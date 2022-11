Life Electric: Wprowadzenie marki GWM na rynek brazylijski i światowa premiera HAVAL H6 PHEV 4WD

BAODING, Chiny, 28 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- 23 listopada w Muzeum Jutra w Rio koncern GWM zaprezentował swoją markę i dokonał światowej premiery modelu HAVAL H6 PHEV 4WD. GWM Brazil zaoferuje czystsze i inteligentniejsze rozwiązania, stając się pionierem pojazdów NEV na błyskawicznie rozwijającym się rynku Ameryki Łacińskiej.

Pod hasłem „Tomorrow is ON (Jutro nadchodzi)" GWM przedstawił setkom przedstawicieli mediów i inwestorów swoją wizję marki, inteligentną technologię elektryczną i plan biznesowy.

Pierwszy na świecie HAVAL H6 PHEV 4WD produkcji GWM pochodzi z fabryki w Iracemápolis, która w tym roku przeszła modernizację techniczną przeprowadzoną przez Daimler Group. HAVAL H6 PHEV 4WD wykorzystuje również odświeżone logo HAVAL, prezentując najnowszą technologię i wizerunek pojazdu elektrycznego. Model został specjalnie zaprojektowany i udoskonalony przez zespół badawczo-rozwojowy GWM w oparciu o lokalne warunki drogowe, zwyczaje podróżowania użytkowników i nowoczesną sieć ładowania. Charakteryzuje się on największym w klasie zasięgiem 170 km, maksymalnym momentem obrotowym 762 Nm i maksymalną mocą 289 kW dzięki technologii DHT opracowanej samodzielnie przez GWM w ramach platformy L.E.M.O.N. (skrót od Lightweight Electrification, Multi-purpose, Omni-protection, and Networking, z ang. lekka elektryfikacja, wielozadaniowość, wszechstronna ochrona i sieciowość).

„Długi zasięg HAVAL H6 PHEV jest czymś wyjątkowym, co uwalnia nas od konieczności częstego ładowania. Już podczas jazdy próbnej wyraźnie zauważalne jest dynamiczne przyspieszanie z dużą mocą. Samochód posiada również funkcję zdalnej obsługi za pomocą aplikacji i komend głosowych. Te rozwiązania są innowacyjne i wyjątkowe" – powiedział po jeździe próbnej dziennikarz lokalnych mediów.

Oczekuje się, że HAVAL H6 PHEV 4WD będzie dostępny w Brazylii w pierwszym kwartale przyszłego roku, a w ślad za nim pojawią się kolejne zelektryfikowane modele. Brazylia będzie dla GWM punktem odniesienia i regionalnym węzłem komunikacyjnym, który będzie kontynuował rozbudowę sieci pojazdów wykorzystujących nową energię na pozostałych rynkach Ameryki Łacińskiej.

Z początkiem bieżącego roku koncern GWM oficjalnie przejął dawne zakłady Daimlera w Iracemápolis i zapowiedział, że przeprowadzi inteligentną i cyfrową transformację fabryki. W lipcu tego roku, kiedy brazylijski wiceprezydent Hamilton Mourão odwiedził zakład, docenił czołową technologię GWM w dziedzinie inteligentnych rozwiązań i nowej energii.

„GWM zaoferuje użytkownikom pojazdy nowej energii wyposażone w innowacyjne produkty i nowoczesne technologie, zapewniając im czyste i inteligentne sposoby poruszania się" – podkreślił Yang Weiqi, prezes GWM Brazil, podczas konferencji inaugurującej markę.

Firma Great Wall Motor Co. Ltd. (zwana dalej „GWM"), założona w 1984 roku, jest międzynarodowym przedsiębiorstwem produkującym samochody wielu marek. GWM założyła centra badań i rozwoju oraz centra innowacji technologicznych w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Japonii, Korei Południowej, Indiach oraz wielu innych krajach i regionach. Posiada 1301 wydanych patentów i 914 licencjonowanych patentów w dziedzinie pojazdów NEV. Po ogłoszeniu strategii na rok 2025 koncern będzie kontynuował działania na rzecz budowy ekologii przemysłowej nawiązującej do ekosystemu leśnego z partnerami na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha przemysłowego, zapewniając obustronne korzyści oraz inwestując w badania i rozwój, aby tworzyć coraz bardziej ekologiczne, inteligentne i bezpieczne produkty dla użytkowników na całym świecie.

