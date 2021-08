Liderazgo, innovación y sostenibilidad:Trina Solar publica su informe de RSC 2019-2020

CHANGZHOU, China, 2 de Agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar ha publicado recientemente su informe de responsabilidad social corporativa 2019-20. El informe, que abarca dos años, es muy completo y se ha elaborado de acuerdo con las normas de elaboración de informes de sostenibilidad GRI de 2018 emitidas por el Consejo de Normas de Sostenibilidad Global. En él se detallan las numerosas prácticas y logros de la empresa en relación con la RSC y la sostenibilidad, como el gobierno corporativo, el liderazgo tecnológico, la innovación de productos, el desarrollo verde sostenible, la contribución a la sociedad y la respuesta a la COVID-19.

Haga clic en el enlace y descargue el informe:

http://static.trinasolar.com/sites/default/files/TrinaSolar_CSRreport_2019-2020_EN.pdf

Transparencia empresarial y divulgación periódica de información

El 10 de junio del año pasado, Trina Solar emitió sus primeras acciones A en el ShanghaiSci-Tech Innovation Board, también conocido como STAR MARKET, convirtiéndose en la primera empresa fotovoltaica que cotiza en él. En el periodo de divulgación del informe de RSC, y desde que la empresa cotizó, realizó 108 declaraciones provisionales y emitió 3 informes periódicos. El sistema de divulgación de información altamente eficiente, transparente y regularizado, con sus declaraciones completas y precisas, contribuye a la excelente reputación de la empresa en el mercado y, más ampliamente, a su gran escrupulosidad.

Liderazgo tecnológico

De 2010 a 2020, el State Key Laboratory of PV Science and Technology operado por Trina Solar tuvo una inversión total de unos 10.000 millones de RMB en financiación de I+D. Se ha convertido en una plataforma de innovación técnica de clase mundial. El año pasado, el gasto de la empresa en I+D aumentó un 22,29% con respecto a 2019, cuando dicho gasto aumentó un 23,73%. A finales de junio de 2021, la empresa y el State Key Laboratory of PV Science and Technology habían batido 21 récords mundiales con respecto a la eficiencia de conversión de las células solares y la potencia de salida de los módulos PV.

210 módulos de ultra alta potencia de Vertex que lideran el desarrollo de la industria

Desde 2019, Trina Solar ha tomado la delantera en la promoción de la investigación y el desarrollo de módulos de 210 mm. El año pasado, Trina Solar se preparó para lanzar los módulos de ultra alta potencia Vertex en todo el mundo y tomar la delantera para realizar su industrialización, liderando la industria para entrar formalmente en la era de la ultra alta potencia fotovoltaica de 600W+. Los módulos de potencia ultra alta de 210 mm de Trina Solar y la nueva plataforma tecnológica integrada en el sistema han marcado el camino a seguir para la industria fotovoltaica.

Excelentes resultados en materia de sostenibilidad

Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Trina Solar 2020, en comparación con el año base 2015, para el consumo de energía consolidado por módulo de MW, Trina Solar estableció el objetivo de reducción en porcentaje del 10%. Este informe de RSC reveló que se redujo un 29,5% en 2020 en comparación con 2015.

Por una unidad de producción de cada potencia eléctrica producida (MW), la empresa se comprometió a reducir el consumo de electricidad en un 15% y el de agua en un 10% en 2020. El informe revela que el año pasado estos objetivos se cumplieron con creces, ya que el consumo de electricidad se redujo en un 59,7% en comparación con 2015 y el consumo de agua en un 50,6% utilizando la misma referencia.

En 2019, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la China nacional alcanzó el 46% en comparación con 2015, y el año pasado el rendimiento fue aún mejor, ya que se alcanzó una reducción del 68,6% en comparación con 2015.

En el primer trimestre de 2021, Trina Solar había enviado más de 70GW+ de módulos, que pueden generar unos 90.000 millones de kWh de energía limpia y reducir las emisiones de CO2 en 94,22 millones de toneladas al año, lo que equivale a plantar 5.100 millones de árboles.

En 2019, la capacidad de generación de energía limpia de las plantas de energía solar propiedad de Trina Solar en China superó en 14 millones de kWh el consumo de energía de todas las plantas de fabricación y centros de I+D nacionales de la empresa. El año pasado la cifra correspondiente fue casi 30 veces mayor, 412 millones de kWh.

Trina Solar se ha unido a la iniciativa global de Objetivos Basados en la Ciencia y ha firmado el compromiso "Business Ambition for 1.5°C". Esto subraya una vez más el compromiso de la empresa para ayudar a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C mediante sus propias acciones para reducir las emisiones.

Adoptar medidas duras para combatir la COVID-19 pero minimizando el impacto en las operaciones comerciales

Tras el brote de COVID-19 del año pasado, Gao Jifan, presidente de Trina Solar, tomó medidas inmediatas para comprar suministros antipandémicos en China y en otros lugares, y realizó donaciones a los centros de brotes pandémicos.

Trina Solar también estableció un mecanismo interno de respuesta a la emergencia, así como programas de atención a los empleados para garantizar tanto el control como la prevención de la pandemia, al tiempo que se mantenía el funcionamiento normal de la empresa de la forma más práctica y segura posible.

Hablando de los resultados de la empresa y de las oportunidades y retos que se avecinan, Gao dijo: "Creemos que ha llegado una era de gran crecimiento en las nuevas energías. Trina Solar se mantendrá firme en el cumplimiento de su misión, comprometida con una mayor responsabilidad, y siempre retribuyendo a la sociedad".

Como líder mundial en energía fotovoltaica y proveedor de soluciones totales de energía inteligente, Trina Solar siempre se ha enorgullecido de su diligencia en el cumplimiento de su responsabilidad social corporativa. Desde 2011 ha cumplido rigurosamente con las normas de presentación de informes de RSC, publicando informes que revelan las estrategias, las prácticas y el rendimiento de Trina Solar en el ámbito de la RSC.

Más información sobre Trina Solar: https://www.trinasolar.com/en-glb/about_trina_solar

SOURCE Trina Solar Co., Ltd