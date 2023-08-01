Для укрепления сотрудничества, руководство Shanghai Electric посетило Siemens в Германии

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Shanghai Electric

01 Aug, 2023, 14:52 ET

Руководство Shanghai Electric посетило Siemens в Германии с целью дальнейшего развития сотрудничества в области экологии и низкоуглеродных технологий

ШАНХАЙ, 1 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Председатель правления компании Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) г-жа Ленг Вейкьюнг (Leng Weiqing), недавно посетила Германию для проведения переговоров с президентом Кристианом Брухом (Christian Bruch), главным исполнительным директором и директором по устойчивому развитию Siemens Energy AG в период с 25 по 27 июля в целях дальнейшего углубления промышленного сотрудничества и совместных инноваций, а также для содействия преобразованию и развитию низкоуглеродной и высококачественной энергетики. Встреча состоялась через четыре месяца после того, как Кристиан Брух, президент, генеральный директор и директор по устойчивому развитию Siemens Energy, посетил штаб-квартиру Shanghai Electric.

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Ms. Leng Weiqing, Chairwoman of Shanghai Electric, recently visited Siemens in Germany to Further Forge New Green, Low-Carbon Cooperation.
Ms. Leng Weiqing, Chairwoman of Shanghai Electric, recently visited Siemens in Germany to Further Forge New Green, Low-Carbon Cooperation.

В ходе встречи стратегия и план развития Siemens Energy были лаконично представлены г-н Брухом. Отметив позицию Siemens Energy как ведущей мировой компании в области энергетических технологий и известного поставщика оборудования, г-н Брух отметил передовые технологии, включающие электролиз воды для производства водорода, умные сети электроснабжения и оффшорные ветряные электростанции.

Широкий спектр деятельности компании Siemens охватывает газовую генерацию, передачу электроэнергии, ветроэнергетику и низкоуглеродные отрасли. В ситуации, когда весь мир стремится к низкоуглеродному развитию, энергетический сектор имеет огромные возможности. Компания Siemens выразила большой оптимизм и подчеркнула важность двух углеродных целей Китая. Являясь стратегическими партнерами, Shanghai Electric и Siemens стремятся использовать возможности для сотрудничества и преобразований, находя новые пути для практического сотрудничества в различных сферах. Целью является ускоренное продвижение экологически чистой и низкоуглеродной трансформации энергетики, демонстрируя свою приверженность устойчивому будущему.

Г-жа Ленг Вейкьюнг выразила свою искреннюю признательность Siemens Energy, заявив следующее: "Компания Shanghai Electric рассматривает экологически чистую и низкоуглеродную энергетику как основу будущего развития, и согласно с новой стратегией развития мы концентрируемся на развитии четырех основных направлений новой энергетики - ветровой, световой, аккумулирующей и водородной, всесторонне содействуя развитию экологически чистой энергетики и низкоуглеродной трансформации. В области экологических технологий, компания Shanghai Electric ускоряет процесс формирования ключевой конкурентоспособности за счет открытого сотрудничества и синергии. Являясь стратегическими партнерами, сотрудничающими на протяжении почти 30 лет, мы надеемся на дальнейшее углубление технического сотрудничества и обмена талантами с Siemens Energy, реализацию инновационных моделей сотрудничества и объединение усилий по разработке перспективных концепций развития, технологических инноваций, портфелей продуктов и решений. Вместе мы стремимся к сотрудничеству в построении нового энергетического будущего, при этом полностью беря на себя обязательства по реализации полностью декарбонизированного и устойчивого будущего для всех".

Во время визита в Германию г-жа Ленг Вейкьюнг и ее делегация посетили производственные предприятия Siemens Energy Transformers Factory, PEM Hydrogen, Gas Turbine Factory и Innovation Center. Они продолжили дружеские беседы с Каримом Амином (Karim Amin), исполнительным вице-президентом и членом исполнительного комитета Siemens Energy, и получили ценную информацию о развитии энергетической отрасли Siemens, возможностях научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностях, а также об эффективной организации производства и моделях управления.

Информация о компании Shanghai Electric 

Компания Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) – один из ведущих мировых поставщиков экологически чистых интеллектуальных систем промышленного класса, имеющий представительства по всему миру. Эта компания специализируется на интеллектуальной энергетике, интеллектуальном производстве и интеграции цифровых интеллектуальных систем. Ориентируясь на низкоуглеродное развитие и цифровую трансформацию, открывая новые сферы и стимулируя новые драйверы роста, Shanghai Electric нацелены на лидерство в снижении выбросов углекислого газа до минимума к 2030 году и достижении углеродной нейтральности к 2060 году, к производству нового энергетического оборудования и локализации высокотехнологичного оборудования, используя безграничные возможности инновационной промышленной экосистемы вместе с международными партнерами.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу https://www.shanghai-electric.com/group_en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2166886/1.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

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