LES LEADERS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SE RÉUNISSENT AU WEMEET EUROPE, CONCLUANT LA SÉRIE DE CONFÉRENCES MONDIALES WEMEET DE MOBILEUM POUR 2022

La conférence de deux jours a abordé la mise en œuvre et la monétisation de la 5G, la transition vers le cloud computing, la cybersécurité et bien d'autres sujets avec des leaders mondiaux des télécommunications

CUPERTINO, Californie, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), le principal fournisseur mondial de solutions d'analyse des télécommunications, a récemment conclu sa conférence WeMeet Europe à Porto, au Portugal. WeMeet est une série de conférences mondiales organisées chaque année par Mobileum, qui réunit des leaders du secteur pour explorer les questions et les opportunités à l'intersection des télécommunications et de la technologie. WeMeet Europe était la dernière conférence de la série 2022, après WeMeet Americas à Miami et WeMeet Asia à Bangkok.

L'événement de deux jours de Mobileum a attiré des intervenants et des participants issus des leaders européens des télécommunications et de marques innovantes telles que Microsoft, Sky, Audi, Dish et GSMA, l'organisation industrielle mondiale qui unifie l'écosystème mobile. Les participants ont proposé des présentations et des démonstrations de produits, et se sont engagés dans des discussions de groupe et dans le réseautage.

Le thème de WeMeet Europe était « Connexions quantiques », englobant des sujets à la pointe de la connectivité :

· Transition vers le cloud et transformation numérique

· Protection contre les cybermenaces dans des environnements géopolitiques qui évoluent rapidement

· Assurance des services et des réseaux pour faire face à la complexité croissante des réseaux

· Mise en œuvre et monétisation de la 5G

· Tracer la voie des réseaux privés

Mobileum travaille avec 35 des 36 opérateurs de réseau de niveau 1 et 70 % des opérateurs de niveau 2 dans plus de 190 pays, y compris des clients de premier ordre tels que MTN, Orange, T-Mobile et Verizon. Sa Active Intelligence PlatformTM est une solution unique pour les besoins en Big Data des fournisseurs de services de communication (FSC). Grâce à Active Intelligence, les FSC peuvent prendre des décisions éclairées, basées sur les données, qui conduisent à une meilleure fidélisation des clients, à une optimisation des dépenses d'infrastructure et à une accélération de la transformation numérique et de la croissance de l'entreprise.

« Les réseaux de nouvelle génération nécessitent une collaboration dans l'ensemble de l'écosystème connecté. Les conférences WeMeet sont l'occasion d'apprendre aux côtés de pairs du secteur et de relever ensemble les plus grands défis et opportunités que posent les progrès constants de la technologie des télécommunications », a déclaré Bobby Srinivasan, PDG de Mobileum. « Nous sommes reconnaissants à nos collègues et clients européens d'avoir apporté cet esprit d'innovation collaborative à WeMeet Europe. »

Parmi les nombreux points forts du programme, citons :

· Une démonstration en direct de l'Active Intelligence PlatformTM, montrant la surveillance en temps réel de données multisources et multiformats, avec une logique d'entreprise exploitable pour gérer le trafic, atténuer les risques et protéger les réseaux.

· Une présentation de la GSMA sur son réseau eBusiness, un réseau blockchain de niveau commercial à l'échelle du secteur, soutenu par Mobileum, qui fournit aux opérateurs mobiles une interface unique pour le règlement automatisé, transparent et efficace de l'itinérance.

· Discussions multiples sur les problèmes et les opportunités associés au déploiement de la 5G, en mettant l'accent sur les moyens de surmonter l'extinction de la 2G/3G, l'assurance du réseau et la monétisation durable.

« Nous sommes fiers de proposer des services et des solutions qui bénéficient de la confiance des principaux opérateurs de télécommunications et d'autres innovateurs de l'écosystème connecté, tant en Europe que dans le monde entier », a déclaré Bernardo Lucas, directeur du marketing et de la stratégie de Mobileum. « Grâce à notre envergure mondiale et à nos capacités d'intelligence active, Mobileum occupe une position unique pour débloquer des efficacités et identifier de nouvelles opportunités dans la chaîne de valeur des télécommunications. WeMeet illustre les nombreuses façons dont les données et les analyses exploitables de Mobileum sous-tendront les réseaux qui sont le fondement de l'avenir numérique. »

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plateforme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent le chiffre d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, possède des bureaux en Australie, aux Émirats arabes unis, en Allemagne, en Grèce, en Inde, en Indonésie, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc sur Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

SOURCE Mobileum