Life Electric: uvedenie značky GWM Brazil na trh a svetová premiéra vozidla HAVAL H6 PHEV 4WD

PAO-TING, Čína, 28. novembra 2022 /PRNewswire/ -- 23. novembra uviedla spoločnosť GWM na trh, v Múzeu zajtrajška v Riu, svoju značku a po prvýkrát predstavila svetu svoje vozidlo HAVAL H6 PHEV 4WD. Spoločnosť GWM Brazil bude ponúkať čistejšie a inteligentnejšie riešenia ako priekopník vozidiel využívajúcich nové zdroje energie na rýchlo rastúcom latinskoamerickom trhu.

Pod názvom „Tomorrow is ON" predstavila spoločnosť GWM na podujatí stovkám médií a investorov svoju víziu značky, inteligentné elektrické technológie a podnikateľský plán.

Life Electric: GWM Brazil brand launch & HAVAL H6 PHEV 4WD World Premiere

Svetové prvé vozidlo HAVAL H6 PHEV 4WD spoločnosti GWM pochádza z jej závodu v Iracemápolise, ktorý začiatkom tohto roka dokončil technickú modernizáciu od skupiny Daimler. Model HAVAL H6 PHEV 4WD tiež používa vynovené logo HAVAL, ktoré zobrazuje jeho najnovšiu technológiu a imidž elektromobilu. Model bol špeciálne navrhnutý a upravený tímom výskumu a vývoja spoločnosti GWM na základe podmienok na miestnych cestách, zvyklostí používateľov pri cestovaní a modernej nabíjacej siete. Vďaka technológii DHT, ktorú nezávisle vyvinula spoločnosť GWM v rámci platformy L.E.M.O.N. (Lightweight Electrification, Multi-purpose, Omni-protection a Networking - skratka pre ľahkú elektrifikáciu, viacúčelovosť, všestrannú ochranu a zosieťovanie), sa model vyznačuje prvotriednym dojazdom 170 km, maximálnym krútiacim momentom 762 Nm a maximálnym výkonom 289 kW.

„Dlhý dojazd vozidla HAVAL H6 PHEV je veľmi výnimočný, čo nás zbavuje častého nabíjania. Počas testovacej jazdy dokáže model rýchlo akcelerovať so silným výkonom. Je vybavený aj diaľkovým ovládaním cez aplikáciu a hlasovými príkazmi. Tieto skúsenosti sú inovatívne a vynikajúce," povedal po testovacej jazde novinár z miestnych médií.

Očakáva sa, že model HAVAL H6 PHEV 4WD sa začne dodávať do Brazílie v prvom štvrťroku budúceho roka a nasledovať budú ďalšie elektrifikované modely. Brazília bude pre spoločnosť GWM medzníkom a regionálnym uzlom a ďalej rozšíri jej sieť vozidiel na nové energie na iných latinskoamerických trhoch.

Začiatkom tohto roka spoločnosť GWM oficiálne prevzala bývalý závod Iracemápolis spoločnosti Daimler a oznámila, že vykoná inteligentnú a digitálnu transformáciu závodu. V júli tohto roka, keď brazílsky viceprezident Hamilton Mourão navštívil závod, ocenil poprednú technológiu spoločnosti GWM v oblasti inteligencie a novej energie.

„Spoločnosť GWM ponúkne používateľom vozidlá na nové energie s inovatívnymi produktmi a novými technológiami, ktoré im prinesú čisté a inteligentné zážitky s mobilitou," povedal Yang Weiqi, prezident spoločnosti GWM Brazil, na konferencii o uvedení značky.

O spoločnosti GWM

Great Wall Motor Co. Ltd. (ďalej len „GWM"), založená v roku 1984, je medzinárodný podnik na výrobu automobilov rôznych značiek. Spoločnosť GWM zriadila výskumné a vývojové centrá a technologické inovačné centrá v Číne, USA, Kanade, Nemecku, Rakúsku, Japonsku, Južnej Kórei, Indii a ďalších krajinách a regiónoch. Má 1 301 vydaných patentov a 914 licencovaných patentov v oblasti vozidiel využívajúce nové zdroje energie. Po vydaní svojej stratégie do roku 2025 bude spoločnosť GWM pokračovať v budovaní obojstranne výhodnej „lesnej" priemyselnej ekológie s partnermi v dodávateľskom a odberateľskom odvetvovom reťazci a investovať do výskumu a vývoja s cieľom vytvoriť pre globálnych používateľov ekologickejšie, inteligentnejšie a bezpečnejšie produkty.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1955834/GWM_HAVAL_H6_PHEV_4WD.jpg

SOURCE GWM