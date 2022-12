Life is Good® llega a Europa con Amazon

Los productos de Life is Good ya están disponibles en algunos países europeos.

BOSTON, 12 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Life is Good, la original marca de estilo de vida positivo, ya está disponible en Italia, España, Francia, Alemania y los Países Bajos a través del mercado de Amazon. En respuesta a las peticiones de los clientes, la empresa exploró varios canales de distribución en el extranjero y finalmente decidió iniciar su expansión internacional a través de Amazon.

Los clientes europeos pueden acceder a la tienda Life is Good visitando la tienda web local de Amazon de su país, donde se ha adaptado una selección de camisetas gráficas de manga corta y larga para hombre y mujer a los intereses locales de cada país. Al igual que en el mercado estadounidense, el surtido se actualizará estacionalmente para incorporar nuevos estilos, manteniendo una oferta relevante para los consumidores.

"Esta es solo la primera etapa de nuestra aventura mundial. Pronto nos expandiremos también al Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda", afirmó Tom Hassell, Presidente de The Life is Good Company. "Escuchamos a nuestra comunidad y estamos encantados de llevar Life is Good al extranjero a través de la comodidad de Amazon."

Life is Good dona el 10% de los beneficios netos anuales a The Life is Good Playmaker Project, que ayuda a más de un millón de niños necesitados cada año, y esto continuará con las ventas a través de estos nuevos canales. Centrado principalmente en Estados Unidos y Haití, Life is Good Playmaker Project también impartió recientemente formación a proveedores de servicios para niños y familias de Lviv (Ucrania), ciudad a la que han llegado más de 75.000 niños desplazados desde el comienzo de la guerra. Los asistentes adquirieron los conocimientos necesarios para ayudar a estos niños a superar el trauma de la guerra.

Life is Good estará disponible en Europa a partir del 12 de diciembre de 2022 y se ampliará a otros países más adelante en 2022 y a principios de 2023.

Acerca de Life is Good ®

Life is Good es la original marca de estilo de vida positivo dedicada a difundir el poder del optimismo a través del arte y los mensajes. La empresa dona el 10% de los beneficios netos anuales a The Life is Good Playmaker Project. Gracias a esta labor, pueden ayudar a más de un millón de niños necesitados cada año. Life is Good® es una marca registrada de The Life is Good Company. Visite LifeisGood.com para más detalles y siga Life is Good en Twitter, Facebook, Instagram, y TikTok.

Contacto RRPP

Life is Good

Jessica Greenhalgh – [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1944154/Life_Is_Good__Logo.jpg

SOURCE Life is Good