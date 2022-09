PISCATAWAY, New Jersey, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'IEEE, la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sophia Muirhead aux postes de directrice exécutive et de directrice de l'exploitation (COO), à compter du 1er janvier 2023.

« Sophia a fait ses preuves en travaillant en collaboration avec le conseil d'administration et comprend parfaitement notre organisation », a déclaré K. J. Ray Liu, président et PDG d'IEEE. « Son grande expérience améliorera le travail continu du conseil d'administration en vue de fournir un foyer professionnel à nos membres, et de servir la communauté de l'ingénierie et de la technologie dans le monde entier. »

« J'ai intégré l'IEEE en 2019 parce qu'il s'agit d'une organisation avec une mission destinée à servir un intérêt public, ses membres et un plus grand objectif. C'est pour toutes ces raisons que je suis vraiment honorée et ravie d'être choisie en tant que prochaine directrice exécutive et COO de l'IEEE », a commenté Mme Muirhead. « Je suis impatiente de travailler avec la direction, les membres et le personnel de l'IEEE afin de poursuivre sa mission dans le monde entier. »

Depuis 2019, Mme Muirhead occupe les postes de directrice juridique et de directrice de la conformité de l'IEEE. Avant de rejoindre l'organisation, elle était Senior Vice President, directrice juridique et secrétaire générale de The Conference Board, une organisation commerciale mondiale. Elle a été la première juriste en chef de l'histoire séculaire de The Conference Board. Tout au long de sa carrière, Mme Muirhead a également occupé des postes opérationnels dans lesquels elle a établi de nouveaux domaines d'intervention et de nouvelles capacités, trouvé de nouvelles voies vers la croissance et joué un rôle de catalyseur dans la transformation de l'efficacité des organisations pour l'avenir. Elle est une dirigeante expérimentée et une conseillère de confiance auprès de conseils d'administration, d'administrateurs, de PDG, de pairs et de collègues.

Mme Muirhead est membre du conseil d'administration de la Hunter College Foundation, où elle siège aux comités d'audit, de pré-droit et de pré-affaires. Elle est titulaire d'un J.D. de la Harvard Law School et d'un B.A. avec mention honorifique en science politique du Hunter College.

L'IEEE et ses membres inspirent une communauté mondiale à innover pour un avenir meilleur grâce à ses plus de 400 000 membres dans plus de 160 pays, ainsi qu'à ses publications, conférences et activités professionnelles et éducatives fréquemment citées. L'IEEE est une source de confiance pour trouver des informations sur l'ingénierie, l'informatique et la technologie, dans le monde entier. L'organisation parraine plus de 1 800 conférences et événements annuels et publie près d'un tiers de la documentation technique mondiale dans les domaines de l'ingénierie électrique, de l'informatique et de l'électronique. L'IEEE est également un développeur de normes internationales qui comprennent la norme IEEE 802® de premier plan pour les réseaux locaux, métropolitains et autres, y compris Ethernet et le réseau LAN sans fil (Wi-Fi®).

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité. Grâce à ses publications, conférences, normes technologiques, activités professionnelles et éducatives fréquemment citées, l'IEEE est la source de confiance dans une large variété de domaines allant des systèmes aéronautiques, des ordinateurs, des télécommunications à l'ingénierie biomédicale, l'énergie électrique et l'électronique grand public. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse http://www.ieee.org

Contact auprès des médias :

Monika Stickel

[email protected]

+1-732-562-6027

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1903675/IEEE_Advanced_Technology_Logo.jpg

SOURCE IEEE