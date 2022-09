IEEE ANUNCIA SELEÇÃO DE SOPHIA MUIRHEAD COMO PRÓXIMA DIRETORA EXECUTIVA E DIRETORA DE OPERAÇÕES

PISCATAWAY, N.J., 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A IEEE, a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, anunciou hoje que Sophia Muirhead se tornará sua diretora executiva e diretora de operações (COO), com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023.

"Sophia tem um histórico comprovado de trabalho em colaboração com o Conselho de Administração e um profundo entendimento de nossa organização", disse K. J. Ray Liu, presidente e CEO da IEEE. "Sua ampla experiência aumentará o trabalho contínuo do Conselho para fornecer um lar profissional para nossos membros e para servir a comunidade de engenharia e tecnologia em todo o mundo".

"Fui atraída pela IEEE em 2019 porque é uma organização baseada em missão projetada para beneficiar o interesse público, seus membros e servir a um propósito maior, então estou realmente honrado e animado por ser selecionado como próximo diretor executivo e COO da IEEE", comentou Muirhead. "Estou ansiosa para colaborar com a liderança, os membros e a equipe do IEEE para promover a missão da IEEE em todo o mundo".

Desde 2019, a Muirhead atua como Conselheira Geral e Diretora de Conformidade da IEEE. Antes de ingressar na IEEE, Sophia foi vice-presidente sênior, diretora jurídica e secretária corporativa do The Conference Board, uma organização global de membros de negócios. Ela foi a primeira diretora jurídica na história de mais de 100 anos da Conference Board. Ao longo de sua carreira, Muirhead também teve funções operacionais, onde estabeleceu novas áreas de prática e capacidades, encontrou novos caminhos para o crescimento e atuou como um catalisador na transformação da eficácia das organizações para o futuro. Ela é uma executiva C-Suite experiente e consultora confiável para Conselhos de Administração e Curadores, CEOs, colegas e colegas.

Muirhead é membro do Conselho de Administração da The Hunter College Foundation, onde atua nos Comitês de Auditoria, pré-lei e pré-negócios. Ela recebeu um J.D. da Harvard Law School e um B.A. magna cum laude em ciência política do Hunter College.

A IEEE e seus membros inspiram uma comunidade global a inovar para um amanhã melhor através de seus mais de 400.000 membros em mais de 160 países, e suas publicações, conferências e atividades profissionais e educacionais altamente citadas. A IEEE é uma voz confiável para informações sobre engenharia, computação e tecnologia, globalmente. A IEEE patrocina mais de 1800 conferências e eventos anuais e publica quase um terço da literatura técnica mundial em engenharia elétrica, ciência da computação e eletrônica. A IEEE também é um desenvolvedor de padrões internacionais que inclui o proeminente padrão IEEE 802® para redes locais, metropolitanas e outras áreas, incluindo Ethernet e LAN sem fio (Wi-Fi‍®).

Sobre a IEEE

IEEE é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para o benefício da humanidade. Através de suas publicações altamente citadas, conferências, padrões de tecnologia, atividades profissionais e educacionais, a IEEE é a voz confiável em uma ampla variedade de áreas que vão desde sistemas aeroespaciais, computadores e telecomunicações até engenharia biomédica, energia elétrica e eletrônicos de consumo. Saiba mais em http://www.ieee.org

Contato de mídia:

Monika Stickel

[email protected]

+1-732-562-6027

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1903675/IEEE_Advanced_Technology_Logo.jpg

FONTE IEEE

SOURCE IEEE