pas de réfléchir à nos importantes réalisations des 25 dernières années », a déclaré Sally Costerton, présidente–directrice générale par intérim de l'ICANN. « Il s'agit également d'une occasion de se tourner vers l'avenir et de réaffirmer notre engagement en faveur d'un Internet mondial sûr, stable et unifié. Le travail que nous accomplirons ensemble cette semaine nous rapprochera de la réussite de notre mission ».

Volker Wissing, ministre fédéral allemand chargé du Numérique et des Transports, a signalé : « Nous avons besoin de politiques numériques internationales capables de promouvoir la démocratie, la prospérité et la résilience de nos sociétés numériques. L'Allemagne soutient un Internet mondial, ouvert, libre et sûr. C'est pourquoi nous mettons actuellement au point une stratégie visant à créer un ordre numérique fondé sur des règles. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les échanges d'informations et d'expériences que nous effectuons avec des parties prenantes nationales et internationales telles que l'ICANN ».

Pour Jana Schiedek, secrétaire d'État en charge de la Culture et des Médias de la Ville libre et hanséatique de Hambourg : « Le développement rapide de l'Internet nécessite des infrastructures dont le fonctionnement repose en grande partie sur l'ICANN. Hambourg se classe au premier rang des villes intelligentes d'Allemagne ; ce titre lui a été décerné à quatre reprises au cours des cinq dernières années. La transformation numérique serait impossible sans le travail de l'ICANN. Les efforts de l'ICANN visant à normaliser et à créer des processus uniformes permettant à tous d'accéder à Internet à travers le monde sont à la base de toutes les technologies intelligentes utilisées dans les villes mais aussi par la société dans son ensemble. Nous sommes ravis et fiers d'accueillir la 78e réunion de l'ICANN ».

Fondée en 1998, l'ICANN joue un rôle majeur dans la stabilité et la sécurité de l'Internet par son travail de coordination du système des noms de domaine (DNS). La mission spécifique de l'ICANN et sa gouvernance inclusive et multipartite permettent le bon fonctionnement du DNS et fournissent une base stable pour les plates-formes et les services Internet mondiaux.

L'ICANN a systématiquement cherché à résoudre des problèmes complexes en utilisant le modèle multipartite afin de donner voix au chapitre aux parties prenantes concernées. Grâce à ce modèle, les internautes contribuent collectivement à l'élaboration de politiques qui assurent le fonctionnement stable et ininterrompu de l'Internet.

L'ICANN78 sera pour les experts l'occasion de se pencher sur les complexités de l'écosystème de l'Internet lors de différentes séances, dont une plénière consacrée aux évolutions géopolitiques, législatives et réglementaires. Ce travail illustre bien la volonté des réunions publiques de l'ICANN de faciliter la communication directe entre la communauté, le Conseil d'administration et l'organisation ICANN.

« L'industrie des noms de domaine constitue un acteur clé de l'écosystème des infrastructures numériques. Même si cela n'est pas toujours visible pour les utilisateurs, l'Internet et les adresses IP sont des éléments indispensables au fonctionnement de l'Internet et à la transformation numérique de l'économie et de la société. L'ICANN78 rend visible l'industrie qui sous-tend le numérique et met en évidence son importance, tout en favorisant les échanges entre les acteurs du monde politique, du secteur des entreprises et de la société civile. Il s'agit d'une contribution importante pour protéger l'avenir d'un Internet libre et ouvert », a déclaré Oliver J. Süme, président du Conseil d'administration d'ECO, l'association allemande de l'industrie de l'Internet.

Andreas Musielak, membre du conseil d'administration de DENIC eG, a indiqué : « Nous sommes conscients que le monde des domaines est en train de changer. Dans le passé, les questions techniques étaient au centre de l'attention. Les principaux défis de l'avenir sont toutefois d'ordre juridique. C'est pourquoi DENIC considère que le champ d'action de l'industrie des noms de domaine est plus vaste que jamais : en plus d'assurer la sécurité et la stabilité de l'Internet, nous avons la responsabilité, en tant qu'industrie des noms de domaine, de garantir le libre accès à Internet pour tous, sans entraves juridiques ».

À l'instar des réunions précédentes, la participation globale est encouragée grâce à la possibilité pour les personnes inscrites de participer en personne ou en ligne. Pour en savoir plus sur la réunion, n'hésitez pas à consulter son site web.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. L'ICANN a été fondée il y a 25 ans, en 1998, en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2254439/ICANN_25years.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254440/ICANN78_Hamburg.jpg

SOURCE ICANN