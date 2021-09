Lifebit arrecada US$ 60 milhões para tornar os dados biomédicos vitais acessíveis com segurança para pesquisas que mudam a vida em todo o mundo

O acesso livre aos dados biomédicos tem a capacidade de isentar a sociedade de suas doenças mais devastadoras. No entanto, apesar do rápido crescimento dos dados biomédicos nos últimos anos, apenas uma fração deles está sendo utilizada para a descoberta de medicamentos e medicina de precisão. Isso ocorre porque os dados necessários para esse trabalho vital são frequentemente inacessíveis e inutilizáveis. Seja por governança, regulamentações, preocupações de segurança ou tecnologia inadequada.

A partir de conjuntos de dados biomédicos complexos e confidenciais, a Lifebit constrói plataformas de dados empresariais para uso por organizações. Esta tecnologia patenteada resolve o maior impedimento relacionado a medicina de precisão, tornando os dados biomédicos altamente sensíveis acessíveis com segurança ao trazer a análise e o cálculo dos pesquisadores em sua origem, em vez de mover os dados de um lado para outro.

O conjunto de soluções de software de ponta a ponta da Lifebit baseado em IA fornece análises dos dados mais rapidamente, acelera a linha de produção da descoberta de medicamentos e aumenta o sucesso dos ensaios clínicos. Essa abordagem propiciou a Lifebit adquirir clientes de alto nível nos setores público e privado, incluindo contratos para impulsionar a agência governamental do Reino Unido, Genomics England, e uma parceria de IA de longo prazo com a gigante farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim.

"Fazer com que dados biomédicos altamente sensíveis utilizáveis sejam distribuídos, enquanto os mantemos seguros em sua origem e combinando-os com outros dados nunca foi possível, até agora", disse a Dra. Maria Chatzou Dunford, CEO da Lifebit. "É ótimo ver como nossos investidores estão entusiasmados em apoiar nossa missão e tecnologia transformadora e inédita. Com este novo suporte estratégico, continuaremos a expandir nossa presença global, com foco no sucesso do cliente e acelerando o crescimento de nossa equipe".

John Curtius, sócio da Tiger Global, acrescentou: "Estamos confiantes de que as soluções de software inovadoras e líderes da indústria da Lifebit, aliadas à sua abordagem que coloca o cliente em primeiro lugar, impulsionarão sua rápida adoção global e promoverão a aceleração de avanços na medicina de precisão".

Para ler o comunicado completo, clique aqui.

Sobre a Lifebit Biotech, Ltd.

A partir de conjuntos de dados biomédicos complexos e confidenciais, a Lifebit constrói plataformas de dados empresariais para uso por organizações. A tecnologia federada patenteada da Lifebit oferece acesso a dados biomédicos com segurança. Desde o fornecimento de ambientes de pesquisa confiáveis para programas nacionais de medicina de precisão até a capacitação de empresas farmacêuticas para descobrir novos alvos de medicamentos com maior rapidez, a Lifebit capacita os clientes a transformar a forma como utilizam dados biomédicos sensíveis.

Sobre a Tiger Global Management, LLC

A Tiger Global é uma empresa de investimentos com foco em empresas privadas e públicas nos setores de software, internet e tecnologia financeira. A empresa apoia empresas dinâmicas e líderes de mercado em suas principais áreas de foco, com investimentos como Stripe, Databricks e Facebook.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1625884/Lifebit.jpg

FONTE Lifebit Biotech Ltd

SOURCE Lifebit Biotech Ltd