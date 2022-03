Мировые лидеры в сфере цифровой экономики соберутся в Ханчжоу для обсуждения новых возможностей

Конференция, организуемая Муниципальным народным правительством Ханчжоу и торговым Департаментом провинции Чжэцзян, а также муниципальным торговым Бюро Ханчжоу, представляет собой отраслевое мероприятие, совместно инициированное компаниями Informa plc и компанией Hangzhou Expo Group. Это мероприятие под тематическим названием "New Technology, New Business Forms and New Models" («Новые технологии, новые формы бизнеса и новые модели») будет играть важную роль в создании модели для проведения конференций, связанных с GDTE и отвечающих международным стандартам с точки зрения совместного использования промышленных экосистем и анализа бизнес-сценариев.