Мировые лидеры в сфере цифровой экономики соберутся в Ханчжоу для обсуждения новых возможностей

Конференция, организуемая Муниципальным народным правительством Ханчжоу и торговым Департаментом провинции Чжэцзян, а также муниципальным торговым Бюро Ханчжоу, представляет собой отраслевое мероприятие, совместно инициированное компаниями Informa plc и компанией Hangzhou Expo Group. Это мероприятие под тематическим названием "New Technology, New Business Forms and New Models" («Новые технологии, новые формы бизнеса и новые модели») будет играть важную роль в создании модели для проведения конференций, связанных с GDTE и отвечающих международным стандартам с точки зрения совместного использования промышленных экосистем и анализа бизнес-сценариев.

На конференцию были приглашены мировые лидеры в сфере цифровой экономики, а также главы китайских и транснациональных интернет-гигантов, которые смогут поделиться своим отраслевым опытом и уникальной информацией по ряду актуальных тем, связанных с цифровой торговлей, включая интеллектуальное складское хранение, блокчейн-технологии, искусственный интеллект (ИИ) и облачные сервисы, а также проанализируют будущие тенденции. Кроме того, учитывая преимущества кластеров электронной торговли, искусственного интеллекта и финансово-технологических компаний, расположенных в регионе дельты реки Янцзы, в сфере концентрации отрасли и способности привлекать наиболее востребованных в отрасли специалистов, на мероприятие будут также приглашены технические специалисты и руководители проектов из компаний, занимающихся цифровой торговлей, которые сосредоточат свое внимание на обсуждении цифровых торговых технологий и способов их применения в будущем.

С 23 по 27 марта 2022 года в Ханчжоу пройдет первая и единственная в Китае национальная профессиональная выставка, посвященная цифровой торговле, целью которой является превращение в престижную выставку, способную участвовать в разработке правил мировой торговли и демонстрировать достижения цифровой экономики с акцентом на международные, профессиональные и основанные на сценариях цифровые услуги.

На конференции в рамках специализированного форума GDTE, посвященного цифровым торговым экосистемам, примут участие представители компаний, занимающихся цифровой торговлей, цифровой экономикой и Интернет-технологиями в рамках отраслевой цепи, а также некоторые из наиболее талантливых специалистов в этих секторах. Цель заключается в содействии здоровому развитию и процветанию цифровой экосистемы Китая за счет стимулирования межотраслевых обменов и сотрудничества при одновременном совместном изучении возможностей углубленных обменов и сотрудничества между цифровыми экосистемами по всему миру.

В настоящее время конференция доступна для предварительной регистрации посетителей. Мы приглашаем заинтересованные стороны принять участие в этом мероприятии для обсуждения новых возможностей в цифровую эпоху, а также пути развития цифровой экономики.

Ссылка для предварительной регистрации посетителя:

https://live.gdte.org.cn/en-US/eventShows?cateid=427350490452828160&track=18M5OVLE

Контактная информация:

Ms. Men (г-жа Мэн)

телефон: +86-18683692966

Эл. почта: [email protected]

Ms. Zhu (Г-жа Чжу)

телефон: +86-13858199068

Эл. почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1762940/kv.jpg

SOURCE 2022 Global Digital Ecosystem Conference