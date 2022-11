LÍDERES DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES SE REÚNEM NA WEMEET EUROPE, CONCLUINDO A SÉRIE DE CONFERÊNCIAS WEMEET GLOBAIS DA MOBILEUM PARA 2022

A conferência de dois dias abordou habilitação e monetização do 5G, transição para a nuvem, segurança cibernética e muito mais, com líderes globais das telecomunicações

CUPERTINO, Califórnia, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), provedora líder global de soluções analíticas de telecomunicações, concluiu recentemente sua conferência WeMeet Europe em Porto, Portugal. A WeMeet é uma série de conferências globais organizada anualmente pela Mobileum, que reúne líderes do setor para explorar questões e oportunidades na interseção de telecomunicações e tecnologia. A WeMeet Europe foi a última conferência da série de 2022, após a WeMeet Americas em Miami e a WeMeet Asia em Bangkok.

O evento de dois dias da Mobileum atraiu palestrantes e participantes de empresas líderes europeias de telecomunicações e marcas inovadoras como Microsoft, Sky, Audi, Dish e GSMA, a organização global do setor que unifica o ecossistema móvel. Os participantes fizeram apresentações e demonstrações de produtos e se envolveram em painéis de discussão e networking.

O tema da WeMeet Europe foi "Conexões Quânticas", englobando tópicos sobre os principais avanços da conectividade:

Transição para a nuvem e transformação digital

Proteção contra ameaças cibernéticas em ambientes geopolíticos em rápida evolução

Garantia de serviço e rede para lidar com a crescente complexidade das redes

Habilitação e monetização do 5G

Mapeamento do caminho para redes privadas

A Mobileum trabalha com 35 das 36 operadoras globais de rede de nível 1 e com 70% das empresas de telecomunicações de nível 2 em mais de 190 países, incluindo clientes de primeira linha como MTN, Orange, T-Mobile e Verizon. Sua Active Intelligence PlatformTM é uma solução unificada para as necessidades de big data dos provedores de serviços de comunicação (CSPs). Com a Active Intelligence, os CSPs podem tomar decisões baseadas em informações e orientadas por dados, levando a uma melhor retenção de clientes, otimização dos gastos com infraestrutura e aceleração da transformação digital e do crescimento dos negócios.

"As redes de última geração exigem colaboração em todo o ecossistema conectado. As conferências da WeMeet são uma oportunidade de aprender com os colegas do setor e, em conjunto, abordar os maiores desafios e oportunidades impostos pelos contínuos avanços na tecnologia de telecomunicações", disse Bobby Srinivasan, CEO da Mobileum. "Somos gratos a nossos colegas e clientes europeus por trazerem esse espírito de inovação colaborativa para a WeMeet Europe."

Entre os muitos destaques do programa estavam:

Uma demonstração ao vivo da Active Intelligence Platform TM , mostrando o monitoramento em tempo real de dados provenientes de diversas fontes e em diversos formatos, com lógica de negócios acionável para gerenciar o tráfego, mitigar os riscos e proteger as redes.

, mostrando o monitoramento em tempo real de dados provenientes de diversas fontes e em diversos formatos, com lógica de negócios acionável para gerenciar o tráfego, mitigar os riscos e proteger as redes. Uma apresentação da GSMA sobre sua eBusiness Network, uma rede de blockchain de nível comercial que abrange todo o setor, com o suporte da Mobileum, que oferece às operadoras móveis uma única interface para liquidação de roaming automatizada, transparente e eficiente.

Várias discussões sobre questões e oportunidades associadas à implementação do 5G, com foco em superar a caducidade do 2G/3G, garantia de rede e monetização sustentável.

"Temos o orgulho de oferecer serviços e soluções que têm a confiança de grandes operadoras de telecomunicações e de outros inovadores no ecossistema conectado, tanto na Europa quanto no resto do mundo", disse Bernardo Lucas, diretor de marketing e estratégia da Mobileum. "Com nosso alcance global e os recursos da Active Intelligence, a Mobileum está posicionada de forma diferenciada para viabilizar eficiências e identificar novas oportunidades na cadeia de valor das telecomunicações. A WeMeet ilustra as muitas maneiras como os dados e análises acionáveis da Mobileum sustentarão as redes que são a base do futuro digital."

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é uma importante prestadora de soluções analíticas de telecomunicações para roaming, serviços de rede, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade doméstica e internacional e inteligência do consumidor. Mais de mil clientes confiam em sua plataforma Active Intelligence, que oferece soluções analíticas avançadas, permitindo aos clientes conectar a inteligência operacional e de rede profunda com ações em tempo real que aumentam o faturamento, melhoram a experiência do cliente e reduzem os custos. Sediada no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios internacionais na Austrália, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Grécia, Índia, Indonésia, Portugal, Singapura e Reino Unido.

Saiba mais em https://www.mobileum.com/ e siga @MobileumInc no Twitter.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

