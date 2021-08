Liderança, inovação e sustentabilidade: Trina Solar publica seu relatório de RSC 2019-2020

CHANGZHOU, China, 2 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Trina Solar publicou recentemente seu relatório sobre responsabilidade social corporativa de 2019-2020. O relatório, que engloba dois anos, é muito abrangente e foi elaborado de acordo com as normas de elaboração de relatórios de sustentabilidade GRI de 2018 emitidas pelo Conselho das Normas Globais de Sustentabilidade (da sigla em inglês GSSB). Ele detalha as várias práticas e conquistas da empresa em relação à RSC e à sustentabilidade, como governança corporativa, liderança tecnológica, inovação de produtos, desenvolvimento sustentável, contribuição para a sociedade e resposta à COVID-19.

Clique no link e baixe o relatório:

http://static.trinasolar.com/sites/default/files/TrinaSolar_CSRreport_2019-2020_EN.pdf

Transparência corporativa e divulgação periódica de informações

Em 10 de junho do ano passado, a Trina Solar emitiu as suas primeiras Ações A no Shanghai Sci-Tech Innovation Board, também conhecido como STAR MARKET, tornando-se a primeira empresa fotovoltaica a cotizar com eles. No período de divulgação do relatório de RSC, e a partir da cotização da empresa, realizou 108 declarações provisórias e emitiu 3 relatórios periódicos. O sistema de divulgação de informações altamente eficiente, transparente e regulamentado, com suas declarações completas e precisas, contribui para a excelente reputação da empresa no mercado e, de forma mais ampla, pela sua grande escrupulosidade.

Liderança tecnológica

De 2010 a 2020, o State Key Laboratory of PV Science and Technology operado pela Trina Solar teve um investimento total de cerca de 10 bilhões de RMB em financiamento de P&D. Ele se tornou uma plataforma de inovação técnica de classe mundial. No ano passado, os gastos da empresa em P&D aumentaram 22,29% em relação aos de 2019, quando esses gastos aumentaram 23,73%. No final de junho de 2021, a empresa e o State Key Laboratory of PV Science and Technology haviam quebrado 21 recordes mundiais com relação à eficiência de conversão das células solares e à potência de saída do módulo fotovoltaicos.

210 módulos Vertex de potência ultra-alta que lideram o desenvolvimento do setor

Desde 2019, a Trina Solar assumiu a liderança na promoção da pesquisa e desenvolvimento de módulos de 210 mm. No ano passado, a Trina Solar se preparou para lançar os módulos Vertex de potência ultra-alta em todo o mundo e assumir a liderança para realizar a sua industrialização, levando o setor a entrar formalmente na era da potência fotovoltaica ultra-alta de mais de 600W. Os módulos de potência ultra-alta de 210mm da Trina Solar e a nova plataforma de tecnologia integrada ao sistema apontaram o caminho a seguir para o setor fotovoltaico.

Excelentes resultados em matéria de sustentabilidade

De acordo com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Trina Solar 2020, em comparação com o ano base de 2015, para o consumo de energia consolidado por módulo de MW, a Trina Solar estabeleceu o objetivo de redução na porcentagem de 10%. Este relatório da RSC revelou uma redução de 29,5% em 2020 em comparação com 2015.

Para uma unidade de produção de cada energia elétrica produzida (MW), a empresa se comprometeu a reduzir o consumo de eletricidade em 15% e o consumo de água em 10% em 2020. O relatório revelou que no ano passado as metas foram atingidas, o consumo de eletricidade caiu 59,7% em comparação com 2015 e o consumo de água caiu 50,6% utilizando a mesma referência.

Em 2019, a redução das emissões de gases de efeito estufa na China nacional atingiu 46% em comparação com 2015, e no ano passado o desempenho foi ainda melhor, já que se alcançou uma redução de 68,6% em comparação com 2015.

Até o primeiro trimestre de 2021, a Trina Solar havia enviado mais de 70 GW de módulos, que podem gerar cerca de 90 bilhões de kWh de energia limpa e reduzir as emissões de CO 2 em 94,22 milhões de toneladas por ano, o equivalente ao plantio de 5,1 bilhões de árvores.

Em 2019,a capacidade de geração de energia limpa das usinas de energia solar pertencentes à Trina Solar na China superou em 14 milhões de kWh o consumo de energia de todas as usinas de fabricação e centros de P&D nacionais da empresa. No ano passado, o valor correspondente foi quase 30 vezes maior, 412 milhões de kWh.

A Trina Solar se uniu formalmente à iniciativa global Science Based Targets (SBTi) e firmou o compromisso "Business Ambition" para 1,5 °C. Isso mais uma vez destaca o compromisso da empresa de ajudar a limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C por meio de suas próprias ações para reduzir emissões de gases de efeito estufa.

Adotar medidas duras para combater a COVID-19, mas minimizando o impacto nas operações comerciais

Após o surto da COVID-19 no ano passado, Gao Jifan, presidente da Trina Solar, adotou medidas imediatas para comprar suprimentos antipandêmicos na China e em outros lugares, e realizou doações aos centros de surto pandêmicos.

A Trina Solar também implementou um mecanismo interno de resposta de emergência, bem como programas de atendimento aos funcionários para garantir o controle e a prevenção da pandemia, ao mesmo tempo em que mantinha o funcionamento normal da empresa da forma mais prática e segura possível.

Ao comentar sobre os resultados da empresa e sobre as oportunidades e desafios que temos pela frente, Gao declarou: "Acreditamos que chegou uma era de grande crescimento em novas energias. A Trina Solar se manterá firme no cumprimento de sua missão, comprometida com uma maior responsabilidade, e sempre retribuindo à sociedade".

Como líder mundial em energia fotovoltaica e provedora de soluções totais de energia inteligente, a Trina Solar sempre se orgulhou de sua diligência no cumprimento de sua responsabilidade social corporativa. Desde 2011, a empresa tem cumprido rigorosamente as normas de relatórios de RSC, publicando relatórios que divulgam as estratégias, as práticas e o desempenho da Trina Solar na área de RSC.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

