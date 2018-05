Líderes de importantes marcas y agencias discuten sobre el poder de la creatividad, la comunidad y la cultura en la Conferencia Anual del CMC 2018

"Con una rápida evolución demográfica y una digitalización a toda velocidad, la cultura hoy juega un rol fundamental en las estrategias de mercadeo", afirmó el director del CMC, Isaac Mizrahi, copresidente y director de Operaciones de Alma. "Si las marcas piensan que pueden llegar a la audiencia dominante de hoy sin tomar en cuenta la cultura, de seguro verán un descenso en su participación en el mercado y sus competidores las superarán".

Cada mañana habrá importantes discursos a cargo de oradores como la directora de Mercadeo de Nestlé, Alicia Enciso; el director de Mercadeo de Target, Rick Gómez, y el director de Mercadeo multicultural de Sprint, Alberto Lorente. Con estos aportes, la Conferencia Anual del CMC abordará diferentes temas enfocados en incrementar los negocios: desde la diversidad en el mundo empresarial estadounidense con Luke Visconti, director ejecutivo de DiversityInc; el Dr. Robert Rodríguez, presidente de DRR Advisors LLC, y Cristian Camilo Zarta, gerente de contratación/clientes y especialista en asuntos multiculturales de De Forest Search, hasta la diversidad en cine y televisión con el actor Danny Trejo y la Marca hispana en la era de Trump, que incluirá un panel con la autora, presentadora de noticias y periodista de televisión María Elena Salinas y Lilly Gil Valleta, cofundadora y directora ejecutiva de CIEN+.

Ninguna Conferencia Anual del CMC estaría completa sin un panel de marcas de alto nivel para discutir sobre las tendencias de mercadeo más importantes del año, el impacto de los consumidores multiculturales y los modelos y estructuras de mercadeo multicultural que funcionan. Formarán parte de las mesas redondas de clientes Marissa Solís, vicepresidenta/gerente general de Mercadeo hispano de Bebidas de PepsiCo; José Vélez Silva, vicepresidente de Comunicaciones multiculturales de Comcast; Alex Tokatlian, líder de programa de Mercadeo y publicidad hispanos de Domino's Pizza; Ida Chacon, vicepresidenta de Soluciones personalizadas de Collage Group; Margie Bravo, estrella del mercadeo multicultural para Coffee-mate de Nestlé; Alejandra Barron, directora de Promoción y mercadeo integrado de AutoZone; Ricardo Aspiazu, director de Promociones y mercadeo de dispositivos de Verizon, y John Sandoval, gerente sénior de Mercadeo latino y de marcas de Intuit.

La conferencia también incluirá paneles de expertos sobre influenciadores digitales y deportivos. Antonio Briceño, director gerente de beIN SPORTS; Juan Pablo Convers, vicepresidente de Desarrollo comercial de Univision Digital, y Marissa Fernández, directora sénior de Estrategia de mercadeo y desarrollo de seguidores de la National Football League (Liga Nacional de Futbol), examinarán la importancia de la televisión en vivo en la era del DVR, campañas de mercadeo sutiles para subir el rating entre los hispanos y el surgimiento de deportes "estadounidenses" que compiten con el futbol por la atención de la audiencia. Gaby Natale, presidenta y cofundadora de AGANAR Media, y Marla Skiko, vicepresidenta ejecutiva y directora de Innovación digital de la división multicultural de Starcom MediaVest Group, hablarán de cómo medir la interacción de la audiencia con la marca, el retorno de la inversión, juegos de pago, celebridades frente a líderes del pensamiento y los límites éticos de la divulgación de pagos.

Cuando de creatividad se trata, la Conferencia Anual del CMC presentará Excelencia en la creatividad: Camino a Cannes, que mostrará un adelanto de las producciones presentadas por diferentes agencias en la competencia más prestigiosa del mundo, el Cannes Lions Festival. Además, PJ Pereira, fundador y director creativo de la premiada agencia Pereira O'Dell, ofrecerá un vistazo al futuro de las agencias de publicidad.

Además de compartir su reciente estudio Digital Lives 2018: A World of Digital 'Everything' through a Cultural Lens (Vidas digitales 2018: Un mundo de "todo" digital a través de un lente cultural), el CMC revelará nuevas investigaciones de Magna Global sobre cómo los publicistas deberían crear y desplegar publicidades para audiencias hispanas tanto en la televisión como en medios digitales y de Nielsen, sobre el estado del mercado hispano, incluido un análisis sobre el gasto en bienes de consumo empaquetados en 2017.

Por último, la Conferencia Anual del CMC es el principal foro para abrir las puertas del Salón de la Fama a las mentes brillantes del mercadeo multicultural y reconocer a nuevos talentos del mercadeo con su Reconocimiento a las estrellas en ascenso durante una gala de entrega de premios que se celebrará el martes 5 de junio. El CMC también honrará a Sprint con su prestigioso premio Publicista del año 2018 y anunciará a los ganadores de los premios a la Excelencia en la planificación de cuentas culturales (CAPE, por sus siglas en inglés).

Para obtener más información, visite culturemarketingcouncil.org y siga al CMC en Facebook y Twitter en @cmchispanic usando el hashtag de la conferencia, #CMCpowerof3.

Acerca del CMC

Fundado en 1996 como la Association of Hispanic Advertising Agencies (Asociación de Agencias Publicitarias Hispanas), el Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing (Consejo de Mercadeo Cultural: La Voz del Mercadeo Hispano) es la organización comercial nacional de todas las firmas de mercadeo, comunicaciones y medios con un confiable conocimiento del mercado hispano.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/635930/Culture_Marketing_Council_Logo.jpg

FUENTE Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing

SOURCE Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing

Related Links

http://www.culturemarketingcouncil.org