Líderes de negocios latinos se están reuniendo con la candidata a gobernador Cynthia Nixon

Las demoras de dos años en la certificación estatal para negocios de propiedad latina. Más de 30 restaurantes de propiedad latina que se están viendo obligados a cerrar debido a los nuevos reglamentos estatales. Varios problemas que enfrentan nuestros inmigrantes y comunidades LGBT.

Acerca de la NYSCHCC:

Con más de 50,000 miembros, la Coalición de Cámaras de Comercio Hispanas del Estado de Nueva York (NYSCHCC) es una de las principales asociaciones empresariales de los Estados Unidos. Somos una coalición de miembros que cuenta con más de 20 cámaras de comercio hispanas, empresarios individuales, asociaciones, corporaciones multinacionales y pequeñas empresas familiares que impulsan la economía de esta gran nación. Para obtener más información, visite el sitio http://www.nyschchamber.com/about/

Acerca de la NYCLGBTQSCC

La misión de la New York City Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Straight Chamber of Commerce, Inc. (Cámara de Comercio Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Homosexual y Heterosexual de la Ciudad de Nueva York, o NYCLGBTQSCC), es fomentar las oportunidades de desarrollo económico para las empresas LGBTQS en la Ciudad de Nueva York. Es nuestra esperanza aumentar la visibilidad y fortalecer el lugar de las personas LGBTQS en los negocios de la economía global, empezando por nuestro condado. Estamos comprometidos a proporcionar la información y los recursos necesarios a nuestra comunidad para garantizar su éxito y permanencia, a la vez que ayudamos a eliminar barreras y crear nuevas oportunidades para las empresas minoritarias. Para obtener más información, visite el sitio http://www.nyclgbtqscc.com/

Si desea obtener más información sobre este evento, llame a Claribel Cortes al 732-874-1023 o envíe un correo electrónico a Claribelcortes@setrocgroup.com

