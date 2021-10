Líderes do Realty ONE Group se reúnem em Nashville para treinamento e networking e arrecadam mais de 30 mil dólares para uma organização sem fins lucrativos local

LAS VEGAS, 13 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca moderna, orientada por estilo de vida e UM dos franqueadores que crescem mais rapidamente atualmente, reuniu seus franqueados e parceiros em Nashville, TN, na semana passada para seu Basecamp Leadership Retreat anual com o objetivo de treinar e estimular sua crescente base de franqueados americanos e internacionais.

O evento de dois dias contou com palestrantes como o lendário astro da NBA, Bill Walton, e o autor e CEO da StoryBrand, Donald Miller, juntamente com outras sessões de treinamento para ajudar a liderança a desenvolver negócios de sucesso que priorizem os profissionais do setor imobiliário. Mas, cumprindo com seu objetivo de abrir portas, o destaque do evento foi um team building onde os participantes organizaram doações de produtos como berços, fraldas e brinquedos para a organização sem fins lucrativos local, Isaiah 117 House. O CEO e fundador do Realty ONE Group, Kuba Jewgieniew, encerrou o dia apresentando ao cofundador da organização um cheque de 11.111 dólares, elevando a contribuição total para mais de 30 mil dólares.

"Os valores da nossa empresa tiveram amplo destaque neste evento de liderança, desde a nossa dinâmica COOLTURE e de amor um pelo outro, ao nosso coaching e treinamento de negócios, além da nossa missão de retribuir e causar impacto nas comunidades locais em todos os lugares", afirmou Jewgieniew.

Mais de 300 participantes abraçaram totalmente seu primeiro Basecamp em Nashville, celebrando no restaurante Barlines de Omni Nashville na primeira noite. Na segunda noite, o grupo visitou a primeira de duas unidades em rápido crescimento, Realty ONE Group Music City, intercalando o retiro com uma recepção reservada no histórico General Jackson Boat na última noite.

O Realty ONE Group planeja sediar um novo encontro entre seus profissionais do setor imobiliário no Aria Resort em Las Vegas, NV, de 3 a 5 de abril de 2022 para o evento anual ONE Summit.

A UNBrokerage conta com mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados, em Washington D.C. e no oeste do Canadá, tendo anunciado neste ano que abrirá unidades em Singapura, Espanha e Costa Rica.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua cultura divertida, sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento) segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

