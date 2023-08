Liderança da Shanghai Electric visita Siemens na Alemanha para formar uma nova cooperação verde e de baixo carbono

XANGAI, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) Presidente do Conselho, a Sra. Leng Weiqing, visitou recentemente a Alemanha para conversar com Christian Bruch, presidente, CEO e Diretor de Sustentabilidade da Siemens Energy AG, da Networks, de 25 a 27 de julho, para aprofundar ainda mais a cooperação industrial e a inovação colaborativa e promover a transformação e o desenvolvimento de energia de baixo carbono e alta qualidade. A reunião aconteceu quatro meses após Christian Bruch, presidente, CEO e Diretor de Sustentabilidade da Siemens Energy ter visitado a sede da Shanghai Electric.

Recentemente, a Sra. Leng Weiqing, presidente da Shanghai Electric, visitou a Siemens na Alemanha para formar uma nova cooperação verde e de baixo carbono. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Durante a reunião, a estratégia de desenvolvimento e o layout da Siemens Energy foram apresentados brevemente pelo Sr. Bruch. Reconhecendo a posição da Siemens Energy como empresa líder mundial em tecnologia energética e renomada fornecedora de equipamentos, o Sr. Bruch destacou suas tecnologias centrais de ponta, abrangendo eletrólise de água para produção de hidrogênio, redes inteligentes e estações de impulso em alto-mar.

O amplo escopo de negócios da Siemens abrange os setores de geração de energia a gás, transmissão de energia, energia eólica e de baixo carbono. Sob a tendência global de baixa carbonização, o setor de energia tem um potencial significativo. A Siemens expressou grande otimismo e enfatizou a importância do mercado de carbono duplo da China. Como parceiros estratégicos, a Shanghai Electric e a Siemens buscam aproveitar oportunidades de colaboração e transformação, buscando novos caminhos para cooperação prática em vários domínios. O objetivo é acelerar a promoção da transformação energética renovável e de baixo carbono, demonstrando sua dedicação para um futuro sustentável.

A Sra. Leng Weiqing expressou sua sincera gratidão à Siemens Energy, afirmando: "A Shanghai Electric considera o verde e o baixo carbono como foco do desenvolvimento futuro e, de acordo com a nova estratégia, estamos nos concentrando no planejamento dos quatro principais campos de energia eólica, solar, armazenamento de energia e hidrogênio, enquanto promovemos, de forma abrangente, o desenvolvimento de energia verde e transformação de baixo carbono. No campo da tecnologia verde, a Shanghai Electric está acelerando a formação de competitividade central por meio da cooperação aberta e sinergia. Como parceiros estratégicos que têm cooperado sinceramente há quase 30 anos, esperamos aprofundar ainda mais a cooperação técnica e o intercâmbio de talentos com a Siemens Energy, inovar modelos de cooperação e juntar forças com conceitos de desenvolvimento voltados para o futuro, inovações tecnológicas, portfólios de produtos e soluções. Juntos, aspiramos colaborar para construir um futuro de novas energias, enquanto nos comprometemos totalmente com a realização de um futuro sustentável totalmente descarbonizado para todos".

Durante a visita à Alemanha, a Sra. Leng Weiqing e sua delegação visitaram a fábrica de produção Siemens Energy Transformers Factory, a PEM Hydrogen, a fábrica Gas Turbine Factory e o Innovation Center. Eles participaram de discussões mais amigáveis com Karim Amin, Vice-presidente executivo e membro da Siemens Energy Executive Committee, e obtiveram insights valiosos sobre o desenvolvimento do setor de energia da Siemens, suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento, bem como sua eficiente organização de produção e modelos de gestão.

