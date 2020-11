Light is Life! Die niederländische Stadt Eindhoven verbindet die Welt mit dem größten Lichtkunstwerk aller Zeiten

Kari Kola und Ivo Schoofs schaffen ihr epischstes Lichtkunstwerk in den Niederlanden

EINDHOVEN, Niederlande, 13. November 2020 /PRNewswire/ -- Das jährliche GLOW Lichtfestival in Eindhoven, Niederlande, sendet in diesem Jahr mit dem flächenmäßig größten je geschaffenen Lichtkunstwerk eine Botschaft der Hoffnung in die Welt. „Connecting the Dots" ist eine epische Beleuchtung, die sich über 80 km2 erstreckt und mehr als 1.500 LED-Lampen, 1.000 rote, schwebende Punkte von 90 cm Breite und etwa 20.000 rote Punkte in Fenstern umfasst.