Life is Good® arrive en Europe via Amazon

BOSTON, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Life is Good, la marque originale de style de vie positif, est désormais disponible en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas sur le marché Amazon. Face aux demandes de ses clients, l'entreprise a exploré plusieurs canaux de distribution à l'étranger et a finalement décidé de commencer son expansion internationale via Amazon.

Les clients européens peuvent accéder au magasin Life is Good en visitant la boutique en ligne Amazon de leur pays, où une sélection de t-shirts graphiques à manches courtes et longues pour hommes et femmes a été adaptée aux intérêts locaux de chaque pays. Comme sur le marché américain, la sélection sera mise à jour en fonction des saisons pour intégrer de nouveaux styles, ce qui permettra de maintenir une offre pertinente pour les consommateurs.

« Ce n'est que la première étape de notre aventure mondiale. Nous allons bientôt nous étendre au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande », a déclaré Tom Hassell, président de The Life is Good Company. « Nous sommes à l'écoute de notre communauté et nous sommes ravis de faire découvrir Life is Good à l'étranger grâce à la commodité d'Amazon. »

Life is Good fait don de 10 % des bénéfices nets annuels au projet Life is Good Playmaker, aidant ainsi plus d'un million d'enfants dans le besoin chaque année, et cette pratique se poursuivra avec les ventes réalisées via ces nouveaux canaux. Axé principalement sur les États-Unis et Haïti, le Life is Good Playmaker Project a aussi organisé récemment une formation avec des prestataires de services auprès des enfants et des familles de Lviv, en Ukraine, une ville où plus de 75 000 enfants déplacés sont arrivés depuis le début de la guerre. Les participants ont acquis les compétences nécessaires pour aider ces enfants à guérir du traumatisme de la guerre.

Life is Good sera disponible en Europe à partir du 12 décembre 2022 et sera étendu à d'autres pays plus tard en 2022 et début 2023.

Life is Good est la marque originale de style de vie positif qui a pour vocation de diffuser le pouvoir de l'optimisme à travers l'art et les messages. L'entreprise fait don de 10 % de ses bénéfices nets annuels au projet Life is Good Playmaker . Grâce à cette action, la société est en mesure d'aider plus d'un million d'enfants dans le besoin chaque année. Life is Good® est une marque déposée de The Life is Good Company. Rendez-vous sur LifeisGood.com en savoir plus, et suivez Life is Good sur Twitter , Facebook , Instagram et TikTok .

