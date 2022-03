Líderes mundiais da economia digital se reúnem em Hangzhou para discutir novas oportunidades

Promovida pelo Governo Popular Municipal de Hangzhou e pelo Departamento de Comércio da Província de Zhejiang, e organizada pela Secretaria Municipal de Comércio de Hangzhou, a conferência é um evento do setor com foco em inovação, criado em conjunto pela Informa plc e pelo Hangzhou Expo Group. Com o tema "Novas Tecnologias, Novas Formas de Negócios e Novos Modelos", o evento desempenhará um papel importante no estabelecimento de um modelo para a realização de conferências relacionadas ao GDTE que atendam aos padrões internacionais em termos de compartilhamento de ecossistemas do setor e análise de cases de negócios.

Líderes mundiais da economia digital, bem como líderes de gigantes da internet chineses e multinacionais, foram convidados para a conferência, na qual compartilharão suas experiências no setor e insights exclusivos sobre vários tópicos importantes relacionados ao comércio digital, como armazenamento inteligente, blockchain, inteligência artificial (IA) e serviços baseados em nuvem, além de analisar tendências futuras. Além disso, dadas as vantagens que os clusters de empresas de comércio eletrônico, IA e fintech localizadas na região do delta do rio Yangtze têm quando se trata de concentração do setor e da capacidade de atrair os talentos mais cobiçados do setor, também serão convidados para o evento profissionais de tecnologia e líderes de projetos de empresas envolvidas no comércio digital, no qual se concentrarão em discutir as tecnologias de comércio digital e como elas serão aplicadas no futuro.

A primeira GDTE, a única exposição profissional nacional com tema de comércio digital na China, será realizada em Hangzhou de 23 a 27 de março de 2022, com o objetivo de se tornar uma exposição de alto nível que possa participar da formulação de regras de comércio global e apresentar as conquistas da economia digital com foco em serviços digitais internacionais, profissionais e com base em cenários.

A conferência, como um fórum do GDTE dedicado centrado em ecossistemas de comércio digital, reunirá representantes de empresas envolvidas em comércio digital, economia digital e tecnologia da Internet em toda a cadeia do setor, além de alguns dos profissionais mais talentosos desses setores. O objetivo é promover o desenvolvimento saudável e a prosperidade do ecossistema digital da China, facilitando intercâmbios e colaborações intersetoriais, explorando em conjunto os intercâmbios e a cooperação aprofundados entre os ecossistemas digitais em todo o mundo.

A pré-inscrição para visitantes da conferência já está disponível. As partes interessadas são bem-vindas para participar do evento e discutir as novas oportunidades na era digital, bem como o caminho de crescimento para a economia digital.

Link de pré-inscrição para visitantes:

https://live.gdte.org.cn/en-US/eventShows?cateid=427350490452828160&track=18M5OVLE

Contatos:

Sra. Men

Tel.: +86-18683692966

E-mail: [email protected]

Sra. Zhu

Tel.: +86-13858199068

E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1763879/kv.jpg

FONTE 2022 Global Digital Ecosystem Conference

