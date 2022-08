Lider rynkowy, spółka Pro Music Rights, Inc (OTC: NUVG), ogłasza wyniki za drugi kwartał 2022 r., informując o wartości aktywów wynoszącej 432 579 903 dolarów oraz o znacznym wzroście wartości akcji dla ich posiadaczy

NAPLES, Floryda, 23 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Pro Music Rights, Inc (OTC: NUVG), jedna z największych na świecie firm zajmujących się licencjonowaniem utworów muzycznych, ogłosiła dziś wyniki finansowe za drugi kwartał bieżącego roku zakończony z dniem 30 czerwca. Raport kwartalny spółki można znaleźć na EDGAR.

Wartość aktywów wzrosła do 432 579 903 dolarów w drugim kwartale 2022 r. z 323 562 671 dolarów na koniec roku 2021, co oznacza wzrost wartości aktywów o 109 017 232 dolarów w skali kwartału. Przekłada się to na wzrost wartości księgowej do 0,12 dolara na akcję, co przynosi akcjonariuszom natychmiastową korzyść w wysokości co najmniej 128,8% w ogólnej wartości aktywów i wartości księgowej, według ceny zamknięcia akcji zwykłej na poziomie 0,053 dolarów na dzień 22 sierpnia.

Pro Music Rights generuje obecnie przychody z tytułu udzielania licencji na utwory muzyczne znajdujące się w jej repertuarze.

Na początku kwartału Pro Music Rights udzieliła znanemu serwisowi TikTok licencji, która umożliwi jego użytkownikom tworzenie filmów zawierających utwory muzyczne z bogatego repertuaru Pro Music Rights. Dzięki przedmiotowej umowie TikTok będzie mógł zaoferować użytkownikom ponad 2,5 miliona utworów objętych licencją PMR.

Pro Music Rights, Inc. (ProMusicRights.com)

Pro Music rights to piąta w historii Stanów Zjednoczonych organizacja zajmująca się prawami do publicznego wykonywania utworów. Z udzielonych przez nią licencji korzystają takie duże podmioty, jak TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo i setki innych. Pro Music Rights kontroluje ok. 7,4% rynku w Stanach Zjednoczonych, a jej licencje obejmują ponad 2,5 miliona utworów w wykonaniu licznych znanych artystów, do których zaliczają się m.in.: A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy. Więcej informacji można znaleźć na stronie: promusicrights.com.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych [Securities Act] z 1933 r. ze zm., oraz sekcji 21E ustawy o obrocie papierami wartościowymi [Securities Exchange Act] z 1934 r., które mają być objęte przepisami „Safe Harbour" przewidzianymi w tych ustawach. Inwestorów niniejszym ostrzega się, że wszystkie wypowiedzi prognozujące wiążą się z ryzykiem i niepewnością, między innymi w kwestii zdolności Pro Music Rights, Inc. do realizacji określonego planu biznesowego. Pro Music Rights, Inc. uważa, że założenia, na jakich opierają sie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, są racjonalne, przy czym każde z takich założeń może być niedokładne i dlatego nie ma pewności, że wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie okażą się dokładne. Z uwagi na znaczny stopień niepewności związanej z wypowiedziami prognozującymi zawartymi w niniejszym komunikacie prasowym, zamieszczenie takich informacji nie powinno być traktowane jako oświadczenie złożone przez Pro Music Rights, Inc. lub jakąkolwiek inną osobę.

