Licht is leven. Eindhoven geeft hoop en verbinding met het grootste lichtkunstwerk ooit.

Op 12 november vanaf 17.00 uur wordt het kunstwerk aan de wereld getoond. Dan hult Eindhoven zich stadsdeel voor stadsdeel in een enorme mantel van blauw licht met 1.000 vaste, zwevende rode lichtpunten. Een bijna kosmisch beeld dat ons laat voelen dat licht staat voor leven en ons verbindt. Een overweldigend kunstwerk dat niet alleen in Eindhoven vanuit huis is te zien, maar via een tijdelijke livestream over heel de wereld is te bekijken.

Connecting the Dots

'Connecting the Dots' omvat drie elementen. Met de blauwe hemel boven Eindhoven zoekt de gerenommeerde Finse lichtkunstenaar Kari Kola verbinding met de natuur en probeert hij bewustwording te creëren. De Nederlandse kunstenaar Ivo Schoofs brengt hier beweging in met 1.000 volledig recyclebare lichtballonnen die dansen op de wind. Deze rode dots symboliseren de verbinding die mensen nodig hebben.

Voor het derde onderdeel deed GLOW met de Eindhovense kunstenaar Hugo Vrijdag een oproep aan basisschoolkinderen in de stad om een persoonlijke GLOWdot te maken. Een lichtkunstwerkje met een eigen verhaal, idee of droom dat aan het raam wordt bevestigd en laat schijnen. Aan de oproep is zoveel gehoor gegeven, ook door volwassenen, dat GLOW meer dan 20.000 dots verwacht. Samen vormen zij hét ultieme verbindingsmoment van GLOW.

Van Eindhoven naar de wereld

Jaarlijks trekken in november ruim 750.000 mensen naar Eindhoven voor het internationaal vermaarde lichtfestival GLOW. Een wandelroute door de stad voert bezoekers langs spectaculaire, innovatieve lichtinstallaties. Begin dit jaar maakte Covid-19 duidelijk dat de 15e editie niet op die manier gevierd zou worden. GLOW en de gemeente Eindhoven (die dit jaar het 100-jarig bestaan viert), sloegen de handen ineen. "Want juist in deze tijd waarin we elkaar niet kunnen opzoeken, niet samen op kantoor kunnen werken, sporten of uitgaan is het belangrijker dan ooit dat we ons met elkaar verbonden voelen", aldus John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven.

Het resultaat is een immens lichtkunstwerk dat voor een bepaalde tijd actief is en waar iedereen thuis van kan genieten. Vanaf het balkon, in de tuin of door het raam als inwoner in de regio. En via een korte livestream op computer, tablet of mobiel overal ter wereld. Dit jaar komt GLOW op bezoek en blijft iedereen thuis.

Livestream info: 12 november van 17.45 – 18.00 uur via www.gloweindhoven.nl

Studio040 zendt op 12 november 17.45 – 18.00 uur rechtstreeks uit vanaf 7 locaties in Eindhoven

